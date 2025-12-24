Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Кто у нас поможет больному в праздники: полезные координаты

«Вести» 24 декабря, 2025 11:01

Впереди очень много выходных дней. «Хватило бы здоровья отдыхать», - шутит наш неунывающий народ. Но что же делать, если здоровье подкачает? Поликлиники закрыты, семейные врачи – тоже люди, справляют любимые семейные праздники. Куда обращаться за медицинской помощью в выходные и праздничные дни? 

Болезни, в отличие от людей, не знают выходных. Хворь может свалиться как снег на голову и не только на нее. Сердечные приступы, высокое давление, травмы рук, ног - да мало ли напастей придумала природа, чтобы напомнить человеку, что со своим здоровьем надо обращаться бережно! И очень часто, как и острая зубная боль, эти неприятности случаются в выходные или праздничные дни, когда врачи в основном тоже отдыхают.

...Районная поликлиника в столице, в Болдерае например. Понедельник. Из тех, которые присоединены к выходным дням и за которые уже отработали субботу неделю назад. А ведь не все трудятся по графику госучреждений: пять дней рабочих, два выходных, строго отдых по праздникам.

Надо учесть, что в Латвии полмиллиона пенсионеров, а с неработающими инвалидами и того больше, а если прибавить мам и пап с маленькими детьми, которые сидят дома по уходу, то число жителей, которые живут не по общему графику, получится еще больше.

Не забываем, что по понятным причинам фабрик и заводов, которые тоже работали бы по общепринятому графику, практически не осталось. Труд у нас в основном сосредоточился в сфере обслуживания (торговля, туризм, услуги красоты), транспорта, оперативных служб. А это навскидку еще как минимум полмиллиона или еще больше граждан и неграждан, а также постоянно проживающих иностранцев.

Эта подавляющая часть населения страны живет по своему графику – рабочему или жизненному. Не все ловят новости или ищут только то, что их интересует. Поэтому удлиненные выходные дни и перенесенные рабочие очень для многих – откровение...

Возвращаемся в понедельник – внеочередной выходной, районная поликлиника Рижского центра здоровья. Пять лет назад открытая, новое здание, светлые кабинеты и просторные коридоры, врачи-специалисты, рентген, УЗИ, лаборатория. Даже бассейн есть. Но сегодня это все закрыто, хотя и понедельник. Хотя то и дело подъезжают машины, подходят люди - по одному или с сопровождающим. Встретив преграду – закрытую дверь, озадаченно останавливаются, а потом замечают объявление, на котором указано, что поликлиника закрыта уже с воскресенья и вплоть до среды!

Мама привезла ребенка, он сидит в машине, кашляет беспрерывно. Мама читает объявление, стоит, думает. Потом садится в машину, звонит куда-то, что-то кричит в телефон. Трогается с места и уезжает.

Пожилая пара медленно передвигается по тротуару, останавливается. Мужчина толкает дверь. Закрыто. Стоят, еще раз толкают дверь. Потом медленно поворачивают назад. Хорошо скамеечки установлены вдоль лечебного учреждения. Сидят.

У женщины ночью поднялось давление, еле утра дождались, чтобы как-то добраться до поликлиники. А «скорую» неудобно вызывать: сейчас так много говорят и пишут о том, что там не хватает работников, да и за неоправданные вызовы надо платить.

С визгом подъезжает автомобиль, из него выскакивает взволнованный мужчина и бежит к дверям. Закрыто. Не читая объявление, бежит вдоль стеклянной стены, вглядывается, стучит... Закрыто. Жена утром на пробежке поскользнулась и сломала руку, решили в ближайшую поликлинику ехать за помощью - чтобы быстрее.

И таких случаев закрытые двери районных поликлиник расскажут немало. Хорошо если человек знает, куда обращаться за медицинской помощью в выходной или праздничный день. А если это не искушенные посещениями медицинских центров жители или те, кого напрямую не касаются переносы рабочих дней? Тут без дополнительной подсказки не обойтись...

Неотложная помощь и не только

Куда обращаться, если поликлиники закрыты?

Национальная служба здравоохранения (NVD) сообщает о возможностях получения медицинской помощи при простых и острых заболеваниях, а также в случаях, когда медицинская помощь необходима срочно. А еще если нужно открыть больничный лист тому, кто работает и в выходные дни, но внезапно занемог.

1. Горячая линия консультаций семейных врачей

В случае простых заболеваний, таких как простуда, боль в горле, небольшая лихорадка, расстройства пищеварения, а также при обострении хронических заболеваний приглашают обращаться к специалистам горячей линии консультаций семейных врачей по телефону: 66016001

Специалисты дадут медицинскую консультацию, что делать в данном случае. Также можно получить рекомендацию, нужно вам немедленно искать врача, вызывать неотложную помощь или можно обойтись домашними средствами.

(!) Врач по телефону не выписывает рецепты и не открывает больничный лист.

2. Дежурные врачи

Консультации дежурных врачей доступны в крупных городах Латвии: в Алуксне, Айзкраукле, Бауске, Вентспилсе, Даугавпилсе, Елгаве, Екабпилсе, Лиепае, Огре, Резекне, Талси и Риге. Дежурный врач оказывает те же услуги, что и семейный врач, и его консультацию можно получить очно.

Актуальный график работы дежурных врачей и мест приема пациентов можно найти в разделе «Где получить медицинскую помощь?» (Kur saNemt medicInisko palIdzIbu?) на сайте: www.vmnvd.gov.lv

3. Пункты неотложной медицинской помощи и приёмные отделения

В случае травм, ожогов, внезапного ухудшения здоровья или других острых состояний помощь можно получить в ближайшем пункте неотложной медицинской помощи или приемном отделении больницы.
В регионах обратиться в пункт неотложной медицинской помощи можно в Гулбене, Приекуле, Салдусе, Саулкрасты, Смилтене и Валке, где оказывается помощь, выходящая за рамки компетенции семейного врача, например, при травмах, ожогах, переломах, вывихах или внезапном заболевании.

ВАЖНО! Прежде чем самостоятельно ехать в приемное отделение, рекомендуется позвонить и описать ситуацию, чтобы убедиться, что там окажут необходимую помощь, ведь некоторые лечебные учреждения имеют свою специализацию.

В приемные отделения можно обратиться при подозрении на перелом кости или при необходимости наложения швов на рану, а также при ожогах тела, когда требуется немедленная медицинская помощь.

(!) Отделения неотложной помощи больниц не оказывают медицинскую помощь, финансируемую государством, если пациент обращается в случаях, не являющихся экстренными и требующими планового обслуживания. Обращение в приемное отделение не является альтернативой плановому обслуживанию.

4. В экстренных случаях звоните по номеру 113 или 112

Если есть угроза жизни, например:

- человек потерял сознание;

- открылось кровотечение, угрожающее жизни;

- серьезная травма (дорожно-транспортное происшествие, электротравма, пожар и т. д.);

- внезапная боль в груди, которая может быть признаком сердечного приступа;

- внезапная слабость в одной стороне тела, которая может быть признаком инсульта;

- в любой другой ситуации, когда минуты имеют решающее значение для получения помощи, -
следует немедленно вызвать Службу неотложной медицинской помощи (NMPD):

- по телефону 113;

- по единому номеру экстренной помощи 112.

5. Домашняя аптечка

Национальная служба здравоохранения (NVD) напоминает, что во избежание неприятных сюрпризов, которые могут появиться в праздничные дни, стоит заранее проверить домашнюю аптечку. Убедитесь в наличии дома всего необходимого: есть ли в достаточном количестве лекарства, которые вы регулярно принимаете, и средства оказания первой помощи.

Заранее выпишите у семейного врача рецепты лекарств, которые вы принимаете постоянно (в некоторых случаях это можно сделать и по телефону). А купить препараты, если понадобится, можно будет и в праздничные дни: большинство аптек работает и в праздники, а в торговых центрах – и допоздна...

Подготовила Лана ВАСИЛЬЕВА

Комментарии (0)
