Мешками с картофелем мы запасались на зиму еще в советское время. Жили тогда в рижском районе Гризинькалнс в деревянном доме, и проблем с хранением не было: во дворе у жителей имелись сараи. В многоэтажках с хранением сложнее, но на крытой лоджии даже в морозы картошка не замерзала. Естественно, если хорошо была укрыта.

В новые времена с предложением проблем нет – картошку в мешках фермеры и перекупщики развозят по подъездам и заносят в квартиры. Только вот качество этого «второго хлеба» становится все хуже, и уверения, будто «выращена на навозике», не срабатывают.

Были годы, когда картошечка попадалась – пальчики оближешь! Желтая, рассыпчатая - вкусностища! Зимой такую можно было есть без всяких мясных дополнений – с одной лишь квашеной капусткой, солеными огурчиками, грибочками или просто со сметанкой или растительным маслом.

Но в последние годы в мешках все чаще попадается невкусная и некачественная картошка: клубни огромные, нередко подгнившие, с трещинами...

Намедни, когда в наш дом снова привезли картошку, я сказал фермеру, что хотел бы вначале посмотреть на нее – пусть откроет мешок. В ответ услышал: «Некогда каждому мешки с картошкой открывать». Вот и получается, что покупаем продукт - словно кота в мешке. А времена, когда горожане на ура брали все, что селяне привозили на импровизированные рыночки в микрорайоны, во дворы многоэтажек, – в прошлом. Сегодня нужно убеждать покупателя и качеством, и ценой.

Почему, скажем, на рынке у кого-то из продавцов очередь, у кого-то – ни души. Хотя и товар схожий, и цена одна. Потому что один торговец просто написал сорт продукта (будь то клубника, помидоры, картошка и проч.), в лучшем случае - из какого района, а другой не боится указать и название хозяйства, и регистрационный номер, и свой телефон, и фотографию хозяйства.

Вот и фермерам, развозящим картошку по многоэтажкам, не худо бы перенять опыт. Можно, к примеру, раздать визитки (на ксероксе, копеечные) с названием хозяйства, телефоном и т. д. Понравилось покупателю – следующий раз сам позвонит и закажет продукт. И когда таких наберется изрядно – фермер вновь поедет продавать картошку или что-то другое. Не звоня наугад в двери многоквартирного дома, а адресно. На дворе другие времена, и фермерам, действующим по старинке, пора это учитывать.

Однако многие, пользуясь тем, что урожай «второго хлеба» в этом году не лучший, не только предлагают кота в мешке, но еще и взвинчивают цены. Да так, что килограмм картошки обходится в разы дороже, чем в торговых сетях, где картошку во время акций можно купить по 20 центов за кг. Хотя, казалось бы, товар, который фермеры и перекупщики отдают оптом, должен стоить дешевле...

Виноваты дожди и колорадский жук

А что думают о ситуации с картофелем эксперты?

- В этом году урожая недосчитались и фермеры, и огородники, - говорит заведующий отделом Латвийского центра образований и консультаций на селе Марис НАРВИЛС. – Картофеля собрано меньше, чем год назад. Посадки фермеров пострадали из-за обилия дождей, огородников - из-за обилия колорадского жука. У некоторых огородников пропала немалая часть урожая. Они сами присоединились к покупателям - и спрос стал еще выше…

Год от года сокращаются и объемы посадок. И причина не только в том, что в Латвии уменьшается число жителей, а молодежь меньше ест картошку, на что любят ссылаться латвийские эксперты. Но и в том, что уменьшились возможности экспорта. До «войны санкций» местных овощеводов часто выручала Россия. Туда отправляли и картошку, и кочанную капусту… Сегодня о российском экспорте нужно забыть, а на других рынках и собственной картошки хватает. Не полякам же предлагать, которые кого угодно завалят овощами...

Цены вдвое выше

Но продолжим о картошке. По словам председателя правления Союза производителей и переработчиков картофеля Айги КРАУКЛЕ, рыночные цены сейчас выше, чем год назад. А что думает специалист о качестве популярного продукта? Фермеры, предлагающие картошку горожанам, часто уверяют, что выращена на навозике, без химии. Верить ли?

По словам собеседницы, нередко фермеры лукавят. Без химикатов невозможно бороться с таким заболеванием картофеля, как фитофтороз. Только поздние сорта от него генетически защищены. Но их нужно высаживать осенью, а у нас в это время картофель уже убирают.

Впрочем, по словам г-жи Краукле, в местной картошке все же значительно меньше химии, чем в польской или в другой привозной.

Но разве в ЕС не единые стандарты в области использования удобрений?

- Нет, - уверяет глава ассоциации. – Во-первых, мы относимся к так называемой северной зоне, где использование части удобрений запрещено; в нее еще входят Швеция, Дания, другие соседние страны.

Во-вторых, чтобы можно было использовать удобрение в конкретной стране, его предварительно здесь нужно зарегистрировать. А Латвия слишком маленькая - и производителям невыгодно платить за регистрацию…

Кстати, проверить, не выращена ли картошка на азотных и минеральных удобрениях, можно так. Если ноготь легко входит в клубень, как в вату, – брать картофель не стоит. Признаком большого количества нитратов является и сочащаяся из разрезанной картофелины влага. Экологически чистый картофель должен быть упругим, из него не должен сочиться сок.

По словам собеседницы, чем севернее страна, тем картошка вкуснее. Хотя, на взгляд журналиста, вкус картошки с каждым годом становится хуже. Потому-то торговцы часто и прибегают к нечистоплотным приемам – уверяют, что все со своего экологического хозяйства, а неискушенный покупатель клюет...

А можно ли купить экологическую картошку?

По словам руководителя Латвийской ассоциации биологических хозяйств Густава НОРКАКЛИСА, почти каждое биологическое хозяйство выращивает и картошку. Первым делом - для себя, родных, знакомых, что-то – на продажу. Купить такую картошку в Риге можно на небольших рыночках: Калнциемском, Агенскалнском, в Страупе – под Валмиерой.

Это не значит, что вся картошка на этих рынках – биологическая, выращенная на чистом навозе. Как раз наоборот: такой немного, и попадается она не часто. А вот то, что картошка чистая, на навозе, уверяют многие продавцы. Как же выяснить правду?

- По внешнему виду такую картошку не отличить, - продолжает г-н Норкаклис. – Поэтому первым делом требуйте сертификат, что это – биологическое хозяйство. Если крестьянин действительно представляет таковое - с гордостью покажет сертификат. Скорее всего, он даже будет на лотке – на видном месте. Потому что «биологические крестьяне» гордятся своей продукцией.

В сертификате будет указано, какую продукцию выращивает хозяйство. А если продавец при просьбе показать сертификат начнет отнекиваться, ругаться: мол, мешаете торговать, – верный признак, что продукция не та, за которую ее выдает хозяин…

По словам собеседника, есть в Латвии хозяйства, которые развозят биологическую продукцию прямо по домам, в том числе картофель.

Список же биологических хозяйств и информацию о том, кто что выращивает, можно найти на страничке Продовольственно-ветеринарной службы в Интернете (PVD), а также института сертификации Vides kvalitAte...

Илья ДИМЕНШТЕЙН