«Подавляли взгляды своих оппонентов»: США ввели санкции против чиновников ЕС за «борьбу с дезинформацией» (1)

Редакция PRESS 24 декабря, 2025 14:30

Мир 1 комментариев

Scanpix

Государственный департамент США резко усилил противодействие европейским нормативным актам, которые регулируют деятельность технологических гигантов в ЕС. Под визовые ограничения попали пять человек, чья деятельность, по мнению Вашингтона, угрожает свободе слова и интересам союзников Трампа, в частности миллиардера Илона Маска, пишет "Украинская правда".

В частности под санкции попал Тьерри Бретон – бывший еврокомиссар, который был одним из ключевых инициаторов Закона о цифровых услугах (DSA), который обязывает крупные технологические компании бороться с языком вражды и дезинформацией.

Кроме него, под санкции попали руководители организаций, исследующих опасный контент в интернете. Среди них – генеральный директор Центра противодействия цифровой ненависти (CCDH) Имран Ахмед, соосновательница Глобального индекса дезинформации (GDI) Клэр Мелфорд, а также две сотрудницы немецкой некоммерческой организации HateAid – Анна- Лена фон Ходенберг и Жозефина Баллон.

Администрация США считает, что они координировали усилия по ограничению доходов американских компаний и подавлению взглядов, которые противоречат их идеологии. По словам представителей Госдепартамента, европейские лидеры используют борьбу с дезинформацией как инструмент для преследования оппонентов иммиграционной политики.

"Эти радикальные активисты и вооруженные общественные организации способствовали усилению цензуры со стороны иностранных государств, в каждом случае нацеленной на американских ораторов и американские компании. Мы приняли меры для введения визовых ограничений в отношении агентов глобального цензурно-промышленного комплекса", –заявил госекретарь США Марко Рубио.

Представитель организации Global Disinformation Index назвал действия Вашингтона "авторитарным нападением". "Администрация Трампа в очередной раз использует все влияние федерального правительства, чтобы запугивать, цензурировать и замалчивать голоса, с которыми она не согласна. Их действия являются аморальными, незаконными и антиамериканскими", – заявил представитель GDI в комментарии CNN.

Полмиллиона на премии и доплаты: чиновники Рижской думы заслужили? (1)

Новости Латвии 16:17

Новости Латвии 1 комментариев

В последние месяцы года центральная администрация Рижского самоуправления выплатила почти полмиллиона евро в виде доплат и премий, сообщили агентству ЛЕТА в Рижской думе.

Загрузка

Обойти Словакию и Венгрию: ЕС хочет покончить с эрой национального вето (1)

Мир 15:55

Мир 1 комментариев

Брюссель выдвинул множество законодательных предложений, чтобы преодолеть постоянное сопротивление Венгрии и Словакии инициативам большинства. Эксперты говорят, что эта стратегия политически и юридически рискованна.

Снег, переходящий в дождь: прогноз на завтра (1)

Важно 15:45

Важно 1 комментариев

Завтра, в первый день католического Рождества, не ожидается характерной для зимы погоды, свидетельствуют прогнозы синоптиков Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Бог все может изменить к лучшему: Ринкевич и Силиня поздравили латвийцев с Рождеством (1)

Важно 15:42

Важно 1 комментариев

Премьер-министр Эвика Силиня и президент Латвии Эдгар Ринкевич в рождественские праздники желают жителям встретиться с друзьями и сохранить сердечное тепло.

Отмена налога на эксплуатацию транспортных средств для частников: последует ли Латвия примеру соседей? (1)

Новости Латвии 15:00

Новости Латвии 1 комментариев

На портале общественных инициатив "Manabalss.lv" начат сбор подписей с призывом отменить налог на эксплуатацию транспортных средств для частных лиц.

Сохранить Латвийское радио-4 на русском языке: начат сбор подписей (1)

Важно 14:53

Важно 1 комментариев

С 1 января 2026 года будет прекращено FM-вещание Латвийского радио-4 на русском языке. Содержание общественных медиа останется только в цифровом формате на портале LSM. На платформе Manabalss.lv начат сбор подписей под инициативой восстановить вещание радио. В случае, если под инициативой будет собрано минимум 10 000 подписей, Сейм будет должен хотя бы рассмотреть прошение жителей, сообщает Rus.Delfi.lv.

