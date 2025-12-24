В частности под санкции попал Тьерри Бретон – бывший еврокомиссар, который был одним из ключевых инициаторов Закона о цифровых услугах (DSA), который обязывает крупные технологические компании бороться с языком вражды и дезинформацией.

Кроме него, под санкции попали руководители организаций, исследующих опасный контент в интернете. Среди них – генеральный директор Центра противодействия цифровой ненависти (CCDH) Имран Ахмед, соосновательница Глобального индекса дезинформации (GDI) Клэр Мелфорд, а также две сотрудницы немецкой некоммерческой организации HateAid – Анна- Лена фон Ходенберг и Жозефина Баллон.

Администрация США считает, что они координировали усилия по ограничению доходов американских компаний и подавлению взглядов, которые противоречат их идеологии. По словам представителей Госдепартамента, европейские лидеры используют борьбу с дезинформацией как инструмент для преследования оппонентов иммиграционной политики.

"Эти радикальные активисты и вооруженные общественные организации способствовали усилению цензуры со стороны иностранных государств, в каждом случае нацеленной на американских ораторов и американские компании. Мы приняли меры для введения визовых ограничений в отношении агентов глобального цензурно-промышленного комплекса", –заявил госекретарь США Марко Рубио.

Представитель организации Global Disinformation Index назвал действия Вашингтона "авторитарным нападением". "Администрация Трампа в очередной раз использует все влияние федерального правительства, чтобы запугивать, цензурировать и замалчивать голоса, с которыми она не согласна. Их действия являются аморальными, незаконными и антиамериканскими", – заявил представитель GDI в комментарии CNN.