Актёр Гундарс Аболиньш о повышении налога на русские книги и прессу: «Очень глупый шаг»

Он считает, что такое решение приводит к неравенству. Многие жители Латвии в повседневной жизни получают информацию именно на русском языке.

"Я думаю - это политически мотивированный и очень глупый шаг. Потому что это неравенство. Пресса есть пресса. Здесь очень много людей, читающих и получающих информацию на русском языке. Мы не по содержанию что-то оцениваем, что-то поддерживаем, может быть, ограничиваем, а по языку. Я думаю, что это мракобесие", - подчёркивает Аболиньш.

По его мнению, главная цель такого шага - вовсе не дополнительные поступления в госбюджет. Он характеризует его как инструмент для раскола общества.

"Кому нужно будет, тот всё равно купит. А кому не будет нужно, тот не купит. И таким образом это ограничивать... Это лишь провоцирует такой противоток в обществе, поддерживает температуру конфликта, которая, мне кажется, и есть цель этого - не чтобы ограничивать или заработать за счёт НДС, а всё время нужна эта межнациональная напряжённость в обществе".

Он обосновал, почему так считает: в противном случае общество может сплотиться. А сплочённым обществом труднее управлять, поэтому и используются национальные вопросы, чтобы достичь непрерывного конфликта. "Это такая своеобразная форма гибридной войны", - сказал Аболиньш.

Актёр особенно подчеркнул роль Рижского Русского театра им. Михаила Чехова - это старейший профессиональный театр в Латвии. На вопрос о его существовании Аболиньш ответил так: "Люди, которые в данный момент получили полномочия принимать решения насчёт него, не вызывают у меня доверия. Очень надеюсь, что так далеко не зайдёт и мы так низко не опустимся.

Я знаю этот театр с детских лет и знаю многих коллег, работающих там, знаю их очень честную и искреннюю позицию в качестве патриотов Латвии. Зачем нужно пытаться их всячески ограничивать, унижать? Кому это нужно? Мы ведь не выступаем за содержание, а за какие-то внешние признаки. Это мне очень неприятно. Я буду выступать за Театр русской драмы или Русский театр, или назовите как хотите - слово "русский" мне там совершенно не мешает".