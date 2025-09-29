Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Поехал на красный свет: подробности аварии поезда в Риге

Редакция PRESS 29 сентября, 2025 18:31

Важно 0 комментариев

В связи с произошедшим 7 августа этого года столкновением дрезины и пассажирского поезда ГАО "Latvijas dzelzceļš" (LDz) на Рижском вокзале уволен водитель дрезины, проехавший на запрещающий сигнал, сообщили в понедельник в передаче Латвийского радио "Доброе утро" представители LDz.

В LDz агентству ЛЕТА сообщили, что с учетом выводов Бюро по расследованию несчастных случаев и инцидентов на транспорте (БРНСИТ) и расследования LDz принято решение прекратить трудовые отношения с причастным к инциденту машинистом дрезины.

LDz подчеркивает, что официальное расследование столкновения проводит БРНСИТ и LDz предоставляет всю необходимую для расследования информацию этому органу, а также соблюдает рекомендации и указания упомянутого учреждения.

Приоритетом LDz является безопасность на железной дороге, поэтому LDz провело внутреннее расследование, проверив хронологию событий 7 августа на Рижском пассажирском вокзале, коммуникацию, действия вовлеченного персонала и соблюдение им инструкций, а также провело проверку технического состояния элементов инфраструктуры, работы радиосвязи и выяснило другие возможные причины и факторы, в результате которых произошло столкновение между двумя железнодорожными транспортными средствами.

LDz пояснила, что с учетом причины происшествия - проезда машинистом дрезины на запрещающий сигнал светофора, а также того, что на Рижской пассажирской станции железнодорожное сообщение существенно затруднено из-за затянувшихся строительных работ по проекту "Rail Baltica" и сокращено количество доступных путей, что усложняет организацию движения, LDz разработало детальный план действий для минимизации рисков и приступило к внедрению упомянутых в нем мероприятий.

В частности, LDz внесло поправки в процедуры, которые ужесточат требования к порядку приема и отправки поездов, чтобы по возможности минимизировать риск нарушений, вызванных человеческим фактором.

Кроме того, LDz предприняло ряд действий по совершенствованию внутренних процедур, укреплению контроля, а также инструктированию работников в других сферах. В соответствии с разработанным планом действий LDz и в дальнейшем будет принимать меры по внедрению новых технологических систем и решений и проверке существующих устройств безопасности, а также пересмотру процедур, проведению обучения персонала и другие мероприятия.

Передача в понедельник сообщила, что более чем за месяц следствия не удалось установить, не произошел ли инцидент по причине переутомления машиниста дрезины. Руководитель отдела БРНСИТ по расследованию железнодорожных аварий Язеп Лукстс заявил, что информации о графиках работы и данных проверки здоровья пока не поступало.

Ранее представитель АО "Pasažieru vilciens" (PV) Сигита Паула заявила агентству ЛЕТА, что стоимость ремонта поврежденного при столкновении электропоезда станет известна в ближайшие недели.

Обновлено: 18:45 29.09.2025
«Ученик не знает латышского? Вон из школы!»
Bitnews.lv 59 минут назад
Орбан: Украина не является независимой и суверенной страной
Bitnews.lv 1 час назад
Латвия: в фигурном катании засияла яркая звездочка
Sfera.lv 1 час назад
Прокурор просит 4 года тюрьмы для поджигателя IKEA
Bitnews.lv 2 часа назад
«Нужно снижать цены» — Трамп о решении стран ОПЕК+
Bitnews.lv 3 часа назад
Латвия: профессия — безработный
Sfera.lv 4 часа назад
Латвия: всё закрыть
Sfera.lv 4 часа назад
Латвия: золотые зарплаты членов
Sfera.lv 7 часов назад

В Резекне возвращают бесплатный проезд для пожилых: оппозиция волнуется

Новости Латвии 18:46

Новости Латвии 0 комментариев

Резекненская дума внесла изменения в бюджет этого года, выделив финансирование предприятию Rēzeknes satiksme, чтобы с 1 ноября оно могло обеспечить бесплатные услуги общественного транспорта лицам старше 60 лет. Депутаты оппозиции выступают против этого, указывая, что это потребует больших расходов. В свою очередь, мэр утверждает, что налоговые поступления достаточно велики, передает Латгальская студия Латвийского радио, отмечая, что долги города составляют около 100 миллионов евро.

Келлог: Трамп разрешил Украине бить вглубь территории России ракетами

Важно 18:26

Важно 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп разрешил Украине наносить дальнобойные удары по территории России, заявил спецпосланник американского лидера Кит Келлог в эфире Fox News. По его словам, в своих публичных высказываниях Трамп, а также вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио дали понять, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут использовать имеющиеся у них возможности, чтобы наносить удары вглубь России.

Скачок напряжения: за неделю цены на электричество заметно выросли

Важно 18:22

Важно 0 комментариев

Средняя рыночная цена на электроэнергию в Латвии на прошлой неделе по сравнению с неделей ранее выросла на 50% и составила 80,07 евро за мегаватт-час (МВтч), сообщили агентству LETA в AS Latvenergo.

Попытка выжить: еще одна отрасль на пороге чрезвычайной ситуации

Бизнес 18:14

Бизнес 0 комментариев

Разработчики торфа на данный момент добыли лишь около 35% от среднего сезонного объема. Такие работы обычно идут с мая по сентябрь, но плохая погода уже с весны сильно ограничивает возможности компаний и угрожает деятельности отрасли. Предприятия и сейчас стараются что-то добывать, но рассчитывают на объявление чрезвычайной ситуации. Отраслевая ассоциация прогнозировала, что без дополнительных механизмов защиты предприятий работу могут потерять до 40% сотрудников, сообщает Латвийское радио.

Коммунальные услуги дорожают: за что и сколько теперь по-новому?

Выбор редакции 18:07

Выбор редакции 0 комментариев

Чудес не бывает - и накануне нового отопительного сезона жители столицы в очередной раз узнали, что плата за необходимые коммунальные услуги опять повысится. Увеличится плата за тепло, водоснабжение и в очередной раз – за вывоз мусора... На сколько вырастут расходы рижан на оплату жилья...

Путин утвердил выход России из Конвенции против пыток

Мир 17:55

Мир 0 комментариев

Россия денонсировала Конвенцию по предупреждению пыток спустя почти 30 лет после подписания. В сентябре законопроект был утвержден обеими палатами парламента.

