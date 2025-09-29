Поехал на красный свет: подробности аварии поезда в Риге

В LDz агентству ЛЕТА сообщили, что с учетом выводов Бюро по расследованию несчастных случаев и инцидентов на транспорте (БРНСИТ) и расследования LDz принято решение прекратить трудовые отношения с причастным к инциденту машинистом дрезины.

LDz подчеркивает, что официальное расследование столкновения проводит БРНСИТ и LDz предоставляет всю необходимую для расследования информацию этому органу, а также соблюдает рекомендации и указания упомянутого учреждения.

Приоритетом LDz является безопасность на железной дороге, поэтому LDz провело внутреннее расследование, проверив хронологию событий 7 августа на Рижском пассажирском вокзале, коммуникацию, действия вовлеченного персонала и соблюдение им инструкций, а также провело проверку технического состояния элементов инфраструктуры, работы радиосвязи и выяснило другие возможные причины и факторы, в результате которых произошло столкновение между двумя железнодорожными транспортными средствами.

LDz пояснила, что с учетом причины происшествия - проезда машинистом дрезины на запрещающий сигнал светофора, а также того, что на Рижской пассажирской станции железнодорожное сообщение существенно затруднено из-за затянувшихся строительных работ по проекту "Rail Baltica" и сокращено количество доступных путей, что усложняет организацию движения, LDz разработало детальный план действий для минимизации рисков и приступило к внедрению упомянутых в нем мероприятий.

В частности, LDz внесло поправки в процедуры, которые ужесточат требования к порядку приема и отправки поездов, чтобы по возможности минимизировать риск нарушений, вызванных человеческим фактором.

Кроме того, LDz предприняло ряд действий по совершенствованию внутренних процедур, укреплению контроля, а также инструктированию работников в других сферах. В соответствии с разработанным планом действий LDz и в дальнейшем будет принимать меры по внедрению новых технологических систем и решений и проверке существующих устройств безопасности, а также пересмотру процедур, проведению обучения персонала и другие мероприятия.

Передача в понедельник сообщила, что более чем за месяц следствия не удалось установить, не произошел ли инцидент по причине переутомления машиниста дрезины. Руководитель отдела БРНСИТ по расследованию железнодорожных аварий Язеп Лукстс заявил, что информации о графиках работы и данных проверки здоровья пока не поступало.

Ранее представитель АО "Pasažieru vilciens" (PV) Сигита Паула заявила агентству ЛЕТА, что стоимость ремонта поврежденного при столкновении электропоезда станет известна в ближайшие недели.