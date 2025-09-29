Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 29. Сентября Завтра: Migelis, Mihails, Miks, Mikus, Mikelis
Доступность

Ариведерчи, Армани! Модель из Латвии в финале прощания с великим модельером

Euronews 29 сентября, 2025 18:56

История и культура 0 комментариев

На неделе высокой моды в Милане представители фэшн-отрасли попрощались с великими дизайнером и бизнесменом, скончавшимся в начале сентября. Миланская неделя моды с ее показом весна-лето 2026 года в этом году посвящена Джоржио Армани и полувековому юбилею его Дома.

Дизайнер, скончавшийся в начале сентября, будто незримо присутствовал на этом празднике моды, и, кажется, показом остался бы доволен. Двор Пинакотеки Брера украсили свечами, звучала живая музыка итальянца Людовико Эйнауди, а в финале к зрителям вышла латвийская модель Агнес Зогла (Agnese Žogla) в темном платье с вышитым на груди портретом Армани.

Среди гостей показа Дома Армани были Кейт Бланшетт и Ричард Гир, Спайк Ли и Гленн Клоуз.

В представленной коллекции доминировали спокойные синие, серые, бежевые и оливковые цвета. А название показа - "Пантеллирия. Милан" - отсылает к двум итальянским локациям, дорогим сердцу Армани.

Дизайнер умер на 92 году жизни. В июне из-за проблем со здоровьем он был вынужден отказаться от участия в показах своей группы на Неделе мужской моды в Милане - первый подобный случай в его карьере. Прозванный Re Giorgio (Король Джорджо - прим.) дизайнер был известен тем, что контролировал каждую деталь своей коллекции и каждый аспект своего бизнеса - от рекламы до макияжа моделей перед выходом на подиум.

Показ Джорджио Армани стал завершающим аккордом Миланской недели моды, теперь внимание сосредоточено на показах в Париже.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 22:40 29.09.2025
Полусухая водка «Путинка». В РФ поднимут акцизы на алкоголь и табак
Bitnews.lv 1 час назад
Латвия: Ринкевичс с другом взяли «серебро»
Sfera.lv 2 часа назад
«Сейчас мы должны встать выше установок» — Силиня о кризисе
Bitnews.lv 3 часа назад
«Рост на 50%» — Latenergo о скачке цен на электроэнергию
Bitnews.lv 3 часа назад
«Передайте деньги курьеру» — новая схема обмана в Латвии
Bitnews.lv 5 часов назад
Латвия: в фигурном катании засияла яркая звездочка
Sfera.lv 5 часов назад
Погода: ветер перемен
Sfera.lv 7 часов назад
Германия: съедобный пластик
Sfera.lv 8 часов назад

Опаснейший манёвр или дебил в левом ряду? В сети заспорили об эпизоде на дороге (ВИДЕО)

Важно 20:53

Важно 0 комментариев

На портале Breaking.lv было опубликовано видео, на котором легковой автомобиль (предополодительно - но это не точно, BMW - совершает опасный маневр по обгону едущего по левой полосе фургончика. Интересно, что многие пользователи встали в этой ситуации на сторону обгоняющего. 

На портале Breaking.lv было опубликовано видео, на котором легковой автомобиль (предополодительно - но это не точно, BMW - совершает опасный маневр по обгону едущего по левой полосе фургончика. Интересно, что многие пользователи встали в этой ситуации на сторону обгоняющего. 

Читать
Загрузка

А права геев точно важнее прав женщин (про мужчин уж молчим): Сандрис Точс спрашивает

Важно 20:35

Важно 0 комментариев

Еще один шокирующий факт о Стамбульской конвенции! В части 3 статьи 12 конвенции говорится о «незащищенных лицах» или «уязвимых лицах». Но в пояснительном докладе к конвенции дается ответ, что конкретно имеется в виду: беременные женщины и женщины с маленькими детьми, а также геи, лесбиянки, бисексуалы и трансгендеры!

Еще один шокирующий факт о Стамбульской конвенции! В части 3 статьи 12 конвенции говорится о «незащищенных лицах» или «уязвимых лицах». Но в пояснительном докладе к конвенции дается ответ, что конкретно имеется в виду: беременные женщины и женщины с маленькими детьми, а также геи, лесбиянки, бисексуалы и трансгендеры!

Читать

Забрал деньги и уехал: пенсионер из Даугавпилса лишился 90 000 евро

Важно 20:17

Важно 0 комментариев

Недавно в Даугавпилсе телефонные мошенники обманом выманили у одного пенсионера 91 000 евро, сообщили агентству LETA в Государственной полиции. За последний месяц зарегистрировано несколько подобных случаев, когда жители получали звонки якобы от коммунальных служб, например, «Latvenergo», «Elektrum» или «Sadales tīkls».

Недавно в Даугавпилсе телефонные мошенники обманом выманили у одного пенсионера 91 000 евро, сообщили агентству LETA в Государственной полиции. За последний месяц зарегистрировано несколько подобных случаев, когда жители получали звонки якобы от коммунальных служб, например, «Latvenergo», «Elektrum» или «Sadales tīkls».

Читать

Женщин и Стамбульскую конвенцию отложили ради безопасности: что творится в Кабмине

Важно 20:05

Важно 0 комментариев

"Новое Единство" и "Прогрессивные" обсудили с Союзом зеленых и крестьян (СЗК) голосование СЗК в Сейме против Стамбульской конвенции, и все три партии обязались продолжить работу в единой коалиции для принятия "бюджета безопасности".

"Новое Единство" и "Прогрессивные" обсудили с Союзом зеленых и крестьян (СЗК) голосование СЗК в Сейме против Стамбульской конвенции, и все три партии обязались продолжить работу в единой коалиции для принятия "бюджета безопасности".

Читать

А что вы сделали для Стамбульской конвенции? Силиня требует ответа

Новости Латвии 19:34

Новости Латвии 0 комментариев

Премьер-министр Эвика Силиня поручила министру благосостояния Рейнису Узулниексу (СЗК) подготовить разъяснение о том, какие шаги предприняло его ведомство для выполнения обязательств по Стамбульской конвенции, направленных на сокращение насилия.

Премьер-министр Эвика Силиня поручила министру благосостояния Рейнису Узулниексу (СЗК) подготовить разъяснение о том, какие шаги предприняло его ведомство для выполнения обязательств по Стамбульской конвенции, направленных на сокращение насилия.

Читать

Знаток примет Букшс рассказал, какой будет зима

Важно 19:18

Важно 0 комментариев

Знаток народных примет Вилис Букшс поделился в Твиттере/X фотографиями лисы, которую он заметил в минувшие выходные.

Знаток народных примет Вилис Букшс поделился в Твиттере/X фотографиями лисы, которую он заметил в минувшие выходные.

Читать