Ариведерчи, Армани! Модель из Латвии в финале прощания с великим модельером

Дизайнер, скончавшийся в начале сентября, будто незримо присутствовал на этом празднике моды, и, кажется, показом остался бы доволен. Двор Пинакотеки Брера украсили свечами, звучала живая музыка итальянца Людовико Эйнауди, а в финале к зрителям вышла латвийская модель Агнес Зогла (Agnese Žogla) в темном платье с вышитым на груди портретом Армани.

Среди гостей показа Дома Армани были Кейт Бланшетт и Ричард Гир, Спайк Ли и Гленн Клоуз.

В представленной коллекции доминировали спокойные синие, серые, бежевые и оливковые цвета. А название показа - "Пантеллирия. Милан" - отсылает к двум итальянским локациям, дорогим сердцу Армани.

Дизайнер умер на 92 году жизни. В июне из-за проблем со здоровьем он был вынужден отказаться от участия в показах своей группы на Неделе мужской моды в Милане - первый подобный случай в его карьере. Прозванный Re Giorgio (Король Джорджо - прим.) дизайнер был известен тем, что контролировал каждую деталь своей коллекции и каждый аспект своего бизнеса - от рекламы до макияжа моделей перед выходом на подиум.

Показ Джорджио Армани стал завершающим аккордом Миланской недели моды, теперь внимание сосредоточено на показах в Париже.