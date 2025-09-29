Проиграл в казино и спрыгнул за борт: будни круизных лайнеров

Он поднялся на борт судна 31 августа и 7 сентября перелез через борт, когда судно приближалось к своей конечной остановке в Санхуане, столице Пуэрто-Рико, территории под юрисдикцией США.

После того, как Гонсалес Диас перелез через борт, его спасли на водных мотоциклах и доставили на берег. Это зафиксировали камеры наблюдения. Однако патрульный корабль остался поблизости, и таможенники быстро сообщили об инциденте федеральным агентам.

Беглец был позже задержан агентами Таможенной и пограничной службы США недалеко от здания Капитолия в Пуэрто-Рико.

Во время ареста у него были обнаружены 14 600 долларов США наличными, два мобильных телефона, пять удостоверений личности и сумка. Одна из карт принадлежала его брату, который в настоящее время находится в заключении. Согласно судебным документам, когда агенты внутренней безопасности попросили его назвать свое полное имя, он ответил: «Если бы вы, ребята, должным образом выполняли свои обязанности, вы бы это знали».

Согласно информации CBS News, в настоящее время ему предъявлено обвинение в несообщении о вывозе из США более 8400 евро наличными.

Если Гонсалес Диас будет признан виновным, ему грозит штраф до 21 000 евро и максимальный срок лишения свободы до пяти лет. Или и то, и другое.