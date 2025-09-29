Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Проиграл в казино и спрыгнул за борт: будни круизных лайнеров

Редакция PRESS 29 сентября, 2025 11:47

Пассажир круизного лайнера Royal Caribbean Rhapsody of the Seas Дж. Ксандерс Омар Гонсалес Диас выпрыгнул за борт, пытаясь избежать уплаты долга в казино в размере 13 440 евро, сообщает CBS News.

Он поднялся на борт судна 31 августа и 7 сентября перелез через борт, когда судно приближалось к своей конечной остановке в Санхуане, столице Пуэрто-Рико, территории под юрисдикцией США.

После того, как Гонсалес Диас перелез через борт, его спасли на водных мотоциклах и доставили на берег. Это зафиксировали камеры наблюдения. Однако патрульный корабль остался поблизости, и таможенники быстро сообщили об инциденте федеральным агентам.

Беглец был позже задержан агентами Таможенной и пограничной службы США недалеко от здания Капитолия в Пуэрто-Рико.

Во время ареста у него были обнаружены 14 600 долларов США наличными, два мобильных телефона, пять удостоверений личности и сумка. Одна из карт принадлежала его брату, который в настоящее время находится в заключении. Согласно судебным документам, когда агенты внутренней безопасности попросили его назвать свое полное имя, он ответил: «Если бы вы, ребята, должным образом выполняли свои обязанности, вы бы это знали».

Согласно информации CBS News, в настоящее время ему предъявлено обвинение в несообщении о вывозе из США более 8400 евро наличными.

Если Гонсалес Диас будет признан виновным, ему грозит штраф до 21 000 евро и максимальный срок лишения свободы до пяти лет. Или и то, и другое.

Коалиция существует только на бумаге: политолог Кажока

Новости Латвии 14:00

Новости Латвии 0 комментариев

Сегодня главный политический вопрос — стабильность правительственной коалиции. Бывший председатель партии «Новое единство» Арвил Ашераденс призывает политические силы «сохранять рассудок» и договориться о совместной работе до следующих выборов Сейма, подчёркивая приоритет вопросов безопасности и развития. В это же время Союз зелёных и крестьян (СЗК) всё громче обвиняет партнёров по коалиции в нарушении соглашения, особенно на фоне споров вокруг Стамбульской конвенции. Что же происходит с коалицией и чем чреваты ее внутренние конфликты? Свою оценку ситуации в программе «Домская площадь» на Латвийском радио 4 дала политолог Ивета Кажока, пишет LSM+.

Загрузка

Келлог: Трамп разрешил Украине бить вглубь территории России ракетами

Важно 13:50

Важно 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп разрешил Украине наносить дальнобойные удары по территории России, заявил спецпосланник американского лидера Кит Келлог в эфире Fox News. По его словам, в своих публичных высказываниях Трамп, а также вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио дали понять, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут использовать имеющиеся у них возможности, чтобы наносить удары вглубь России.

Вот и лето прошло: Bolt Drive сокращает и закрывает некоторые зоны аренды своих автомобилей

Бизнес 13:34

Бизнес 0 комментариев

Компания Bolt Drive сокращает зоны аренды автомобилей по всей Латвии с наступлением зимнего сезона. В некоторых городах сервис будет временно закрыт.

Знаток примет Букшс рассказал, какой будет зима

Важно 13:18

Важно 0 комментариев

Знаток народных примет Вилис Букшс поделился в Твиттере/X фотографиями лисы, которую он заметил в минувшие выходные.

На этих денег всегда хватает: у кого из нас так здорово выросли зарплаты?

Новости Латвии 13:14

Новости Латвии 0 комментариев

Зарплаты членов правлений и советов государственных предприятий и их дочерних обществ в 2023 году составили около 20 млн евро, а в 2024 году - уже почти 24 млн евро, свидетельствуют данные передачи "Ничего личного" на телеканале TV3.

«Молдова победила Россию»: как прошли исторические выборы

Важно 13:10

Важно 0 комментариев

На выборах в Молдове, которые называли едва ли не главными в современной истории страны, победу одерживает проевропейская правящая партия. О подсчете голосов и настроении...

SEPLP получит почти 40 тысяч евро дополнительно — ради пособий двум экс-членам совета

Важно 12:48

Важно 0 комментариев

Бывшие члены Совета общественных электронных СМИ (SEPLP) Янис Эглитис и Янис Сикснис получат выходные пособия на общую сумму 32 214 евро, следует из проекта распоряжения Министерства культуры, опубликованного на портале правовых актов.

