«Пока сидишь в ванне, жарь пельмени!» Дизайнер квартиры был большим оригиналом?

Странное в ней то, что ванная отделена от кухни занавеской, хотя ничто не мешало установить в этом месте дверь, пусть и нестандартной ширины - видимо, хозяева решили сэкономить.

"Мне иногда жаль, что нет возможности комментировать объявления о квартирах на сайте ss.lv, потому что я охотно посмотрела бы комментарии к этому уютному двухкомнатному шедевру в центре - с ванной комнатой за занавесочками", - пишет в соцсети "Тредс" Мадара.

Впрочем, как оказалось, это ещё не предел:

- Встречались ещё душевые кабины на кухне и унитаз здесь же, за холодильником. Compact, you know!

- Ещё есть объявления, где к дому так и просится бульдозер, а пишут, что это эксклюзивная недвижимость.

- По-моему, лучше, чем туалет на лестнице и жестяная ванна по субботам.

- Не, ну миленько!

- А вы видели квартиру в Даугавпилсе - в хрущёвке с бассейном?

- Тот момент, когда гости сидят за столом, а кто-то заходит в туалет и начинается человек-оркестр, и все за столом начинают ржать со слезами на глазах...

- Самое лучшее то, что жильё такого стиля начинает появляться и на Booking. Сегодня как раз смотрела и удивлялась по поводу двуспальной кровати посреди кухни.

- Была я там, не так уж страшно, но эта занавесочка слегка прозрачная, если свет включен.

- Пока сидишь в ванне, можно пельмени пожарить. И это не самое страшное, что я видел. В галерее ещё есть.