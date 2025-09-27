Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Сб, 27. Сентября Завтра: Adolfs, Ilgonis
Доступность

«Пока сидишь в ванне, жарь пельмени!» Дизайнер квартиры был большим оригиналом?

Редакция PRESS 27 сентября, 2025 15:43

Важно 0 комментариев

Время от времени в интернете попадаются весьма странные объявления. Точнее, в них предлагаются для продажи или аренды весьма странные объекты. Как, например, эта 2-комнатная квартира, которая сдаётся в центре Риги. 

Странное в ней то, что ванная отделена от кухни занавеской, хотя ничто не мешало установить в этом месте дверь, пусть и нестандартной ширины - видимо, хозяева решили сэкономить.

"Мне иногда жаль, что нет возможности комментировать объявления о квартирах на сайте ss.lv, потому что я охотно посмотрела бы комментарии к этому уютному двухкомнатному шедевру в центре - с ванной комнатой за занавесочками", - пишет в соцсети "Тредс" Мадара.

Впрочем, как оказалось, это ещё не предел:

- Встречались ещё душевые кабины на кухне и унитаз здесь же, за холодильником. Compact, you know!

- Ещё есть объявления, где к дому так и просится бульдозер, а пишут, что это эксклюзивная недвижимость.

- По-моему, лучше, чем туалет на лестнице и жестяная ванна по субботам.

- Не, ну миленько!

- А вы видели квартиру в Даугавпилсе - в хрущёвке с бассейном?

- Тот момент, когда гости сидят за столом, а кто-то заходит в туалет и начинается человек-оркестр, и все за столом начинают ржать со слезами на глазах...

- Самое лучшее то, что жильё такого стиля начинает появляться и на Booking. Сегодня как раз смотрела и удивлялась по поводу двуспальной кровати посреди кухни.

- Была я там, не так уж страшно, но эта занавесочка слегка прозрачная, если свет включен.

- Пока сидишь в ванне, можно пельмени пожарить. И это не самое страшное, что я видел. В галерее ещё есть.

Смотреть в Threads

 

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 18:15 27.09.2025
Латвия: общепит не выживет без гастрабайтеров
Sfera.lv 1 час назад
Латвия: не теряйтесь — скачайте bezvests.lv!
Sfera.lv 1 час назад
Облака, туман и немного солнца: прогноз на воскресенье
Bitnews.lv 3 часа назад
Балдзенс: мужчины теряют до двух с половиной лет своей пенсии
Bitnews.lv 3 часа назад
В Молдове сняли с выборов ещё одну пророссийскую партию
Bitnews.lv 3 часа назад
Ашераденс: правительству важен хладнокровный курс до выборов
Bitnews.lv 4 часа назад
Паралимпиада-26: с Россией и Белоруссией
Sfera.lv 5 часов назад
Латвия: в минобразе «потеряли» 15 000 детей
Sfera.lv 5 часов назад

Не алкоголем единым: зачем латыши ездят в Эстонию и эстонцы — в Латвию?

Важно 17:47

Важно 0 комментариев

Уже почти три месяца в эстонском и латвийском приграничье курсируют автобусы по двум маршрутам: Валка - Валга и Салацгрива - Пярну. Эстонцы ездят в Латвию за покупками, а латыши в Эстонию - отдыхать и лечиться. Об этом рассказала программа Reģioni Krustpunktā на ReTV.

Уже почти три месяца в эстонском и латвийском приграничье курсируют автобусы по двум маршрутам: Валка - Валга и Салацгрива - Пярну. Эстонцы ездят в Латвию за покупками, а латыши в Эстонию - отдыхать и лечиться. Об этом рассказала программа Reģioni Krustpunktā на ReTV.

Читать
Загрузка

Украина возмущена: российским паролимпийцам разрешили выступать

Важно 17:40

Важно 0 комментариев

Генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета полностью восстановила статус Паралимпийских комитетов России и Белоруссии. Ограничения в отношении комитетов двух стран вводились из-за российского вторжения в Украину в феврале 2022 года. Украинские власти раскритиковали решение комитета.

Генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета полностью восстановила статус Паралимпийских комитетов России и Белоруссии. Ограничения в отношении комитетов двух стран вводились из-за российского вторжения в Украину в феврале 2022 года. Украинские власти раскритиковали решение комитета.

Читать

Лиепниекс: повышение НДС неизбежно

Важно 17:08

Важно 0 комментариев

К такому выводу пришёл писатель и политический обозреватель Юргис Лиепниекс, опубликовавший соответствующий твит.

К такому выводу пришёл писатель и политический обозреватель Юргис Лиепниекс, опубликовавший соответствующий твит.

Читать

«Рынок на улице Калнциема сократился на треть — с чего бы?» Наблюдение Лато Лапсы

Важно 16:19

Важно 0 комментариев

Рынок в столичном квартале Калнциема известен как место, где торгуют, прямо скажем, не самыми дорогими продуктами и изделиями производства латвийских фермеров и ремесленников. Однако спрос на все эти товары, очевидно, есть - далеко не все посетители ходят туда, как в музей, чтобы поглазеть на экспонаты, иначе не было бы никакого смысла торговать там столько лет.

Рынок в столичном квартале Калнциема известен как место, где торгуют, прямо скажем, не самыми дорогими продуктами и изделиями производства латвийских фермеров и ремесленников. Однако спрос на все эти товары, очевидно, есть - далеко не все посетители ходят туда, как в музей, чтобы поглазеть на экспонаты, иначе не было бы никакого смысла торговать там столько лет.

Читать

Ночью в Латвии местами возможен туман; а что днём в воскресенье?

Важно 15:17

Важно 0 комментариев

В ночь на воскресенье в Латвии сохранится облачная погода, местами с прояснениями, осадков не ожидается - такой прогноз дают латвийские метеорологи на 28 сентября.

В ночь на воскресенье в Латвии сохранится облачная погода, местами с прояснениями, осадков не ожидается - такой прогноз дают латвийские метеорологи на 28 сентября.

Читать

Спрудс: не стоит переоценивать непобедимость российской стороны

Мнения 15:04

Мнения 0 комментариев

При этом нельзя недооценивать её способность приспосабливаться - это признал в интервью агентству LETA министр обороны Латвии Андрис Спрудс.

При этом нельзя недооценивать её способность приспосабливаться - это признал в интервью агентству LETA министр обороны Латвии Андрис Спрудс.

Читать