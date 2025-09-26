От «звезды» комсомола в евродепутаты: как проходила в Европарламент Инесе Вайдере

Вайдере в годы СССР считалась одной из образцовых комсомолок и вступила в компартию, чтобы успешно строить карьеру. Но неожиданно оказалась в центре скандала из-за того, что её отец служил в немецкой армии во время Второй мировой войны. «Я ничего не знала о службе отца», — утверждала она сначала. Уже после независимости Латвии она объясняла, что именно это не позволило ей окончить школу с золотой медалью. В то же время за одним «комсомольским столом» она сидела вместе с нынешними политическими оппонентами — Айваром Лембергом и Татьяной Жданок.

В официальном CV на сайте Европарламента об этом нет упоминаний. Там лишь указано, что в 1975 году Вайдере работала в Латвийском университете — преподавателем, аспирантом, старшим преподавателем, доцентом, ассоциированным профессором, и, наконец, профессором.

Инесе Вайдере (урождённая Микелене, по первому мужу — Була) родилась в Елгаве в семье Лизеты и Яниса Микеленисов. Мать работала в школе, отец дважды был сослан в Сибирь — в 1945 и 1952 годах. Первые годы жизни Вайдере провела с матерью и бабушкой с дедушкой. В школе занималась баскетболом, становилась чемпионкой Елгавы и участвовала в республиканских спартакиадах.

Она окончила факультет экономики Латвийского университета по специальности «экономическая кибернетика», получила квалификацию экономиста-математика, затем степень кандидата экономических наук. Работала в университете и занимала должность научного секретаря кафедры политэкономии. После восстановления независимости Латвии продолжила академическую карьеру, сначала как ассоциированный профессор, позже — как профессор. С 2000 по 2002 год возглавляла Экономическое представительсов Германии в Латвии и была заместителем председателя совета Латвийского ипотечного и земельного банка.

В 1990-е Вайдере активно участвовала в политике. В 1993 году она баллотировалась в 5-й Сейм от Движение за национальную независипость Латвии (LNNK), но не прошла. В последующие выборы выдвигалась от LNNK, Латвийской зелёной партии и «Тевземе и Бривибай/LNNK», однако успех пришёл только позже: в 8-й Сейм она попала на место Роберта Зиле.

Неудача на парламентских выборах не помешали карьере в правительстве. В 1994–1997 годах она занимала пост парламентского секретаря Министерства экономики, затем работала советником премьера Гунтарса Крастса, министром охраны среды в правительстве Вилиса Криштопанса, советником президента Вайры Вике-Фрейберги. В 2001–2002 годах была депутатом Рижской думы и заместителем председателя.

В 2004 году Вайдере впервые избрали депутатом Европарламента от Tevezmei un Brivībai/LNNK». В 2009-м она переизбралась уже от партии «Гражданский союз». В 2011 году после объединения партий «Новое время», «Гражданский соющ» и «Общества другая политика» стала членом «Vienotība» и в 2013 году вошла в её правление.

В 2014, 2019 и 2024 годах Вайдере баллотировалась от «Нового единства» в Евросоюз и постоянно оставалась первой среди не прошедших кандидатов. Но каждый раз лидер списка Валдис Домбровскис получал пост еврокомиссара и вице-президента Еврокомиссии, и Вайдере занимала его место, продолжая работу в Европарламенте.

Так трижды не побеждавшая на выборах в Европарламент политик уже третий срок подряд представляет Латвию в ЕС.