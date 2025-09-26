Обмудсмен зовёт на приём: у вас есть проблемы?

В этом году встречи запланированы на три четверга — 16 октября, 13 ноября и 18 декабря.

По словам Палковой, при вступлении в должность она подчеркнула, что одной из её приоритетных задач является доступность и открытость Бюро омбудсмена для каждого жителя. «Призываю воспользоваться возможностью записаться на личную беседу, чтобы совместными усилиями найти решение конкретной проблемы, которая, возможно, затрагивает куда более широкий круг людей», — сказала омбудсмен, обращаясь к жителям всех регионов Латвии.

Записаться на консультацию можно по телефонам 67 686 768 и 25 576 154. Приняты будут те, кто представится и укажет суть проблемы.

На прошлой неделе Сейм утвердил в должности омбудсмена профессора Рижского университета Страдиня, адвоката Карину Палкову.