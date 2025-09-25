Уже пять лет Рига зарастает травой: кому от этого польза?

Сегодня в Риге насчитывается 44 такие территории. В отдельных лугах можно встретить свыше 80 видов растений, хотя раньше на газонах их было всего 20–30. По словам ботаника LDF и инициатора проекта Руты Сниедзе-Креталовой, именно разнообразие растений привлекает опылителей и других беспозвоночных, что способствует формированию устойчивой и богатой экосистемы в городской среде.

В этом году первые покосы провели уже в мае, чтобы сдержать распространение одуванчиков, злаков и сныти. Кроме того, вручную удалялись инвазивные виды, такие как люпин многолистный и канадский золотарник. Это помогло луговым растениям лучше развиваться. К празднику Лиго многие луга зацвели, и жители использовали растения для венков и травяных сборов.

Для поддержки луговой экосистемы начали создавать специальные места обитания для беспозвоночных: установили дуплянки для диких пчёл, а в будущем появятся и домики для насекомых.

Летом LDF организовал фотоконкурс «Заметил в городских лугах», на который участники присылали снимки цветущих растений и обитателей лугов — от васильков, колокольчиков и цикория до бабочек, пчёл, жуков и даже ящериц.

Фонд приглашает жителей присоединяться к проекту: собирать и передавать семена диких растений, а также участвовать в субботниках по уходу за городскими лугами.