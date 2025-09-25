Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Уже пять лет Рига зарастает травой: кому от этого польза?

Редакция PRESS 25 сентября, 2025 18:25

Latvijas Dabas fonds

Латвийский фонд природы (LDF) совместно с Рижской думой и горожанами уже пять лет развивает проект городских лугов — зеленых зон, где вместо привычных газонов создаются пространства, близкие к природным лугам, с редким кошением и особым уходом.

Сегодня в Риге насчитывается 44 такие территории. В отдельных лугах можно встретить свыше 80 видов растений, хотя раньше на газонах их было всего 20–30. По словам ботаника LDF и инициатора проекта Руты Сниедзе-Креталовой, именно разнообразие растений привлекает опылителей и других беспозвоночных, что способствует формированию устойчивой и богатой экосистемы в городской среде.

В этом году первые покосы провели уже в мае, чтобы сдержать распространение одуванчиков, злаков и сныти. Кроме того, вручную удалялись инвазивные виды, такие как люпин многолистный и канадский золотарник. Это помогло луговым растениям лучше развиваться. К празднику Лиго многие луга зацвели, и жители использовали растения для венков и травяных сборов.

Для поддержки луговой экосистемы начали создавать специальные места обитания для беспозвоночных: установили дуплянки для диких пчёл, а в будущем появятся и домики для насекомых.

Летом LDF организовал фотоконкурс «Заметил в городских лугах», на который участники присылали снимки цветущих растений и обитателей лугов — от васильков, колокольчиков и цикория до бабочек, пчёл, жуков и даже ящериц.

Фонд приглашает жителей присоединяться к проекту: собирать и передавать семена диких растений, а также участвовать в субботниках по уходу за городскими лугами.

Комментарии (0)
Мерц поддержал кредит Киеву на 140 млрд за счет активов РФ

Важно 19:39

Канцлер Германии Фридрих Мерц (Friedrich Merz) призвал предоставить Украине беспроцентный кредит в размере около 140 млрд евро за счет замороженных в Европе активов российского Центробанка. Этот кредит будет погашен, только когда Россия возместит Киеву ущерб, причиненный войной, написал Мерц в статье для газеты The Financial Times в четверг, 25 сентября.

Сам собой починился? Аварийный мост в Риге могут снова открыть

Новости Латвии 19:27

Назначена экспертиза, чтобы выяснить, можно ли временно открыть закрытый путепровод на улице Алтонавас в Риге для проезда легковых автомобилей. Об этом в эфире передачи Rīta panorāma Латвийского телевидения сообщил председатель Рижской думы Виестурс Клейнбергс.

Голосов будет достаточно: кризис в правительстве не угрожает бюджету

Новости Латвии 19:01

Коалиция, формирующая правительство, не сомневается в своей способности принять государственный бюджет на следующий год, но в то же время предполагает, что оппозиция попытается торпедировать принятие государственного бюджета и сопутствующих законопроектов.

Молдавский политик в «черном списке» Латвии: заявление МИД

Новости Латвии 18:52

Министр иностранных дел Байба Браже (СП) включила пророссийского молдавского политика Ирину Влах в список нежелательных для Латвии лиц.

Международный день фармацевта: малоизвестные, но важные факты о профессии

Азбука здоровья 18:46

Сегодня во всем мире отмечается Международный день фармацевта, который в этом году Международная фармацевтическая федерация (FIP) призывает праздновать под лозунгом «Думай о здоровье, думай о фармацевте!» («Think Health, Think Pharmacist!»). Это послание особенно актуально в Латвии, где именно фармацевт является самым доступным специалистом здравоохранения в повседневной жизни, особенно в регионах, где доступ к семейным врачам и другим специалистам ограничен.

«Во время войны это вредительство!» Слайдиньш против слухов о скором мире

Важно 18:38

В передаче TV24 «Актуальное о боевых действиях в Украине» майор НБС и офицер штаба Земессардзе Янис Слайдиньш отметил, что в Украине началась новая волна слухов о «скорой победе и завершении войны», что оказывает негативное влияние на военнослужащих на фронте.

Экс-президент Франции Николя Саркози получил пять лет тюрьмы

Мир 18:34

Суд в Париже признал бывшего президента Франции Николя Саркози виновным в участии в преступном сообществе по так называемому «ливийскому делу» — о получении миллионов евро от ливийского диктатора Муаммара Каддафи для финансирования избирательной кампании Саркози 2007 года, сообщает BBC.

