Маскировка? Фото с противотеррористических учений озадачило латвийцев

По легенде учений отрабатывались действия по предотвращению угроз и минимизации последствий теракта. Задействованные службы проверяли готовность к совместным действиям в условиях, максимально приближенных к реальности, в соответствии с утверждённым правительством планом «Objekts».

Однако в центре внимания пользователей соцсетей оказались не бравые парни в спецобмундировании, а неожиданный штрих. На одном из фото, сделанных во время учений, видна украшенная рождественская ёлка.

Man tikai viens jautājums, kāpēc Daugavpils pretterorisma mācībās… ēkā ir ziemassvētku eglīte? pic.twitter.com/vZ4o8BbYgt — Dmitrijs Mironovs (@DmitrijsMironov) September 23, 2025

«Талисман спецподразделения — всегда с собой», — иронизировал один из комментаторов. Другие шутили про «маскировку» и невозможность разжечь в помещении костёр на Янов день.

Pilsetas pīle #pilsetaruna: Тематические учения — «Ёлочка в опасности».

Ivars Auziņš : Написали, что учения проходили и в лесу. Win-win.

Romāns Vasiļjevs: Ликвидированная 11-я основная школа в Даугавпилсе, наверно, стоит закрытая.

Una: Чтобы запутать. Психологический террор, понимаете.

Baiba Bicēna: Включили машину времени.

Назначение рождественской ёлки на противотеррористических учениях в сентябре так и осталось необъяснимым феноменом.