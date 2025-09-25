Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Маскировка? Фото с противотеррористических учений озадачило латвийцев

Редакция PRESS 25 сентября, 2025 10:36

Для настроения 0 комментариев

В Даугавпилсе на этой неделе прошли национальные антитеррористические учения «Dinaburg 2025», организованные Службой государственной безопасности (VDD). Впервые подобные мероприятия были проведены в Латгалии, продолжая цикл региональных тренировок, начатый в прошлые годы.

По легенде учений отрабатывались действия по предотвращению угроз и минимизации последствий теракта. Задействованные службы проверяли готовность к совместным действиям в условиях, максимально приближенных к реальности, в соответствии с утверждённым правительством планом «Objekts».

Однако в центре внимания пользователей соцсетей оказались не бравые парни в спецобмундировании, а неожиданный штрих. На одном из фото, сделанных во время учений, видна украшенная рождественская ёлка.

 

«Талисман спецподразделения — всегда с собой», — иронизировал один из комментаторов. Другие шутили про «маскировку» и невозможность разжечь в помещении костёр на Янов день.

Pilsetas pīle #pilsetaruna: Тематические учения — «Ёлочка в опасности».

Ivars Auziņš : Написали, что учения проходили и в лесу. Win-win.

Romāns Vasiļjevs: Ликвидированная 11-я основная школа в Даугавпилсе, наверно, стоит закрытая.

Una: Чтобы запутать. Психологический террор, понимаете.

Baiba Bicēna: Включили машину времени.

Назначение рождественской ёлки на противотеррористических учениях в сентябре так и осталось необъяснимым феноменом. 

