Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 22. Сентября Завтра: Maigurs, Marica, Maris
Доступность

Стартует чемпионат тыкв: организаторы ждут ваших заявок!

Редакция PRESS 22 сентября, 2025 15:55

Для настроения 0 комментариев

Maxima Latvija приглашает всех, у кого в огороде выросла тыква внушительных размеров, до 3 октября заявить об этом факте и, может быть, поучаствовать в «Латвийском чемпионате на самую большую тыкву» урожая 2025 года!

Организатор чемпионата сеть магазинов Maxima Latvija превратила его в ежегодный народный праздник урожая. Побороться за звание рекордсмена может любой житель Латвии, у кого в саду вызрела эта огромная овощная ягода, способная впечатлить своим размером.

 Каждая тыква — это маленькая история: семьи, труда на земле, края. За два десятилетия конкурс собрал десятки удивительных историй и сотни фотографий гигантских овощей. В прошлом году заявки подали садоводы из девяти латвийских краёв, а победителем стала Луиза Неймане из Кулдигского края.

Тыква Луизы потянула на 443 кг и поразила жюри обхватом «талии» в 402 × 340 см. Кстати, именно госпоже Неймане принадлежит и национальный рекорд: в 2018 году она вырастила  тыквищу весом в 574 кг!  Этот результат до сих пор остаётся непревзойдённым и вызывает восторг даже у опытных агрономов.

В юбилейный год организаторы решили расширить рамки соревнования, добавив особую категорию -- для участников молодежной организации «Latvijas Mazpulki» — юных фермеров, которые только делают первые шаги в сельском хозяйстве. Теперь и они смогут показать свои «оранжевые шедевры» и посоревноваться за титул крупнейшей «мазпулковской» тыквы.

Как стать участником

Подать заявку на участие можно до 3 октября — просто заполнив форму на сайте www.maxima.lv/rudens-raza в разделе «Ķirbja čempionāts». В заявке нужно указать размеры плода (горизонтальный и вертикальный обхват), его местонахождение и контакты владельца.

Есть и другие варианты: отправить письмо на info@maxima.lv с пометкой «Pieteikums konkursam Latvijas lielākā ķirbja čempionāts” или позвонить по бесплатному телефону 80002020 (в рабочие дни – с 8:00 до 22:00).

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 19:50 22.09.2025
Голосуешь против бюджета — подрываешь оборону!
Bitnews.lv 27 минут назад
Правительство снизит НДС на продукты на 12% с июля 2026 года
Bitnews.lv 39 минут назад
Рижский аэропорт в августе потерял 7% пассажиров
Bitnews.lv 1 час назад
Повышение НДС на латвийскую прессу на русском бьёт не только по русским — по всем
Bitnews.lv 2 часа назад
Латвия: пора в поход на Антарктиду
Sfera.lv 4 часа назад
Польша: единица — вздор, единица — ноль!
Sfera.lv 5 часов назад
Латвия: без опыта, но свои
Sfera.lv 9 часов назад
Праздник: Рош аШана — еврейский Новый Год, таки да
Sfera.lv 14 часов назад

Коллапс на границе: люди сутками ждут, чтобы вернуться домой (ВИДЕО)

Важно 18:59

Важно 0 комментариев

После закрытия Польшей границы с Белоруссией автобусы, возвращающиеся в страну, были вынуждены ехать через Латвию. На латвийско-белорусской границе образовались огромные заторы, где люди простаивают сутками без нормальных условий, сообщает портал Jauns.lv.

После закрытия Польшей границы с Белоруссией автобусы, возвращающиеся в страну, были вынуждены ехать через Латвию. На латвийско-белорусской границе образовались огромные заторы, где люди простаивают сутками без нормальных условий, сообщает портал Jauns.lv.

Читать
Загрузка

Реформа в школах: недобор учеников ударит прямо по финансам

Новости Латвии 18:51

Новости Латвии 0 комментариев

В следующем году с введением новой модели финансирования школ в полном объеме Министерство образования и науки (МОН) планирует ввести переходный этап в финансировании средних школ, сообщили агентству ЛЕТА в МОН.

В следующем году с введением новой модели финансирования школ в полном объеме Министерство образования и науки (МОН) планирует ввести переходный этап в финансировании средних школ, сообщили агентству ЛЕТА в МОН.

Читать

Повышение НДС на латвийскую прессу на русском бьёт не только по русским — по всем: издатель Андрей Козлов

Важно 18:47

Важно 0 комментариев

С 2026 года в Латвии будет введена стандартная ставка НДС 21% для книг и прессы на русском языке. Книги и пресса на латышском и языках ЕС по-прежнему будут облагаться по сниженной ставке 5%.

С 2026 года в Латвии будет введена стандартная ставка НДС 21% для книг и прессы на русском языке. Книги и пресса на латышском и языках ЕС по-прежнему будут облагаться по сниженной ставке 5%.

Читать

Повод для гордости: новая тюрьма самая современная в Балтии (ФОТО)

Важно 18:40

Важно 0 комментариев

Новая Лиепайская тюрьма - самая современная тюрьма в Балтии, а возможно, и во всей Северной Европе, заявил агентству ЛЕТА государственный секретарь Министерства юстиции Михаил Папсуевич.

Новая Лиепайская тюрьма - самая современная тюрьма в Балтии, а возможно, и во всей Северной Европе, заявил агентству ЛЕТА государственный секретарь Министерства юстиции Михаил Папсуевич.

Читать

Откуда такие дикие цены! Португальский бизнесмен пытается разобраться

Выбор редакции 18:34

Выбор редакции 0 комментариев

Когда я впервые приехал в Латвию из Португалии, моё главное впечатление было связано не с чудесными лесами или с праздником Янова дня, а с необоснованно высокими ценами на продукты, которые, казалось, нарушали не только законы экономики, но и законы физики. О своих впечатлениях о ценах в Латвии на портале pietiek.com поделился торговец продуктами питания из Португалии Леандро Силва. Ниже приводим его заметки.

Когда я впервые приехал в Латвию из Португалии, моё главное впечатление было связано не с чудесными лесами или с праздником Янова дня, а с необоснованно высокими ценами на продукты, которые, казалось, нарушали не только законы экономики, но и законы физики. О своих впечатлениях о ценах в Латвии на портале pietiek.com поделился торговец продуктами питания из Португалии Леандро Силва. Ниже приводим его заметки.

Читать

Коррупция с «гостайной»: инспекторов из налоговой обвинили в растрате

Важно 18:18

Важно 0 комментариев

Два бывших должностных лица Службы государственных доходов (СГД), возможно, незаконно получили и растратили специальные финансовые средства, сообщил Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК, KNAB). Дело передано в прокуратуру, сообщает LSM.

Два бывших должностных лица Службы государственных доходов (СГД), возможно, незаконно получили и растратили специальные финансовые средства, сообщил Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК, KNAB). Дело передано в прокуратуру, сообщает LSM.

Читать

Обвинялся в домогательствах, теперь снова работает: дело о неврологе Вишкерсе

ЧП и криминал 18:11

ЧП и криминал 0 комментариев

В начале года Балтийский центр расследовательской журналистики Re:Baltica сообщил о возможных домогательствах невролога Леонида Вишкерса к пациенткам. Полиция начала расследование, а сам врач временно прекратил работу. Теперь он возобновил приём пациентов, сообщила передача LTV DeFacto.

В начале года Балтийский центр расследовательской журналистики Re:Baltica сообщил о возможных домогательствах невролога Леонида Вишкерса к пациенткам. Полиция начала расследование, а сам врач временно прекратил работу. Теперь он возобновил приём пациентов, сообщила передача LTV DeFacto.

Читать