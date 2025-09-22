Стартует чемпионат тыкв: организаторы ждут ваших заявок!

Организатор чемпионата сеть магазинов Maxima Latvija превратила его в ежегодный народный праздник урожая. Побороться за звание рекордсмена может любой житель Латвии, у кого в саду вызрела эта огромная овощная ягода, способная впечатлить своим размером.

Каждая тыква — это маленькая история: семьи, труда на земле, края. За два десятилетия конкурс собрал десятки удивительных историй и сотни фотографий гигантских овощей. В прошлом году заявки подали садоводы из девяти латвийских краёв, а победителем стала Луиза Неймане из Кулдигского края.

Тыква Луизы потянула на 443 кг и поразила жюри обхватом «талии» в 402 × 340 см. Кстати, именно госпоже Неймане принадлежит и национальный рекорд: в 2018 году она вырастила тыквищу весом в 574 кг! Этот результат до сих пор остаётся непревзойдённым и вызывает восторг даже у опытных агрономов.

В юбилейный год организаторы решили расширить рамки соревнования, добавив особую категорию -- для участников молодежной организации «Latvijas Mazpulki» — юных фермеров, которые только делают первые шаги в сельском хозяйстве. Теперь и они смогут показать свои «оранжевые шедевры» и посоревноваться за титул крупнейшей «мазпулковской» тыквы.

Как стать участником

Подать заявку на участие можно до 3 октября — просто заполнив форму на сайте www.maxima.lv/rudens-raza в разделе «Ķirbja čempionāts». В заявке нужно указать размеры плода (горизонтальный и вертикальный обхват), его местонахождение и контакты владельца.

Есть и другие варианты: отправить письмо на info@maxima.lv с пометкой «Pieteikums konkursam Latvijas lielākā ķirbja čempionāts” или позвонить по бесплатному телефону 80002020 (в рабочие дни – с 8:00 до 22:00).