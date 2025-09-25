«Помогите, это срочно!» Известный латвийский режиссер на грани смерти

У Андрея - редкая 0 группа, резус отрицательный. Жена Татьяна просит помощи. Это срочно. Первая отрицательная группа по европейской классификации записывается как O(I) Rh− (или 0(I) Rh−). В этой записи «O(I)» обозначает первую группу крови по системе AB0, а «Rh−» указывает на отрицательный резус-фактор.

Сдать кровь можно в любом донорском центре, с обязательной припиской с припиской «Персонально для ANDREJS GARKAVI 240558-12468» с обязательным добавлением, что это в больнице им. Страдиня. Если кто-то может сдать именно такую кровь, резус отрицательный - это бесценно. Но в принципе можно сдать любую (с пометкой для Андрея), ее потом поменяют на нужную.