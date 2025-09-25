Обновление через дефолт — иначе уже никак: Pietiek о судьбе латвийской демократии

Сами законодатели активно продолжают ликвидацию демократии. Мелкими шагами, но уже виден конец пути. Даже новая инициатива по увеличению минимального числа участников в партиях лишь укрепляет тот факт, что в правительстве крутятся одни и те же лица и те же самые закулисные манипуляторы. Такой шаг только снижает для них риск исчезнуть с экранов.

В то же время они выделяют сами себе миллионы на рекламу из денег налогоплательщиков, что эффективно помогает нейтрализовать новичков. Уволить их тоже нельзя — уже давно был введен фактически нереализуемый порог для референдума.

Ситуация похожа на ту, что была перед переворотом Улманиса во время первой республики. Тогда все происходило «честно» - это был открытый переворот, сейчас происходит постепенная узурпация власти, фактически рейдерство «в демократической глазури».

Как это изменить? Необходимо кардинально изменить избирательную систему. Я и мои единомышленники разработали один вариант, но, пощупав корпус депутатов, обнаружили, что поддержка там не велика. Ясно, что только меньшинство, сидящее по ту сторону забора власти, поддержало бы укрепление демократии.

Путь к решению довольно безнадежен, остается один вариант - крах государства по тяжестью финансовой несостоятельности, что может случиться ещё в этом десятилетии. В случае крупного кризиса успокаивающая ложь из телевизора может перестать работать, и тогда, возможно, что-то изменится. Иначе никак".