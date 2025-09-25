Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 25. Сентября Завтра: Rauls, Rodrigo
Доступность

Обновление через дефолт — иначе уже никак: Pietiek о судьбе латвийской демократии

Редакция PRESS 25 сентября, 2025 10:32

Важно 0 комментариев

"С каждым созывом Сейма законодательная власть страны становится все более неэффективной, руководство страны (правительство как производная законодательной власти) является, пожалуй, самым слабым за всю историю и не дает надежды на изменения, - пишет Гунтар Витолс на портале Pietielk.com.

Сами законодатели активно продолжают ликвидацию демократии. Мелкими шагами, но уже виден конец пути. Даже новая инициатива по увеличению минимального числа участников в партиях лишь укрепляет тот факт, что в правительстве крутятся одни и те же лица и те же самые закулисные манипуляторы. Такой шаг только снижает для них риск исчезнуть с экранов.

В то же время они выделяют сами себе миллионы на рекламу из денег налогоплательщиков, что эффективно помогает нейтрализовать новичков. Уволить их тоже нельзя — уже давно был введен фактически нереализуемый порог для референдума.

Ситуация похожа на ту, что была перед переворотом Улманиса во время первой республики. Тогда все происходило «честно» - это был открытый переворот, сейчас происходит постепенная узурпация власти, фактически рейдерство «в демократической глазури».

Как это изменить? Необходимо кардинально изменить избирательную систему. Я и мои единомышленники разработали один вариант, но, пощупав корпус депутатов, обнаружили, что поддержка там не велика. Ясно, что только меньшинство, сидящее по ту сторону забора власти, поддержало бы укрепление демократии.

Путь к решению довольно безнадежен, остается один вариант - крах государства по тяжестью финансовой несостоятельности, что может случиться ещё в этом десятилетии. В случае крупного кризиса успокаивающая ложь из телевизора может перестать работать, и тогда, возможно, что-то изменится. Иначе никак".

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 13:55 25.09.2025
Латвия: с января повышают плату за въезд в Юрмалу
Sfera.lv 52 минуты назад
Рост всего 0,9%: ЕБРР ухудшил прогноз ВВП для Латвии
Bitnews.lv 55 минут назад
Отнимут ли у латгальцев до 2000 га ради обороны?
Bitnews.lv 1 час назад
«Для нас это неприемлемо»: Аугулис о Стамбульской конвенции
Bitnews.lv 1 час назад
Более 6000 иностранцев наказаны в Риге за год
Bitnews.lv 2 часа назад
Латвия: подсказал соседу по парте на русском? Нарушение!
Sfera.lv 3 часа назад
Латвия: закрыто даже для полиции
Sfera.lv 7 часов назад
Латвия: за всеми следить пока не надо
Sfera.lv 2 дня назад

Зеленский: Трамп согласен с правом Украины на ответные удары

Мир 13:51

Мир 0 комментариев

В интервью изданию Axios (требуется подписка) президент Украины рассказал, что во время их встречи с американским лидером Дональд Трамп поднял вопрос о том, что Украина должна отвечать на российские удары по принципу «око за око», сообщает Русская служба Би-би-си.

В интервью изданию Axios (требуется подписка) президент Украины рассказал, что во время их встречи с американским лидером Дональд Трамп поднял вопрос о том, что Украина должна отвечать на российские удары по принципу «око за око», сообщает Русская служба Би-би-си.

Читать
Загрузка

К выходным правительство рухнет? Недоверие Силине выразила ещё одна партия

Важно 13:39

Важно 0 комментариев

Партии оппозиции в Сейме — Национальное объединение (NA) и Объединённый список (AS) — предлагают выразить недоверие премьер-министру Эвике Силине (JV), сообщил агентству LETA Нацблок.

Партии оппозиции в Сейме — Национальное объединение (NA) и Объединённый список (AS) — предлагают выразить недоверие премьер-министру Эвике Силине (JV), сообщил агентству LETA Нацблок.

Читать

Эта работа никогда не прекращалась: глава муниципальной полиции рассказал, как ловят нелегалов

Новости Латвии 13:34

Новости Латвии 0 комментариев

Глава Рижской муниципальной полиции Юрис Лукасс в интервью программе «900 секунд» на телеканале TV3 заявил, что полиция реагирует на обеспокоенность жителей скоплением иностранцев.

Глава Рижской муниципальной полиции Юрис Лукасс в интервью программе «900 секунд» на телеканале TV3 заявил, что полиция реагирует на обеспокоенность жителей скоплением иностранцев.

Читать

Дания назвала инциденты с дронами гибридными атаками

Мир 13:17

Мир 0 комментариев

Правительство Дании расценивает недавние пролеты беспилотников над аэропортами страны как гибридные атаки. Цель этих действий - "посеять страх", заявил в четверг, 25 сентября, министр юстиции Петер Хуммельгор.

Правительство Дании расценивает недавние пролеты беспилотников над аэропортами страны как гибридные атаки. Цель этих действий - "посеять страх", заявил в четверг, 25 сентября, министр юстиции Петер Хуммельгор.

Читать

Найденный под Краславой рысенок умер в зоопарке

Для настроения 13:08

Для настроения 0 комментариев

Представители Рижского зоопарка сообщили, что спасти найденного в Комбули Краславского края рысенка не удалось. Животное скончалось 23 сентября.

Представители Рижского зоопарка сообщили, что спасти найденного в Комбули Краславского края рысенка не удалось. Животное скончалось 23 сентября.

Читать

Латвия совместно с немцами построит завод боеприпасов на 150 рабочих мест

Важно 12:59

Важно 0 комментариев

Латвийская Valsts aizsardzības korporācija (Государственная оборонная корпорация) подписала меморандум о взаимопонимании с немецким оружейным гигантом Rheinmetall, который предусматривает совместное развитие завода по производству артиллерийских боеприпасов в Латвии за 275 миллионов евро, сообщает Латвийское телевидение, пишет LSM+.

Латвийская Valsts aizsardzības korporācija (Государственная оборонная корпорация) подписала меморандум о взаимопонимании с немецким оружейным гигантом Rheinmetall, который предусматривает совместное развитие завода по производству артиллерийских боеприпасов в Латвии за 275 миллионов евро, сообщает Латвийское телевидение, пишет LSM+.

Читать

На ковёр к премьеру! Силиня спросит с СЗК за поддержку оппозиции по отказу от Стамбульской конвенции

Новости Латвии 12:37

Новости Латвии 0 комментариев

Поддержка Союза зеленых и крестьян (СЗК) в Сейме инициативы по отказу от Стамбульской конвенции является нарушением коалиционного договора, заявила премьер-министр Эвика Силиня («Новое Единство») через свою консультантку Анну Удре.

Поддержка Союза зеленых и крестьян (СЗК) в Сейме инициативы по отказу от Стамбульской конвенции является нарушением коалиционного договора, заявила премьер-министр Эвика Силиня («Новое Единство») через свою консультантку Анну Удре.

Читать