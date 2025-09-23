Неловко вышло: Макрон застрял в Нью Йорке, не помог даже звонок Трампу

На видеозаписи, зафиксировавшей ситуацию, видно, что президент Макрон, как и другие граждане, был вынужден ждать на перекрёстке. Полицейские извинились перед ним, сказав: «Приносим извинения, господин президент, все дороги сейчас перекрыты».

Затем Макрон кому-то позвонил и на английском языке сказал: «Как у вас дела? Знаете, я сейчас жду на дороге», добавив в шутливом тоне: «Все дороги заблокированы из-за вас».

Французский телеканал BFMTV сообщил: «Макрон позвонил Трампу, чтобы прокомментировать ситуацию и обсудить актуальные международные вопросы». Однако на записи не слышно ответа собеседника.

Предполагается, что Макрон лишь шутил и на самом деле Трампу не звонил.

Через несколько минут полицейский контроль сняли, однако движение транспорта по-прежнему не разрешили — только пешеходам. В итоге делегация Макрона около 30 минут шла пешком по улицам Нью-Йорка, прежде чем добралась до здания французского посольства.