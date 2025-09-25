Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Экс-президент Франции Николя Саркози получил пять лет тюрьмы

© BBC 25 сентября, 2025 18:34

Мир 0 комментариев

Суд в Париже признал бывшего президента Франции Николя Саркози виновным в участии в преступном сообществе по так называемому «ливийскому делу» — о получении миллионов евро от ливийского диктатора Муаммара Каддафи для финансирования избирательной кампании Саркози 2007 года, сообщает BBC.

70-летний экс-президент приговорен к пяти годам лишения свободы с отсрочкой. Это означает, что он не будет взят под стражу в зале суда, а отправится в тюрьму в течение месяца. Это его третье уголовное дело, и ранее он уже был приговорен к реальному сроку заключения, которое, впрочем, было заменено на домашний арест.

Как уточняет Le Mond, приговор с отсрочкой означает, что Саркози не возьмут под стражу немедленно, а в течение месяца вызовут в прокуратуру, которая сообщит ему дату начала заключения. Подача апелляции не повлияет на это. Суд вынес решение об отсрочке исполнения приговора, сославшись на «исключительно серьёзные обстоятельства, которые могут подорвать доверие граждан к тем, кто их представляет», добавляет французское издание. Судья также обязал Саркози выплатить штраф в размере 100 тысяч евро.

Суд счел его виновным только по одному предъявленному обвинению. По трем другим пунктам — нелегальное финансирование избирательной кампании, злоупотребление ливийскими государственными средствами и пассивное участие в коррупционной схеме — Саркози был оправдан.

По версии следствия, в 2005 году между Саркози, который тогда занимал пост министра внутренних дел, и Каддафи было заключено «коррупционное соглашение». Избирательный штаб Саркози получил 50 млн евро, нарушив запрет на иностранное финансирование кампании, а в ответ французский политик должен был помочь Каддафи перестать быть изгоем на мировой арене.

Саркози тогда выиграл выборы и стал президентом Франции.

Судья Натали Гаварино сказала, объявляя вердикт, что Саркози позволил своим помощникам связаться с Каддафи для получения финансирования. Однако суд не нашел достаточных доказательств того, что Саркози получил выгоду от незаконного финансирования кампании.


Саркози отрицал все обвинения и называл свое преследование политически мотивированными. Ожидается, что он подаст апелляцию. После приговора Саркози повторил, что невиновен. «Если они хотят, чтобы я спал в тюрьме, я буду спать в тюрьме, но с высоко поднятой головой», — сказал он журналистам.

Расследование дела началось еще в 2013 году, через два года после того, как сын Муаммара Каддафи Саиф аль-Ислам обвинил Саркози в использовании денег его отца для финансирования избирательной кампании. Обвинение отчасти было основано на показаниях франко-ливанского бизнесмена Зияда Такиэддина, который многие годы играл роль посредника между Францией и странами Ближнего Востока.

Помимо самого Саркози, в деле фигурируют еще 11 обвиняемых: некоторые из них были также признаны виновными, другие — оправданы.

Это третий процесс против 70-летнего Саркози, который занимал пост президента Франции с 2007 по 2012 год.

В 2021 году он был приговорен к году тюрьмы и двум годам лишения свободы условно по делу о коррупции и торговле влиянием — это был первый случай реального тюремного срока для экс-главы страны, позднее заключение было заменено на домашний арест. По другому делу Саркози был признан виновным в сентябре 2021 года и получил условный срок. Во всех трех случаях он отрицал свою вину.

