Голосов будет достаточно: кризис в правительстве не угрожает бюджету

© LETA 25 сентября, 2025 19:01

Новости Латвии

Коалиция, формирующая правительство, не сомневается в своей способности принять государственный бюджет на следующий год, но в то же время предполагает, что оппозиция попытается торпедировать принятие государственного бюджета и сопутствующих законопроектов.

Глава фракции "Нового Единства" Эдмунд Юревицс сказал агентству ЛЕТА, что оппозиция, вероятно, попытается торпедировать вопросы, связанные с бюджетом следующего года, поэтому в день рассмотрения бюджета "весь состав коалиции будет в строю".

Он напомнил, что в прошлом году оппозиция также пыталась "сорвать кворум" во время обсуждения бюджета, поэтому коалиция готова присутствовать в полном составе, чтобы обеспечить необходимое большинство.

Глава фракции Союза зеленых и крестьян (СЗК) Харийс Рокпелнис сказал, что "количество голосов по государственным вопросам до сих пор было достаточным", и он не видит причин, почему в будущем оно должно быть иным.

Правда, благодаря поддержке СЗК Сейм в четверг передал в комиссию по иностранным делам идею оппозиционных депутатов о денонсации Стамбульской конвенции. Депутаты "Нового Единства" и "Прогрессивных" голосовали против.

Как заявил глава парламентской фракции "Прогрессивных" Андрис Шуваев, приоритетом номер один для партии на данный момент является обеспечение финансирования обороны в бюджете на следующий год.

"Сейчас мне трудно сказать, что будут делать партнеры", - сказал политик.

Мерц поддержал кредит Киеву на 140 млрд за счет активов РФ

Важно 19:39

Важно

Канцлер Германии Фридрих Мерц (Friedrich Merz) призвал предоставить Украине беспроцентный кредит в размере около 140 млрд евро за счет замороженных в Европе активов российского Центробанка. Этот кредит будет погашен, только когда Россия возместит Киеву ущерб, причиненный войной, написал Мерц в статье для газеты The Financial Times в четверг, 25 сентября.

Канцлер Германии Фридрих Мерц (Friedrich Merz) призвал предоставить Украине беспроцентный кредит в размере около 140 млрд евро за счет замороженных в Европе активов российского Центробанка. Этот кредит будет погашен, только когда Россия возместит Киеву ущерб, причиненный войной, написал Мерц в статье для газеты The Financial Times в четверг, 25 сентября.

Сам собой починился? Аварийный мост в Риге могут снова открыть

Новости Латвии 19:27

Новости Латвии

Назначена экспертиза, чтобы выяснить, можно ли временно открыть закрытый путепровод на улице Алтонавас в Риге для проезда легковых автомобилей. Об этом в эфире передачи Rīta panorāma Латвийского телевидения сообщил председатель Рижской думы Виестурс Клейнбергс.

Назначена экспертиза, чтобы выяснить, можно ли временно открыть закрытый путепровод на улице Алтонавас в Риге для проезда легковых автомобилей. Об этом в эфире передачи Rīta panorāma Латвийского телевидения сообщил председатель Рижской думы Виестурс Клейнбергс.

Молдавский политик в «черном списке» Латвии: заявление МИД

Новости Латвии 18:52

Новости Латвии

Министр иностранных дел Байба Браже (СП) включила пророссийского молдавского политика Ирину Влах в список нежелательных для Латвии лиц.

Министр иностранных дел Байба Браже (СП) включила пророссийского молдавского политика Ирину Влах в список нежелательных для Латвии лиц.

Международный день фармацевта: малоизвестные, но важные факты о профессии

Азбука здоровья 18:46

Азбука здоровья

Сегодня во всем мире отмечается Международный день фармацевта, который в этом году Международная фармацевтическая федерация (FIP) призывает праздновать под лозунгом «Думай о здоровье, думай о фармацевте!» («Think Health, Think Pharmacist!»). Это послание особенно актуально в Латвии, где именно фармацевт является самым доступным специалистом здравоохранения в повседневной жизни, особенно в регионах, где доступ к семейным врачам и другим специалистам ограничен.

Сегодня во всем мире отмечается Международный день фармацевта, который в этом году Международная фармацевтическая федерация (FIP) призывает праздновать под лозунгом «Думай о здоровье, думай о фармацевте!» («Think Health, Think Pharmacist!»). Это послание особенно актуально в Латвии, где именно фармацевт является самым доступным специалистом здравоохранения в повседневной жизни, особенно в регионах, где доступ к семейным врачам и другим специалистам ограничен.

«Во время войны это вредительство!» Слайдиньш против слухов о скором мире

Важно 18:38

Важно

В передаче TV24 «Актуальное о боевых действиях в Украине» майор НБС и офицер штаба Земессардзе Янис Слайдиньш отметил, что в Украине началась новая волна слухов о «скорой победе и завершении войны», что оказывает негативное влияние на военнослужащих на фронте.

В передаче TV24 «Актуальное о боевых действиях в Украине» майор НБС и офицер штаба Земессардзе Янис Слайдиньш отметил, что в Украине началась новая волна слухов о «скорой победе и завершении войны», что оказывает негативное влияние на военнослужащих на фронте.

Экс-президент Франции Николя Саркози получил пять лет тюрьмы

Мир 18:34

Мир

Суд в Париже признал бывшего президента Франции Николя Саркози виновным в участии в преступном сообществе по так называемому «ливийскому делу» — о получении миллионов евро от ливийского диктатора Муаммара Каддафи для финансирования избирательной кампании Саркози 2007 года, сообщает BBC.

Суд в Париже признал бывшего президента Франции Николя Саркози виновным в участии в преступном сообществе по так называемому «ливийскому делу» — о получении миллионов евро от ливийского диктатора Муаммара Каддафи для финансирования избирательной кампании Саркози 2007 года, сообщает BBC.

