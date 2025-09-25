Голосов будет достаточно: кризис в правительстве не угрожает бюджету

Глава фракции "Нового Единства" Эдмунд Юревицс сказал агентству ЛЕТА, что оппозиция, вероятно, попытается торпедировать вопросы, связанные с бюджетом следующего года, поэтому в день рассмотрения бюджета "весь состав коалиции будет в строю".

Он напомнил, что в прошлом году оппозиция также пыталась "сорвать кворум" во время обсуждения бюджета, поэтому коалиция готова присутствовать в полном составе, чтобы обеспечить необходимое большинство.

Глава фракции Союза зеленых и крестьян (СЗК) Харийс Рокпелнис сказал, что "количество голосов по государственным вопросам до сих пор было достаточным", и он не видит причин, почему в будущем оно должно быть иным.

Правда, благодаря поддержке СЗК Сейм в четверг передал в комиссию по иностранным делам идею оппозиционных депутатов о денонсации Стамбульской конвенции. Депутаты "Нового Единства" и "Прогрессивных" голосовали против.

Как заявил глава парламентской фракции "Прогрессивных" Андрис Шуваев, приоритетом номер один для партии на данный момент является обеспечение финансирования обороны в бюджете на следующий год.

"Сейчас мне трудно сказать, что будут делать партнеры", - сказал политик.