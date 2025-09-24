Пусть умирают? Жители рискуют остаться без медпомощи по ночам

Одной из «жертв» такой реформы может стать Балвская больница. Министерство предлагает превратить её из круглосуточного стационара в дневной, что повлечёт закрытие нескольких отделений. В качестве причин указываются высокие расходы, малая нагрузка на персонал и, якобы, некачественное оборудование. Однако руководство больницы заявляет обратное: техника новая, современная и сопоставима с оснащением крупных клиник. В последние годы здесь активно инвестировали и в аппаратуру, и в инфраструктуру, в том числе за счёт средств ЕС. Если больницу реорганизуют, всё это оборудование рискует остаться без применения.

Кроме того, значительная часть техники приобретена за европейские средства, что подразумевает обязательное использование на конкретном месте в течение 5–7 лет. Это не позволит просто перевезти аппаратуру в Ригу или другие больницы. При этом без регулярного использования и обслуживания она быстро теряет функциональность, требует обновлений программного обеспечения и калибровки, иначе становится непригодной.

Есть и вопрос национальной безопасности. Балвская больница находится у границы с Россией и уже участвовала в военных учениях «Ausma» и «Namejs». В случае вторжения или другой чрезвычайной ситуации (например, крупной аварии) отсутствие действующего стационара рядом может иметь катастрофические последствия. При этом идея эвакуации больницы в «X-час» выглядит нереалистичной: персонал можно вывезти, но не всё оборудование, установка которого занимает месяцы.

Подобные планы существуют и для больницы Алуксне, которую также хотят превратить в дневной стационар. Сейчас она обеспечивает экстренную помощь, в том числе курсантам пехотной школы, где нередки травмы. После преобразования ближайшими больницами останутся Валмиера (116 км) и Мадона (96 км).

Таким образом, планы Министерства здравоохранения выглядят противоречащими политике укрепления восточной границы. Пока Минобороны инвестирует миллионы в безопасность, Минздрав сокращает медицинскую инфраструктуру. В других странах, например во Франции, напротив, создают стратегические медицинские резервы на случай кризиса. Само министерство подчёркивает, что окончательное решение ещё не принято, и сейчас идёт оценка данных. Однако возникает опасение, что реформа окажется лишь краткосрочной экономией за счёт долгосрочной безопасности и здоровья общества.