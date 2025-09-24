Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Пусть умирают? Жители рискуют остаться без медпомощи по ночам

Редакция PRESS 24 сентября, 2025 17:13

Важно 0 комментариев

Планы Министерства здравоохранения о реорганизации больниц вызывают множество вопросов. В частности — что будет с дорогостоящим медицинским оборудованием, нередко приобретённым при софинансировании из фондов ЕС, если закроют отделения, где оно используется? Аппаратура стоимостью в миллионы может оказаться невостребованной и со временем выйти из строя, сообщает 360TV Ziņas.

Одной из «жертв» такой реформы может стать Балвская больница. Министерство предлагает превратить её из круглосуточного стационара в дневной, что повлечёт закрытие нескольких отделений. В качестве причин указываются высокие расходы, малая нагрузка на персонал и, якобы, некачественное оборудование. Однако руководство больницы заявляет обратное: техника новая, современная и сопоставима с оснащением крупных клиник. В последние годы здесь активно инвестировали и в аппаратуру, и в инфраструктуру, в том числе за счёт средств ЕС. Если больницу реорганизуют, всё это оборудование рискует остаться без применения.

Кроме того, значительная часть техники приобретена за европейские средства, что подразумевает обязательное использование на конкретном месте в течение 5–7 лет. Это не позволит просто перевезти аппаратуру в Ригу или другие больницы. При этом без регулярного использования и обслуживания она быстро теряет функциональность, требует обновлений программного обеспечения и калибровки, иначе становится непригодной.

Есть и вопрос национальной безопасности. Балвская больница находится у границы с Россией и уже участвовала в военных учениях «Ausma» и «Namejs». В случае вторжения или другой чрезвычайной ситуации (например, крупной аварии) отсутствие действующего стационара рядом может иметь катастрофические последствия. При этом идея эвакуации больницы в «X-час» выглядит нереалистичной: персонал можно вывезти, но не всё оборудование, установка которого занимает месяцы.

Подобные планы существуют и для больницы Алуксне, которую также хотят превратить в дневной стационар. Сейчас она обеспечивает экстренную помощь, в том числе курсантам пехотной школы, где нередки травмы. После преобразования ближайшими больницами останутся Валмиера (116 км) и Мадона (96 км).

Таким образом, планы Министерства здравоохранения выглядят противоречащими политике укрепления восточной границы. Пока Минобороны инвестирует миллионы в безопасность, Минздрав сокращает медицинскую инфраструктуру. В других странах, например во Франции, напротив, создают стратегические медицинские резервы на случай кризиса. Само министерство подчёркивает, что окончательное решение ещё не принято, и сейчас идёт оценка данных. Однако возникает опасение, что реформа окажется лишь краткосрочной экономией за счёт долгосрочной безопасности и здоровья общества.

«Не ходить в школу — это не решение»: Мелбарде борется с прогульщиками

Министр образования Даце Мелбарде (JV) предлагает бороться с большим числом пропусков занятий, введя более строгие правила их оправдания и усилив ответственность родителей.

Чаевые за круассан на вынос? Соцсети возмутились «американской модой» в Латвии

Оставляете ли вы чаевые, обедая в ресторане? Для многих это привычно и считается правилом хорошего тона. Но случай, с которым столкнулся латвийский пользователь Виестурс Лиепкалнс, вызвал у него недоумение — и настоящую бурю в соцсетях.

Ушла из жизни звезда «Розовой пантеры» Клаудия Кардинале

Итальянская актриса Клаудия Кардинале ушла из жизни во Франции, в городе Немур недалеко от Парижа, на 88-м году, в окружении своих детей. Об этом вечером 23 сентября агентству AFP сообщил её представитель Лоран Саври.

Появляются закрытые этнические группы: с ними придется считаться

В Латвии наблюдается тенденция к образованию замкнутых этнических сообществ среди приезжих, сообщил в среду на заседании комиссии Сейма по гражданству, миграции и общественной сплочённости представитель Управления криминальной разведки Государственной полиции (ГП) Дмитрий Вегнер.

Мистическая пропажа: памятник латвийскому поэту лишился головы

В редакцию передачи «Bez Tabu» обратилась Лига, которая заметила, что памятник поэту Янису Зиемельниексу оказался повреждён. Жительницу Риги поразило увиденное на Рижском лесном кладбище — памятник любимому народом поэту теперь выглядит иначе: по неизвестным причинам у него исчезла стеклянная голова.

СГБ сделала видеоролик с инструкцией: что делать при теракте

Служба государственной безопасности (СГБ) подготовила видеоролик для повышения информированности общества о том, как действовать в случае террористического акта, сообщили агентству ЛЕТА в СГБ.

Хочу извиниться от имени Латвии: Херманис обратился к Трампу

«Трамп вчера в своей речи в ООН озвучил мои мысли и мысли большинства латышей. По всем пунктам. Я и сам не смог бы сказать лучше, спасибо. Наконец-то в этом доме кто-то набрался смелости высказать здравый смысл», — написал на своей странице в «Facebook» художественный руководитель Нового Рижского театра Алвис Херманис, комментируя выступление президента США Дональда Трампа на вчерашнем саммите ООН.

