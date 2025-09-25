По словам украинских командиров, подобные разговоры звучат довольно резко. «То, что политики наговорили, влияет на бойцов на передовой», — подчеркнул Слайдиньш.

За последнюю неделю несколько депутатов Верховной рады заявили, что война вскоре закончится. Слайдиньш добавил, что и сам встречал такие публикации, в которых утверждается, что воевать осталось недолго.

«Довольно часто политики говорят то, что избиратели хотят услышать. Понятно, что война длится уже три с половиной года, люди устали, они хотят мира, потому что конца пока не видно», — пояснил он.

Однако очевидно, что Россия в данный момент не собирается прекращать войну, поэтому подобные разговоры абсолютно бессмысленны, так как Кремль не достиг ни одной из своих целей. Более того, все дипломатические переговоры Москва превратила в фарс, подчеркнул Слайдиньш.

«Во время войны это настоящая вредительская деятельность. Политикам легко бросаться громкими заявлениями, но понимают ли они, что чувствует солдат на передовой?» — сказал офицер.

Если утверждается, что мир наступит скоро, это может негативно сказаться на мобилизации. «Если война вот-вот закончится, зачем тогда идти мобилизовываться? Всё же скоро закончится», — пояснил он, добавив, что это неправильно и нельзя исключать, что за этим стоит Кремль, поскольку известно, что Россия старается вмешиваться во внутренние дела Украины.