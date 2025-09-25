Юрмальская дума приняла решение значительно увеличить плату за въезд в город

Дневная плата за въезд будет увеличена с нынешних трёх евро до пяти евро. Цены на долгосрочные пропуска будут примерно удвоены: с 10 евро до 20 евро за недельный пропуск, с 31 евро до 60 евро за месячный пропуск, с 55 евро до 100 евро за пропуск, действующий три месяца.

Полугодовой пропуск теперь будет стоить 180 евро вместо прежних 107 евро, а годовой пропуск — 270 евро вместо прежних 180 евро.

Руководство думы в качестве главного аргумента для повышения цен назвало снижение интенсивности движения. Оппозиция выступила против изменений, в том числе указывая, что повышение цен может негативно сказаться на притоке туристов, что, в свою очередь, отрицательно повлияет на местных предпринимателей.