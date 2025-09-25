«Уйти на свалку истории»: реакция народа на заявления Силини

По её словам, это голосование стало поворотным моментом для существования правительства. То, что Союз зелёных и крестьян (ZZS), являющийся партией коалиции, в столь важном вопросе поддержал позицию оппозиции, — чёткий сигнал правящей партии. В комментариях пишут: «Попробуй потребовать объяснений уже завтра. В понедельник может быть поздно — будут искать другого премьера».

Также комментаторы отмечают: «Ну что ж, похоже, пришлось обжечься, и теперь придётся проглотить эту лишнюю эмоциональную жабу или самой свалить своё правительство и уйти на свалку истории».

После голосования Силиня написала в своём аккаунте в «X»: «В понедельник приглашаю ZZS и министра благосостояния, ответственного за внедрение Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье, дать объяснения».

Многие пользователи скептичны и считают, что Силине следовало бы вовремя уйти в отставку, а также призывают опубликовать наглядные данные, подтверждающие пользу Стамбульской конвенции для Латвии: «Возможно, стоит подробнее объяснить, что именно охватывает эта конвенция? Сравнив статистику до и после присоединения, снизился ли уровень насилия?»

Одновременно подчёркивается, что коалиционный договор не имеет юридической силы: «Коалиционный договор юридически не обязателен. Это значит, что он не создаёт правовых обязательств, за неисполнение которых можно было бы наказать в суде или другими механизмами. Это лишь соглашение о сотрудничестве — и не более».