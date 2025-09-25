Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Закрыть восточную границу? МВД определилось с позицией

© LETA 25 сентября, 2025 10:50

Важно 0 комментариев

Министр внутренних дел Рихард Козловскис считает, что в настоящий момент Латвия не получила бы пользы от закрытия сухопутной границы с Россией и Белоруссией. Об этом он заявил в интервью агентству LETA.

По словам министра, теоретически подобное решение можно принять на политическом уровне, однако важно понимать, какой будет результат. Учения «Запад», прошедшие в Белоруссии, показали низкий уровень привлечённых ресурсов и не создавали военной угрозы для Латвии. Кроме того, в отличие от Польши, где происходили нападения на пограничников с коктейлями Молотова, в Латвии подобных эскалаций не было. «Если бы возникли такие признаки, граница была бы немедленно закрыта», — отметил Козловскис.

Министр также признал, что для самой системы МВД закрытие границы могло бы означать снижение нагрузки, так как прекратилось бы движение через гранцу. Однако экономический эффект был бы отрицательным: «Тогда исчезнут рабочие места, ведь в обслуживании транзита задействовано достаточно много людей».

Отвечая на аргумент, что закрытие уменьшило бы риски проникновения диверсантов и шпионов, а государственным учреждениям не пришлось бы призывать жителей не ездить в Россию и Белоруссию, Козловскис заявил, что на этот вопрос нельзя ответить однозначным «да» или «нет».

Ранее комиссия Сейма по национальной безопасности рассматривала подготовленный Национальным объединением проект решения о закрытии границы во время учений «Запад». После анализа информации от ответственных служб комиссия решила не выносить его на голосование.

В комиссии отметили, что вопрос обсуждался и в Совете национальной безопасности, который поручил правительству совместно с компетентными службами оценить возможные ограничения пересечения восточной границы. При этом комиссия подчеркнула, что действия Латвии в сфере приграничной безопасности должны быть решительными и согласованными с ближайшими союзниками — Литвой и Эстонией.

Зеленский: Трамп согласен с правом Украины на ответные удары

Мир 13:51

Мир 0 комментариев

В интервью изданию Axios (требуется подписка) президент Украины рассказал, что во время их встречи с американским лидером Дональд Трамп поднял вопрос о том, что Украина должна отвечать на российские удары по принципу «око за око», сообщает Русская служба Би-би-си.

В интервью изданию Axios (требуется подписка) президент Украины рассказал, что во время их встречи с американским лидером Дональд Трамп поднял вопрос о том, что Украина должна отвечать на российские удары по принципу «око за око», сообщает Русская служба Би-би-си.

Читать
Загрузка

К выходным правительство рухнет? Недоверие Силине выразила ещё одна партия

Важно 13:39

Важно 0 комментариев

Партии оппозиции в Сейме — Национальное объединение (NA) и Объединённый список (AS) — предлагают выразить недоверие премьер-министру Эвике Силине (JV), сообщил агентству LETA Нацблок.

Партии оппозиции в Сейме — Национальное объединение (NA) и Объединённый список (AS) — предлагают выразить недоверие премьер-министру Эвике Силине (JV), сообщил агентству LETA Нацблок.

Читать

Эта работа никогда не прекращалась: глава муниципальной полиции рассказал, как ловят нелегалов

Новости Латвии 13:34

Новости Латвии 0 комментариев

Глава Рижской муниципальной полиции Юрис Лукасс в интервью программе «900 секунд» на телеканале TV3 заявил, что полиция реагирует на обеспокоенность жителей скоплением иностранцев.

Глава Рижской муниципальной полиции Юрис Лукасс в интервью программе «900 секунд» на телеканале TV3 заявил, что полиция реагирует на обеспокоенность жителей скоплением иностранцев.

Читать

Дания назвала инциденты с дронами гибридными атаками

Мир 13:17

Мир 0 комментариев

Правительство Дании расценивает недавние пролеты беспилотников над аэропортами страны как гибридные атаки. Цель этих действий - "посеять страх", заявил в четверг, 25 сентября, министр юстиции Петер Хуммельгор.

Правительство Дании расценивает недавние пролеты беспилотников над аэропортами страны как гибридные атаки. Цель этих действий - "посеять страх", заявил в четверг, 25 сентября, министр юстиции Петер Хуммельгор.

Читать

Найденный под Краславой рысенок умер в зоопарке

Для настроения 13:08

Для настроения 0 комментариев

Представители Рижского зоопарка сообщили, что спасти найденного в Комбули Краславского края рысенка не удалось. Животное скончалось 23 сентября.

Представители Рижского зоопарка сообщили, что спасти найденного в Комбули Краславского края рысенка не удалось. Животное скончалось 23 сентября.

Читать

Латвия совместно с немцами построит завод боеприпасов на 150 рабочих мест

Важно 12:59

Важно 0 комментариев

Латвийская Valsts aizsardzības korporācija (Государственная оборонная корпорация) подписала меморандум о взаимопонимании с немецким оружейным гигантом Rheinmetall, который предусматривает совместное развитие завода по производству артиллерийских боеприпасов в Латвии за 275 миллионов евро, сообщает Латвийское телевидение, пишет LSM+.

Латвийская Valsts aizsardzības korporācija (Государственная оборонная корпорация) подписала меморандум о взаимопонимании с немецким оружейным гигантом Rheinmetall, который предусматривает совместное развитие завода по производству артиллерийских боеприпасов в Латвии за 275 миллионов евро, сообщает Латвийское телевидение, пишет LSM+.

Читать

На ковёр к премьеру! Силиня спросит с СЗК за поддержку оппозиции по отказу от Стамбульской конвенции

Новости Латвии 12:37

Новости Латвии 0 комментариев

Поддержка Союза зеленых и крестьян (СЗК) в Сейме инициативы по отказу от Стамбульской конвенции является нарушением коалиционного договора, заявила премьер-министр Эвика Силиня («Новое Единство») через свою консультантку Анну Удре.

Поддержка Союза зеленых и крестьян (СЗК) в Сейме инициативы по отказу от Стамбульской конвенции является нарушением коалиционного договора, заявила премьер-министр Эвика Силиня («Новое Единство») через свою консультантку Анну Удре.

Читать