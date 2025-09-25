Закрыть восточную границу? МВД определилось с позицией

По словам министра, теоретически подобное решение можно принять на политическом уровне, однако важно понимать, какой будет результат. Учения «Запад», прошедшие в Белоруссии, показали низкий уровень привлечённых ресурсов и не создавали военной угрозы для Латвии. Кроме того, в отличие от Польши, где происходили нападения на пограничников с коктейлями Молотова, в Латвии подобных эскалаций не было. «Если бы возникли такие признаки, граница была бы немедленно закрыта», — отметил Козловскис.

Министр также признал, что для самой системы МВД закрытие границы могло бы означать снижение нагрузки, так как прекратилось бы движение через гранцу. Однако экономический эффект был бы отрицательным: «Тогда исчезнут рабочие места, ведь в обслуживании транзита задействовано достаточно много людей».

Отвечая на аргумент, что закрытие уменьшило бы риски проникновения диверсантов и шпионов, а государственным учреждениям не пришлось бы призывать жителей не ездить в Россию и Белоруссию, Козловскис заявил, что на этот вопрос нельзя ответить однозначным «да» или «нет».

Ранее комиссия Сейма по национальной безопасности рассматривала подготовленный Национальным объединением проект решения о закрытии границы во время учений «Запад». После анализа информации от ответственных служб комиссия решила не выносить его на голосование.

В комиссии отметили, что вопрос обсуждался и в Совете национальной безопасности, который поручил правительству совместно с компетентными службами оценить возможные ограничения пересечения восточной границы. При этом комиссия подчеркнула, что действия Латвии в сфере приграничной безопасности должны быть решительными и согласованными с ближайшими союзниками — Литвой и Эстонией.