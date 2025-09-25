Не хотят в долговую петлю — более 70% жителей Латвии за сокращение госдолга

Противоположное мнение высказали лишь 6,9% опрошенных: 5,7% допускают небольшое увеличение долга, а только 1,2% считают возможным значительное наращивание заимствований.

Поддержка сокращения госдолга выражена среди сторонников почти всех партий. Так, 14% избирателей «Нового Единства» заявили, что долг нужно резко уменьшить, а ещё 41% — что его стоит немного сократить. Среди сторонников Союза «зеленых» и крестьян идею сокращения поддерживают 80%. У «Прогрессивных» сторонников уровень поддержки ниже — 47%, при этом 21% не возражают против дальнейшего роста долга.

Аналогичные настроения наблюдаются и среди сторонников партий, находящихся в оппозиции. Ранее в опросе «Kas notiek Latvijā?» большинство респондентов также поддержали сокращение государственных расходов в большей степени, чем это предусмотрено проектом бюджета на 2026 год.

По прогнозу Минфина, государственный долг в ближайшие годы вырастет с нынешних 20,5 млрд евро до 26,7 млрд, что составит около 55% ВВП.