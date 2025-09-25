Опасно, старики за рулём! Пора вводить возрастной ценз?

Утро 4 августа на Видземском шоссе сразу после аварии врезалось в память Друвису. Он — водитель грузовика, которому лишь чудом удалось избежать лобового столкновения с автобусом, везшим в лагерь в Смилтене 43 воспитанниц Рижской баскетбольной школы в возрасте от 10 до 15 лет и двух тренеров. «Наш ангел-хранитель», — так тепло отзывается о Друвисе руководитель Видземского отделения спортшколы Дайга Янсоне.

В то утро Друвис без груза ехал в сторону Риги. Сияло солнце, дорожные условия были хорошими, движение спокойным. Используя систему «hands-free», водитель разговаривал по телефону с женой. Вдруг он заметил, что встречный автобус без видимой причины въезжает в его полосу и движется прямо навстречу. «Что он делает?!» — закричал Друвис в ухо жене и за несколько секунд принял решение. Чтобы избежать столкновения, он в последний момент резко вывернул руль чуть влево, выехав на встречную полосу. Сразу этого не сделал, так как из своего 40-летнего опыта знал: иногда водители приходят в себя и стараются вернуться в свою сторону. Но не в этот раз.

Автобус плавно съехал с дороги и опрокинулся. Падение в пятиметровую низину смягчили кусты, растущие в канаве, поэтому кузов был лишь немного помят.

Друвис остановил свой грузовик и бросился помогать пострадавшим, одновременно звоня в службу спасения. В телефоне до сих пор сохранилось время звонка — часы показывали 9:44. Продолжая разговор с диспетчером, он приближался к автобусу. Двигатель всё ещё работал, колёса вращались, а выхлопные газы поднимались в ясное летнее небо. Друвис крикнул водителю, чтобы тот выключил зажигание, иначе автобус мог загореться. Тот сам об этом не подумал. «В тот момент я понял, что ему больше семидесяти лет».

По информации Государственной полиции, водитель автобуса родился в 1951 году, значит, в этом году ему исполнилось 74 года.

Другую трагическую аварию, в которой погибла 14-летняя девочка и взрослая женщина, в январе на Венспилсском шоссе спровоцировал водитель микроавтобуса, которому было 71 год. Он вёз певцов и дирижёров на конкурс в Даугавпилс. Совершил необдуманный манёвр обгона, из-за чего микроавтобус столкнулся с грузовиком, ехавшим навстречу. Его водитель не успел избежать столкновения, так как дорога была скользкой. Пассажиры микроавтобуса не были пристёгнуты.

Вскоре после этого в Олайне произошла авария с участием школьного автобуса, которым управлял 77-летний мужчина. Тогда пострадавшие отделались лёгкими травмами. И в этом случае большинство пассажиров не были пристёгнуты.

По статистике полиции, в этом году произошло 287 происшествий с участием автобусов. В 55 случаях за рулём находился водитель старше 65 лет.

Согласно данным Дирекции безопасности дорожного движения, право водить автобус имеют примерно 10 тысяч человек. Из них 601 — старше 65 лет. Таким образом, в этой возрастной группе в аварию попали почти 10%. Среди более молодых водителей этот показатель в четыре раза ниже — 2,4%.

В настоящее время закон предусматривает: чтобы получить права категории D, которые дают возможность перевозить пассажиров без ограничения по числу мест, необходимо сначала иметь как минимум категорию B и быть старше 24 лет. В феврале, после аварий в Венспилсе и Олайне, журнал Ir задал вопрос, не стоит ли установить для водителей пассажирских автобусов и верхнюю возрастную границу. Тогда опрошенные эксперты эту идею отвергли. Авария под Смилтене вновь заставляет поднять эту тему и изучить её подробнее.

«Травмы не были тяжёлыми и очень тяжёлыми», — пояснила представитель неотложной помощи Арита Фреймане. В больницу доставили семь пассажиров, одна девочка четыре дня провела в реанимации.

«На самом деле травмы получили все 45 человек», — отмечает тренер Дайга Янсоне. «Не было ни одной, у кого не было бы синяков или порезов. Все были в крови». По её словам, психологи работали с детьми в лагере, чтобы снять стресс после аварии.

Эксперты уверены: водитель, которому 74 года, скорее всего, задремал. «Автобус лëгко съехал с дороги, а его поведение было дезориентированным», — комментирует специалист по дорожной безопасности Оскарс Ирбитис. Водитель грузовика Друвис добавляет: «Когда приехала полиция, они думали, что шофёр я, потому что помогал детям. А он шёл по обочине как марсианин».

Подозрения вызывает и утро перед рейсом. «Шофёр уже тогда вёл себя странно, отказался заезжать на стоянку и не помогал грузить сумки, хотя это обычно делают все», — вспоминает Янсоне.

Невролог Дайнис Ирбе считает, что случай нельзя списывать на усталость. «Засыпание за рулём может быть вызвано апноэ сна, нарколепсией или сердечно-сосудистыми проблемами. Возможно, это была даже кратковременная эпилептическая атака», — говорит врач.

Проблема системная. Сейчас профессиональные водители проходят медосмотр раз в пять лет, после 60 — каждые три года. Но, как признаёт представитель Минздрава Санита Янка, «чаще всего хромает именно выдача справок людям почтенного возраста». Лига Козловска из Ассоциации семейных врачей добавляет: «Комиссия видит пациента впервые и верит на слово. Полную историю болезни знает только семейный врач».

В Латвии ежегодно полиция задерживает до 2000 водителей, которые не прошли проверку здоровья вовремя. Но за рулём автобусов по-прежнему работают и пенсионеры. «Старшие спасают ситуацию, но одновременно её усугубляют», — признаёт глава ассоциации перевозчиков Иво Ошенекс. По его словам, без них рейсы просто не выполнятся.

Причина — низкие зарплаты: около 1000 евро на руки. Молодёжь в профессию не идёт. «Молодые начнут работать водителями только тогда, когда зарплаты будут выше», — уверен Ошенекс. Пока же десятки рейсов выполняют 70-летние, и каждое новое ДТП ставит вопрос: безопасно ли это для пассажиров?