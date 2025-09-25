Они вообще нормальные? В латышском твитере недоумевают: откуда взялись люди, которые правят Латвией

Эта запись вызвала широкую дискуссию, в которой подчеркивается, что люди в сельской местности, не имеющие личного транспорта, не могут добраться ни до работы, ни до магазина, ни до школы, ни до врача, поскольку в настоящее время обеспечение жителей сельских районов возможностями для передвижения является крайне неудовлетворительным.

С введением нового подхода, представленного министром транспорта, возможности сельских жителей передвигаться сводятся к нулю. Люди считают, что в здравом уме министр не мог бы придумать ничего столь безумного, если только он действительно не намеревается провести геноцид сельских жителей, в том числе пожилых людей, единственным средством передвижения которых является местный автобус.

Зане подчеркивает: «Во многих, не столь отдаленных сельских районах общественный транспорт уже давно не существует. Его ликвидировали как минимум 7-8 лет назад. Местные жители пользуются школьными автобусами, которые курсируют 1 раз в день. Летом, конечно, ничего. Либо друзья подбросят, либо такси вызывай».

Другой комментатор развивает мысль о том, как ситуация будет развиваться: «Сначала закроют общественный транспорт, а потом будут преследовать тех, кто ездит по своим сельским уголкам на дизельных и бензиновых автомобилях, а не на электрических? Затем LMT решит, что им слишком дорого обеспечивать сетью сельские районы, и правительство займется переселением сельских жителей в «15-минутные» города?

Еще один пользователь не понимает: «Один обещает отключить хутора от электричества, другой — прекратить транспортное сообщение. Читайте и удивляйтесь, из какого измерения эти люди к нам попали».

Комментарий press.lv:

Что значит "из какого измерения"? Их что - марсиане в Сейм выбирали? Вы же и выбирали. Или как говорил следователь Порфирий Петрович из одного романа Достоевского: "Вы и убили-с!" Догадайтесь, как назывался этот роман.