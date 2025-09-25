Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Они вообще нормальные? В латышском твитере недоумевают: откуда взялись люди, которые правят Латвией

Редакция PRESS 25 сентября, 2025 15:32

LETA

«Прогрессивный» министр сообщений Атис Швинка заявил, что во многих сельских районах Латвии будет прекращено регулярное автобусное сообщение. Это практически означает конец экономической активности в этих районах, а также лишит одиноких пенсионеров возможности добираться до магазина с хлебом. Что же будет с людьми!» — цитирует "Неаткарига" твит Кришьяниса Клявиньша.

Эта запись вызвала широкую дискуссию, в которой подчеркивается, что люди в сельской местности, не имеющие личного транспорта, не могут добраться ни до работы, ни до магазина, ни до школы, ни до врача, поскольку в настоящее время обеспечение жителей сельских районов возможностями для передвижения является крайне неудовлетворительным. 

С введением нового подхода, представленного министром транспорта, возможности сельских жителей передвигаться сводятся к нулю. Люди считают, что в здравом уме министр не мог бы придумать ничего столь безумного, если только он действительно не намеревается провести геноцид сельских жителей, в том числе пожилых людей, единственным средством передвижения которых является местный автобус.

Зане подчеркивает: «Во многих, не столь отдаленных сельских районах общественный транспорт уже давно не существует. Его ликвидировали как минимум 7-8 лет назад. Местные жители пользуются школьными автобусами, которые курсируют 1 раз в день. Летом, конечно, ничего. Либо друзья подбросят, либо такси вызывай».

Другой комментатор развивает мысль о том, как ситуация будет развиваться: «Сначала закроют общественный транспорт, а потом будут преследовать тех, кто ездит по своим сельским уголкам на дизельных и бензиновых автомобилях, а не на электрических? Затем LMT решит, что им слишком дорого обеспечивать сетью сельские районы, и правительство займется переселением сельских жителей в «15-минутные» города?

Еще один пользователь не понимает: «Один обещает отключить хутора от электричества, другой — прекратить транспортное сообщение. Читайте и удивляйтесь, из какого измерения эти люди к нам попали».

Комментарий press.lv: 

Что значит "из какого измерения"? Их что - марсиане в Сейм выбирали? Вы же и выбирали. Или как говорил следователь Порфирий Петрович из одного романа Достоевского: "Вы и убили-с!" Догадайтесь, как назывался этот роман. 

 

Мерц поддержал кредит Киеву на 140 млрд за счет активов РФ

Канцлер Германии Фридрих Мерц (Friedrich Merz) призвал предоставить Украине беспроцентный кредит в размере около 140 млрд евро за счет замороженных в Европе активов российского Центробанка. Этот кредит будет погашен, только когда Россия возместит Киеву ущерб, причиненный войной, написал Мерц в статье для газеты The Financial Times в четверг, 25 сентября.

Загрузка

Сам собой починился? Аварийный мост в Риге могут снова открыть

Назначена экспертиза, чтобы выяснить, можно ли временно открыть закрытый путепровод на улице Алтонавас в Риге для проезда легковых автомобилей. Об этом в эфире передачи Rīta panorāma Латвийского телевидения сообщил председатель Рижской думы Виестурс Клейнбергс.

Голосов будет достаточно: кризис в правительстве не угрожает бюджету

Коалиция, формирующая правительство, не сомневается в своей способности принять государственный бюджет на следующий год, но в то же время предполагает, что оппозиция попытается торпедировать принятие государственного бюджета и сопутствующих законопроектов.

Молдавский политик в «черном списке» Латвии: заявление МИД

Министр иностранных дел Байба Браже (СП) включила пророссийского молдавского политика Ирину Влах в список нежелательных для Латвии лиц.

Международный день фармацевта: малоизвестные, но важные факты о профессии

Сегодня во всем мире отмечается Международный день фармацевта, который в этом году Международная фармацевтическая федерация (FIP) призывает праздновать под лозунгом «Думай о здоровье, думай о фармацевте!» («Think Health, Think Pharmacist!»). Это послание особенно актуально в Латвии, где именно фармацевт является самым доступным специалистом здравоохранения в повседневной жизни, особенно в регионах, где доступ к семейным врачам и другим специалистам ограничен.

«Во время войны это вредительство!» Слайдиньш против слухов о скором мире

В передаче TV24 «Актуальное о боевых действиях в Украине» майор НБС и офицер штаба Земессардзе Янис Слайдиньш отметил, что в Украине началась новая волна слухов о «скорой победе и завершении войны», что оказывает негативное влияние на военнослужащих на фронте.

Экс-президент Франции Николя Саркози получил пять лет тюрьмы

Суд в Париже признал бывшего президента Франции Николя Саркози виновным в участии в преступном сообществе по так называемому «ливийскому делу» — о получении миллионов евро от ливийского диктатора Муаммара Каддафи для финансирования избирательной кампании Саркози 2007 года, сообщает BBC.

