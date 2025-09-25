Министерство обороны сообщает, что руководство профессиональной средней школы имени полковника Оскара Калпака получило жалобу от двух учащихся на возможные действия инструкторов, которые на первый взгляд не соответствуют стандартам профессиональной этики и ценностям.

Соответствующие инструкторы были немедленно отстранены от исполнения обязанностей, и начата служебная проверка. Школа сотрудничает с правоохранительными органами.

«Любое профессионально неэтичное поведение — эмоциональное или физическое воздействие — в любой его форме должно быть искоренено на корню. Поэтому я поручил немедленно провести аудит педагогической работы в средней школе имени полковника Оскара Калпака, обеспечив также проведение обучающих инструктажей как для инструкторов, так и для учащихся школы», — подчеркнул министр обороны Андрис Спрудс (Прогрессивные).

Министр обороны также поручил провести внутренний аудит для выяснения фактических обстоятельств.

Средняя школа имени полковника Оскара Калпака одновременно пересмотрит внутренние нормативные акты и процедуры, чтобы ещё больше укрепить стандарты безопасности и этики в образовательном учреждении. Руководство школы обязалось сделать всё необходимое, чтобы предотвратить возможность подобных ситуаций в будущем.