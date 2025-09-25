Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Скандал в военной школе им. Оскара Калпака: от работы отстранены два инструктора (1)

Редакция PRESS 25 сентября, 2025 19:56

LETA

Начата проверка по факту возможных нарушений в профессиональной средней школе имени полковника Оскара Калпака. Из сообщения Министерства обороны можно сделать вывод, что они могут быть связаны с эмоциональным и физическим насилием, сообщает TV3.

Министерство обороны сообщает, что руководство профессиональной средней школы имени полковника Оскара Калпака получило жалобу от двух учащихся на возможные действия инструкторов, которые на первый взгляд не соответствуют стандартам профессиональной этики и ценностям.

Соответствующие инструкторы были немедленно отстранены от исполнения обязанностей, и начата служебная проверка. Школа сотрудничает с правоохранительными органами.

«Любое профессионально неэтичное поведение — эмоциональное или физическое воздействие — в любой его форме должно быть искоренено на корню. Поэтому я поручил немедленно провести аудит педагогической работы в средней школе имени полковника Оскара Калпака, обеспечив также проведение обучающих инструктажей как для инструкторов, так и для учащихся школы», — подчеркнул министр обороны Андрис Спрудс (Прогрессивные).

Министр обороны также поручил провести внутренний аудит для выяснения фактических обстоятельств.

Средняя школа имени полковника Оскара Калпака одновременно пересмотрит внутренние нормативные акты и процедуры, чтобы ещё больше укрепить стандарты безопасности и этики в образовательном учреждении. Руководство школы обязалось сделать всё необходимое, чтобы предотвратить возможность подобных ситуаций в будущем.

Важно 20:47

Забавный ролик бродит по социальной сети TikTok - блогер под ником jautritis, выступающий в костюме клоуна, пытался провести опрос и задать вопрос прохожим. Среди прохожих оказался иностранец. Который завил клоуну, что не говорит по-русски, хотя jautritis спрашивал на государственном.

Важно 20:32

«Прогрессивный» министр сообщений Атис Швинка заявил, что во многих сельских районах Латвии будет прекращено регулярное автобусное сообщение. Это практически означает конец экономической активности в этих районах, а также лишит одиноких пенсионеров возможности добираться до магазина с хлебом. Что же будет с людьми!» — цитирует "Неаткарига" твит Кришьяниса Клявиньша.

Для настроения 20:25

Латвийский фонд природы (LDF) совместно с Рижской думой и горожанами уже пять лет развивает проект городских лугов — зеленых зон, где вместо привычных газонов создаются пространства, близкие к природным лугам, с редким кошением и особым уходом.

Важно 20:10

Сегодня, 25 сентября, работа Вильнюсского аэропорта была временно нарушена. Представитель Литовских аэропортов Тадс Василюскас подтвердил новостному порталу «Lrytas», что причиной, вероятно, стал беспилотник.

Новости Латвии 19:47

Несмотря на заявление премьера Эвики Силини, что СЗК, проголосовав за выход из так называемой Стамбульской конвенции, политологи сомневаются, что этот конфликт приведет к развалу правящей коалиции. Но ситуация остается напряженной, прозвучало в эфире программы «Подробности» Латвийского радио 4.

Новости Латвии 19:42

Разработанный партией "Латвия на первом месте" законопроект о выходе из Стамбульской конвенции в четверг был поддержан депутатами Сейма и передан на рассмотрение комиссии по иностранным делам.

