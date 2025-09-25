Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Клоуны: иностранцы путают название госязыка? (1)

Редакция PRESS 25 сентября, 2025 20:47

Важно 1 комментариев

Забавный ролик бродит по социальной сети TikTok - блогер под ником jautritis, выступающий в костюме клоуна, пытался провести опрос и задать вопрос прохожим. Среди прохожих оказался иностранец. Который завил клоуну, что не говорит по-русски, хотя jautritis спрашивал на государственном.

Диалог выглядел так:

- No russian, sorry. (Я не говорю по-русски, извините).

- A! Ok. Labdien! Latvian! Yes, I speak latvian! (А! Да. Здравствуйте. По-латышски! Да, я говорю по-латышски).

- Ok, sorry, latvian! (Хорошо, извините, по-латышски).

- Kā viņš varēja padomāt, ka es runāju krieviski! Kremļinis! Putinists! (Как он мог подумать, что я говорю по-русски! Кремлевец! Путинист!).

В конце ролика клоун показательно заплакал от досады. А комментарии к ролику почему-то тоже были почти все на русском языке. Люди утешали блогера.

@jautritis #tiktoklive #livehighlights ♬ original sound - jautrītis

