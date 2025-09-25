Диалог выглядел так:
- No russian, sorry. (Я не говорю по-русски, извините).
- A! Ok. Labdien! Latvian! Yes, I speak latvian! (А! Да. Здравствуйте. По-латышски! Да, я говорю по-латышски).
- Ok, sorry, latvian! (Хорошо, извините, по-латышски).
- Kā viņš varēja padomāt, ka es runāju krieviski! Kremļinis! Putinists! (Как он мог подумать, что я говорю по-русски! Кремлевец! Путинист!).
В конце ролика клоун показательно заплакал от досады. А комментарии к ролику почему-то тоже были почти все на русском языке. Люди утешали блогера.
