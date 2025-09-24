Вся планета — большой гриб? Миколог отвечает на неожиданные вопросы

Начнём с главных грибных вопросов. Этот год можно считать грибным?

— И да, и нет. Очень странный год. Раньше всё лето было сухо, грибы появлялись лишь в конце сентября. Всё зависит от места: дождь прошёл справа — там грибы, слева — нет. Так же и по стране. В прошлом году хорошо росли грибы в Латгалии, ближе к восточной границе Латвии. Мы даже переносили фестиваль на неделю позже, потому что грибов не было. А в этом году всё по-разному: кто-то говорит — «нет грибов», кто-то — «есть, и много». В целом так: лисичек в этом году действительно много, остальных тоже хватает.

А где именно сейчас больше грибов, по регионам? Куда ехать?

— Везде есть грибы. Только нужно найти правильное место. В сухую погоду — повлажнее. В дождливую — посуше. Только есть ли там грибы, которые именно вы сейчас собираете? Это всегда вопрос удачи.

Какие грибы стоит собирать этой осенью? Лисички, моховики? Есть прогнозы?

— Честно, понятия не имею. С грибами как с пчёлами. Знаем, где они могут быть, но не знаем, вылезут ли именно в этом году и именно там.

Чем магазинные грибы отличаются от лесных?

— Зависит от условий выращивания. Гриб — как губка: впитывает всё. Поэтому нельзя собирать у дорог и свалок — в грибах будут все токсины.

Как понять, какие грибы лучше есть, а какие — нет?

— Главное правило: если не уверен на 100% — оставь в лесу. И не бери всё подряд. Надо учиться распознавать виды.

Что за мода на микродозы мухоморов?

— Это просто мода. И токсикологи, и фармацевты, и врачи в один голос говорят: не надо. В мухоморе есть и полезные, и вредные вещества, разделить их невозможно.

Но говорят, берсерки ели мухоморы?

— Люди что только не ели. Вопрос — надо ли.

А сколько в нашей стране разновидностей грибов?

— В Латвии около 4000 видов. Но вообще грибов более 5 миллионов видов, и люди даже не знают точного числа. Каждый год открывают новые. Ведь грибы — это не только лесные. Это плесень, дрожжи, лишайники. Даже в нашем организме есть грибы — они помогают пищеварению. И мы все прямо сейчас вдыхаем споры. Они повсюду, как ниндзя: есть, но их не видно. Но если брать только лесные и луговые грибы — их около 4000.

Все сейчас обсуждают «канадский» боровик. Инвазивный, но вкусный.

— Моим коллегам не нравится, когда его называют «канадским». Это золотистый боровик. Его завезли вместе с саженцами сосен после пожара в Литве, в Ниде. Он быстро распространился: Литва, Эстония, Польша, Германия. Есть подозрение, что он занимает нишу наших сосновых боровиков. Но до конца никто не знает, вытесняет ли он их. Мы не знаем, что происходит под землёй. Ведь сам гриб — это мицелий, нити под землёй, а то, что на поверхности, — лишь плоды.

То есть для нас это ни хорошо, ни плохо? Просто он здесь прижился.

— Для человека — неплохо, его можно есть. Но для природы — вопрос. Он занимает чужую нишу, меняет баланс. Какое-то животное или насекомое теряет пищу — и вся экосистема меняется. Мы не любим, когда природа так меняется.

Ну, климатические изменения от нас не зависят.

— Это отдельная тема. Но вот пример: тебе нравились жаворонки. А они исчезли, потому что золотистый боровик вытеснил грибы, которыми питались насекомые, а ими — жаворонки. И однажды утром любимых птиц уже нет.

А сколько лет назад у нас возник золотистый боровик, что он так быстро распространился?

— Получается, где-то, если не ошибаюсь, 15–16 лет. Он дико быстро распространился. Но, понимаешь, тут есть ещё один вопрос, который я тебе полностью ответить не смогу – размножение грибов очень сложное. У грибов много биологических полов и несколько видов размножения. В этом смысле грибы у нас явно инопланетяне, потому что у всего остального есть мужской — женский, а у него тут очень богатый выбор.

Да он какой-то сексуальный маньяк в смысле способов размножения!

— Я слышал, что в Америке сейчас есть у людей где-то 72 гендера. Ну вот, у гриба похоже что-то похожее. Причём процесс размножения настолько сложный, что я реально спрашивал учёных-микологов — как? — и не все могли ответить. А некоторые сказали, что это настолько глубокая тема, что там отдельная диссертация надо писать.

Вопросы читателей

Гриб лучше выкручивать или срезать?

— Гриб — это не то, что мы видим. Это как яблоня и яблоки. Под землёй — гигантский организм, плодовые тела — лишь «яблоки». Канадские учёные показали, что один гриб может занимать 9–8 кв. километров. Так что большой разницы нет. Но для определения вида лучше выкручивать целиком, особенно подозрительные грибы. Например, бледная поганка. Она похожа на сыроежку. Но ниже земли у неё есть такой «мешочек», который точно указывает: это бледная поганка. Срежешь — и можно перепутать. Бледная поганка — один из самых ядовитых грибов в Латвии, последствия смертельные. И очень запоздалые: когда станет плохо, это значит, что печени у тебя уже, считай, нет.

Давайте лучше о приятном. Есть ли в Латвии красивые и вкусные грибы, которые почти никто не собирает?

— Есть. Например, трутовик серно-жёлтый — он может быть огромным, размером с человека бывает. Растёт на деревьях, англичане называют «лесная курочка». Я пробовал — вкусно, консистенция как у гриба, а вкус слегка куриный.

трутовик серно-жёлтый

Какие самые недооценённые грибы в Латвии?

— Таких много. На выставках мы показываем всё, что собрано накануне. Например, лисички: их в Латвии 8 видов, все съедобны, но люди знают только один. Один из них, например, вороночник рожковидный. Его недооценивают: выглядит тёмным, но вкус очень хороший.

А через сколько лет после вырубки появляются грибы?

— Всё зависит от того, высаживаются ли новые деревья. Если пашут землю — процесс дольше. Проводится ли посадка саженцев и какие породы деревьев высаживаются на расширенной территории, скашивается ли трава и очищается ли подлесок? Но на самом-то деле сам мицелий у тех грибов, которые не связаны с деревьями (сапротрофы), вырастает в год примерно на 10 сантиметров. В то же время грибы, которые взаимовыгодно связаны с деревьями (образуют микоризу), например боровики, могут уже быть на корнях саженцев и дать плоды уже через 3 года. Но даже тогда, например в молодых ельниках, подходящее время для боровиков будет только где-то в возрасте 12–40 лет. Почему все те, кто занимается природой, птичками, грибами и так далее, очень не любят вырубку? Потому что для природы и её разнообразия вообще лучше, чтобы лес не трогали. Там деревья упали — на упавших деревьях есть и другие грибы.

Как распознать отравление грибами на ранней стадии?

— С бледной поганкой «ранней стадии» почти нет. Она разрушает печень незаметно. Может быть лёгкий дискомфорт, газы, боли в животе. А дальше — поздно. Симптомы отравления грибами: тошнота, рвота, диарея, боли в животе. Но при самых ядовитых всё проявляется уже тогда, когда органы отказывают.

Зачем грибам такая токсичность?

— Кто-то их всё равно ест. То, что человеку нельзя, не значит, что в природе никто не питается. Например, виноград вреден для собак, но не для нас.

Можно ли есть грибы сырыми?

— Некоторые можно, но в малых количествах. И то осторожно: у людей разные реакции. Сначала попробуй кусочек, убедись, что всё нормально, потом ешь больше.

Есть ли местные грибы, которые по вкусу напоминают трюфель?

— Ну вот тут спорный вопрос. Мои коллеги утверждают, что в Латвии и Европе лучше всего его напоминает вороночник рожковидный. Я уже говорил, это один из видов лисичек. Он чёрный, тёмно-коричневый, почти чёрного цвета. Воронка такая. Мы с женой его активно используем в пище, даже сушим. Зимой в омлет добавляем. Нам он очень нравится, вкус у него очень приятный и в каком то смысле даже пряный, но сказать, что именно как трюфель, я бы не решился.

Правда ли, что чёрные грузди признаны вредными?

— Да. Они содержат некаторин, который ярко выраженный мутаген. И, по сути, в них его нашли, в честь его и дали латинское название. Этот мутаген вреден. Честно говоря, когда я начал грибами интересоваться, про такие грибы я всем говорил: «Не надо, вы что». Со временем я понял, что не надо спорить — я просто говорю: «Надо ли вам? Подумайте об этом».

Можно ли «посадить» грибы у себя на участке?

— Теоретически можно. Берут старые грибы, измельчают с водой и сахаром, разливают у деревьев. Может получиться, а может и нет: место может быть уже занято другими грибами. Даже в лесу грибы растут не везде. Иногда бывает —кругами. Это связано с питанием. Ну вот, например, эти круги: гриб растёт, он тянется туда, где есть нужное питание. И плодовые тела появляются только там, где мицелий добыл новую пищу. Поэтому посередине остаётся пустое место, иногда даже трава там другого цвета.

Есть ещё один вопрос читателя. «Как-то в один сезон недалеко от дома обнаружили целую поляну маслят. Собирали их всё лето и, конечно, в следующий сезон мы тоже пошли за маслятами на ту поляну, но ни в следующий сезон, ни через год, ни через пять лет больше не было ни одного маслёнка. Грибница куда-то ушла?»

— Назвать это миграцией не было бы правильно. Если, как я уже говорил, грибница может прорастать где-то на 10 сантиметров в год, то о какой миграции идёт речь? Да и те грибы, которые связанны с деревьями (образуют микоризу), от тех деревьев никуда не отделяются, если так можно сказать. Тут скорее два других пункта: не было дождя, не было температуры — поэтому не выросли. Второе: могли закончиться те вещества, которые ест этот гриб, которые нужны для него. Такое тоже может быть.

А грибы в космосе смогут заменить еду космонавтам?

— Почему нет. Грибы перерабатывают даже камни. Споры лёгкие, занимают мало места. Можно взять с собой и посеять. Процесс долгий, но идея реальная: грибы подготовят почву. Может, на Марсе будут не яблони цвести, а грибы расти.

Планета — один большой гриб

То есть мы живём на планете грибов, и это не мы их едим, а они нас едят?

— И да, и нет. В целом доказательств мало: мы знаем очень мало о грибах. Из более 5 миллионов названо только 150 тысяч, то есть всего 3%. Так что хотите внести в науку своё имя — становитесь микологом и дайте имя новому грибу. И да, грибы нас могут «есть». На Филиппинах был даже такой случай, что у человека в лёгких вырос гриб. Этот вид растёт и у нас, но климат не настолько влажный, поэтому такие случаи маловероятны.

Вечный вопрос: грибы — это растения или животные?

— Ни то, ни другое. Это отдельное царство организмов. Еще есть лишайники — симбиоз грибов и водорослей. Есть даже теория, что первые на сушу вышли именно грибы. Они перерабатывали камень в почву, создавая условия для растений.

То есть жизнь началась с грибов?

— Да, есть такая теория. Первые на сушу вышли грибы. Они перерабатывали каменные породы в почву, и только потом появились растения. Доказать трудно: грибы слишком мелкие, чтобы их найти в раскопках.

Может, вся планета — один большой гриб?

— В каком-то смысле да. Грибы везде, всюду и всегда.

Алекс Алехин