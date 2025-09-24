Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Читать местные газеты на русском в Латгалии — вопрос госбезопасности: Ассоциация региональных СМИ

Редакция PRESS 24 сентября, 2025 12:55

Важно 0 комментариев

LETA

С 2026-го года НДС на печатную продукцию на русском языке увеличится до 21 процента. Так решило накануне правительство. «Это удар по местным изданиям в Латгалии», - отметила в разговоре с «Домской площадью» Ивонна Плауде, глава Латвийской ассоциации региональных СМИ. По ее мнению, возможность читать на русском в Латгальском крае важна и с государственной точки зрения, и с позиций безопасности.

"Я никогда не скрывала своего мнения, и сейчас не скрываю, поскольку у нас особенная ситуация в Латгалии. Там выходит три наши газеты "Эзерземе" в Краславском крае, "Латгалес лайкс", который выходит и на латышском, и на русском языке, и "Резекнес вестис". Так как эти газеты выпускает одно предприятие, нужно будет подумать и договорится, как будут выпускать дальше, или вовсе не будут. Подписчиков у них не так много, но мы, например, знаем, это уже подсчитано, что каждый экземпляр газеты прочитывает не менее 4-5 человек. И мы знаем, что именно в Латгальском крае газета - это что-то особенное. Потому что именно на региональную газету можно положится, потому что региональную газету очень ценят, и главное - ей доверяют", - отмечает она. 

Плауде говорит, что газеты и так не просто выпускать, особенно региональные. Но после такого нововведения у "Эзерземе" и "Резекнес вестис" - определенно будет очень трудное положение.

"Тут придется решать, как им компенсировать затраты. Именно с точки зрения Государственной безопасности нужно сохранить для людей эту возможность - полагаться на местную прессу и на русском языке", - объясняет Плауде.

Глава Латвийской ассоциации региональных СМИ напомнила, что в стране имеется часть населения, которая в дегитализации никак не участвует. Эти люди всё еще читают газеты как на латышском, так и на русском языке. Большинство таких людей проживают в сельской местности, где не всегда хороший интернет, для них газета является фундаментов получения информации.

"С книгами, там я не вижу такой проблемы поднять налог, но вот с газетами, это все же важно для государства, чтобы в той же Латгалии оставалась возможность читать газеты на русском языке", - считает Плауде.

Эксперт также отмечает, что подписка уже началась, когда объявили новость о повышении налога. Все договора уже были заключены. И как теперь предприниматели должны поступить. Как им включить в стоимость газеты это удорожание? Уже никак.

"Это ненормально менять правила во время игры", - считает Плауде.

Она также напоминает, что почти все редакции выпускают газеты на двух языках. И как технически будет возможно отделить у них PVN и подсчитать его отдельно?

"Для нас это будет примерно + 5 000- 7000 евро расхода в год плюсом. Это для нас большие деньги. В цену мы больше включить это не можем, поскольку договор с почтой уже заключен", - объясняет Плауде.

Комментарии (0)
Комментарии (0)
Обновлено: 14:00 24.09.2025
