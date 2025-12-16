Мужчины на кухне, женщины с деньгами: почему Китай тихо переписывает семейный код

Китайцы позже женятся, чаще разводятся и все реже спешат заводить детей. Растет число пар без потомства и одиночных домохозяйств. Брак перестает быть «социальной обязанностью» и все чаще превращается в партнерский проект, если он вообще случается.

Экономический рост сделал свое дело. Женщины массово получают высшее образование, строят карьеру, зарабатывают не меньше, а иногда и больше мужчин. При этом старый принцип «мужчина — кормилец» работает все хуже. Жилье, свадьба и содержание семьи стали слишком дорогими, особенно для мужчин, на которых эти ожидания традиционно возлагались.

На этом фоне в Китае появляется фигура «того, кто ест мягкий рис» — мужчины, который зарабатывает меньше жены или остается дома. Раньше это звучало как насмешка, сегодня — все чаще как нейтральное описание реальности. Если мужчина сидит с детьми, пока женщина делает карьеру, это уже не считается позором, особенно среди молодежи.

Но семейная революция не такая уж романтичная. Женщины по-прежнему тянут двойную нагрузку: работают наравне с мужчинами, но основная часть домашнего труда часто остается на них. Общество охотно принимает женские доходы, но не спешит пересматривать бытовые обязанности.

Добавляет напряжения и демография. Из-за многолетних ограничений рождаемости мужчин в Китае оказалось заметно больше, чем женщин. В результате девушки могут выбирать, а мужчинам приходится конкурировать, в том числе обращать внимание на внешность и демонстрировать готовность к новым ролям. Старый образ «маленького императора», которого баловали родители, все чаще сталкивается с реальностью, где в семье нужно договариваться, а не командовать.

В итоге Китай не отказывается от традиций — он их перерабатывает. Конфуцианская иерархия, социалистическое равенство и рыночный индивидуализм сталкиваются в одной семье. Результат — не новая норма, а растущее разнообразие: кто-то живет по старым правилам, кто-то меняется ролями, а кто-то вообще отказывается от брака.

И, похоже, назад дороги уже нет. Экономика требует работающих женщин, а жизнь — гибких мужчин. Всё остальное, вопрос привычки.