Мужчины на кухне, женщины с деньгами: почему Китай тихо переписывает семейный код

Редакция PRESS 16 декабря, 2025 10:29

Еще недавно китайская семья выглядела просто и понятно: мужчина зарабатывает, женщина ведет дом, дети — обязательный пункт программы. Сегодня эта схема трещит по швам. В городском Китае все больше мужчин сидят дома с детьми, а женщины становятся главными добытчицами. И дело не в моде, а в жесткой экономике и демографии.

Китайцы позже женятся, чаще разводятся и все реже спешат заводить детей. Растет число пар без потомства и одиночных домохозяйств. Брак перестает быть «социальной обязанностью» и все чаще превращается в партнерский проект, если он вообще случается.

Экономический рост сделал свое дело. Женщины массово получают высшее образование, строят карьеру, зарабатывают не меньше, а иногда и больше мужчин. При этом старый принцип «мужчина — кормилец» работает все хуже. Жилье, свадьба и содержание семьи стали слишком дорогими, особенно для мужчин, на которых эти ожидания традиционно возлагались.

На этом фоне в Китае появляется фигура «того, кто ест мягкий рис» — мужчины, который зарабатывает меньше жены или остается дома. Раньше это звучало как насмешка, сегодня — все чаще как нейтральное описание реальности. Если мужчина сидит с детьми, пока женщина делает карьеру, это уже не считается позором, особенно среди молодежи.

Но семейная революция не такая уж романтичная. Женщины по-прежнему тянут двойную нагрузку: работают наравне с мужчинами, но основная часть домашнего труда часто остается на них. Общество охотно принимает женские доходы, но не спешит пересматривать бытовые обязанности.

Добавляет напряжения и демография. Из-за многолетних ограничений рождаемости мужчин в Китае оказалось заметно больше, чем женщин. В результате девушки могут выбирать, а мужчинам приходится конкурировать, в том числе обращать внимание на внешность и демонстрировать готовность к новым ролям. Старый образ «маленького императора», которого баловали родители, все чаще сталкивается с реальностью, где в семье нужно договариваться, а не командовать.

В итоге Китай не отказывается от традиций — он их перерабатывает. Конфуцианская иерархия, социалистическое равенство и рыночный индивидуализм сталкиваются в одной семье. Результат — не новая норма, а растущее разнообразие: кто-то живет по старым правилам, кто-то меняется ролями, а кто-то вообще отказывается от брака.

И, похоже, назад дороги уже нет. Экономика требует работающих женщин, а жизнь — гибких мужчин. Всё остальное, вопрос привычки.

Турецкий F-16 сбил беспилотник над Чёрным морем: видимо, тот охотился за российским танкером
Турецкий F-16 сбил беспилотник над Чёрным морем: видимо, тот охотился за российским танкером

Мимо нас пройдут миллионы евро: это решение изменит будущее Латвии
Мимо нас пройдут миллионы евро: это решение изменит будущее Латвии

«В правительстве с ума сошли?» Рекламируют свою работу за счет жителей
«В правительстве с ума сошли?» Рекламируют свою работу за счет жителей

Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

Задержан студент, планировавший теракт на рождественской ярмарке: Польша

В Польше по подозрению в планировании теракта на рождественской ярмарке задержан студент Католического университета Люблина. 19-летний юноша намеревался присоединиться к ИГИЛ, сообщает Euronews.

