Молдавский политик в «черном списке» Латвии: заявление МИД

Как сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве иностранных дел Латвии, гражданке Молдовы запрещен въезд в Латвию на неопределенный срок.

Польша также запретила Влах въезд на свою территорию на пять лет, заявил в четверг польский МИД, обвинив ее в том, что она помогла Москве вмешаться в парламентские выборы в Молдове, сообщает "Reuters".

В воскресенье в Молдове пройдут парламентские выборы, результаты которых могут определить путь страны к членству в Европейский союз (ЕС). Официальные лица страны говорят о российской кампании влияния на голосование и срыву плана вступления в ЕС.

Литва также запретила Влах въезд на свою территорию.

МИД Литвы отметил, что Влах регулярно посещает Россию, встречается с ее официальными лицами и координирует вмешательство Москвы во внутренние дела и демократические процессы в Молдове, включая предстоящие парламентские выборы. В августе Канада ввела против нее санкции.