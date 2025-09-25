Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Международный день фармацевта: малоизвестные, но важные факты о профессии

Редакция PRESS 25 сентября, 2025 18:46

Азбука здоровья 0 комментариев

Сегодня во всем мире отмечается Международный день фармацевта, который в этом году Международная фармацевтическая федерация (FIP) призывает праздновать под лозунгом «Думай о здоровье, думай о фармацевте!» («Think Health, Think Pharmacist!»). Это послание особенно актуально в Латвии, где именно фармацевт является самым доступным специалистом здравоохранения в повседневной жизни, особенно в регионах, где доступ к семейным врачам и другим специалистам ограничен.

Почти половина, или 44 %, жителей Латвии именно фармацевта считают самым доступным специалистом здравоохранения, что значительно опережает доступность семейных врачей — 29 %, показал опрос общественного мнения, проведенный Mēness aptieka и Norstat. По его данным, работа фармацевта воспринимается как важный и доступный этап здравоохранения во всех группах общества, особенно среди женщин.*

«Фармацевт — самый доступный специалист в сфере здравоохранения как в Латвии, так и в других странах мира, к которому человек может обратиться без записи и ожидания в очередях. Мы те, кто помогает и консультирует по поводу применения медикаментов, оценивает риски для здоровья и в пределах своей компетенции дает советы, которые могут быть решающими в дальнейшем пути лечения пациента.

Работа фармацевта — это не только о лекарствах. Прежде всего это забота о здоровье, профилактике и безопасности людей. Фармацевт — это профессия, которая не только обеспечивает доступ к медикаментам, но и помогает предотвратить болезни, укрепить здоровье и иногда — просто дать чувство спокойствия и поддержку. Поэтому я уверена, что фармацевт есть и останется одним из краеугольных камней общественного здоровья, и благодарна всем своим коллегам-фармацевтам, которые ежедневно эту работу выполняют», — подчеркивает член правления Mēness aptieka, фармацевт Елена Петришина, поздравляя всех фармацевтов с Международным днем фармацевта.

7 малоизвестных фактов о работе фармацевта

  • В ведении каждого фармацевта несколько тысяч различных аптечных продуктов — от рецептурных лекарств до пищевых добавок и медицинских товаров.
  • Фармацевт учится по меньшей мере 5 лет, осваивая как медицину, так и химию, биологию и основы клинической фармакологии.
  • Фармацевт знает латынь, чтобы правильно идентифицировать названия и аналоги препарата.
  • Фармацевт также способен приготовить лекарства по рецепту врача — есть ряд аптек, в которых до сих пор индивидуально изготавливают медикаменты.
  • Рецепт в руках фармацевта является инструментом для здоровья: фармацевт не только в соответствии с рецептом выдает лекарства, но и профессионально консультирует и помогает создать надежный план применения лекарств, включая информацию о возможных взаимодействиях с другими лекарствами и продуктами, причем может консультировать не только очно, но и онлайн.
  • Фармацевт заботится о верификации лекарств, или о проверке безопасности, контроле запасов в аптеке и делает также заказы лекарств.
  • Фармацевты делятся знаниями с другими специалистами сферы здравоохранения, обеспечивая знания о новейших медикаментах и их применении.

В Mēness aptieka работают более 750 фармацевтов и ассистентов фармацевта, оказывая профессиональную помощь и консультации. «Глобально растут потребности в здравоохранении, а привлечение квалифицированных специалистов становится все большим вызовом. Поэтому Mēness aptieka уделяет особое внимание профессиональному росту и поддержке фармацевтов. Это позволяет обеспечить непрерывность работы как в Риге, так и в регионах и оказывать жителям наилучшую помощь. Самая большая оценка нашей работы — доверие клиентов: забота и знания, которые мы посвящаем своим клиентам, дают отличные результаты», — говорит Елена Петришина.

FIP — глобальная организация фармацевтики, фармацевтических наук и фармацевтического образования, представляющая в общей сложности более четырех миллионов фармацевтов, фармацевтических ученых и фармацевтических педагогов по всему миру.

* Репрезентативный опрос населения в сотрудничестве с исследовательским агентством Norstat провели весной 2025 года по всей Латвии, опросив 1429 жителей в возрасте от 18 до 74 лет.

