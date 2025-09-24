Rail Baltica буксует: проектов больше, чем денег, признаёт Минсообщений

Она признала, что раньше, скорее всего, не было понимания: нужно укладываться в тот бюджет, который есть. «У проекта много вызовов, и его исполнители должны быть ответственны в обращении с деньгами», — подчеркнула Пудисте.

Сейчас, по её словам, минсообщений ищет новые источники финансирования и рассматривает возможность привлечения частных партнёров.

Напомним, что в августе пост куратора проекта в Минтрансе оставила Кристине Малнача, а 22 сентября её сменила Пудисте.

По подсчётам совместной компании трёх стран Балтии «RB Rail», первая очередь «Rail Baltica» может обойтись в 14,3 млрд евро, из которых 5,5 млрд — в Латвии. Есть возможность сэкономить до полумиллиарда евро за счёт оптимизации.

В целом проект теперь оценивается почти в 24 млрд евро, хотя ещё в 2017 году сумма была в четыре раза меньше — 5,8 млрд.