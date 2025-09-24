Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Rail Baltica буксует: проектов больше, чем денег, признаёт Минсообщений

24 сентября, 2025 09:22

Важно 0 комментариев

В Латвии в проекте «Rail Baltica» уже запланировано больше работ, чем выделено средств, сказала в интервью Latvijas Radio новая заместительница госсекретаря Минтранса по этому проекту Кристине Пудисте.

Она признала, что раньше, скорее всего, не было понимания: нужно укладываться в тот бюджет, который есть. «У проекта много вызовов, и его исполнители должны быть ответственны в обращении с деньгами», — подчеркнула Пудисте.

Сейчас, по её словам, минсообщений ищет новые источники финансирования и рассматривает возможность привлечения частных партнёров.

Напомним, что в августе пост куратора проекта в Минтрансе оставила Кристине Малнача, а 22 сентября её сменила Пудисте.

По подсчётам совместной компании трёх стран Балтии «RB Rail», первая очередь «Rail Baltica» может обойтись в 14,3 млрд евро, из которых 5,5 млрд — в Латвии. Есть возможность сэкономить до полумиллиарда евро за счёт оптимизации.

В целом проект теперь оценивается почти в 24 млрд евро, хотя ещё в 2017 году сумма была в четыре раза меньше — 5,8 млрд.

Эстонцы испугались штрафов в рижском аэропорту — МВД Латвии объясняет новые правила

С 1 сентября 2025 года в Латвии вступили в силу новые правила въезда для граждан третьих стран, в том числе России и Беларуси. Теперь, чтобы пересечь границу, необходимо как минимум за 48 часов до въезда подать специальную анкету. Её могут отклонить, и тогда человеку могут отказать во въезде. За нарушение предусмотрен штраф до 2000 евро.

День сильных ливней — в центральной части страны объявлено жёлтое предупреждение

В среду в Латвии местами пройдут кратковременные дожди, более сильные осадки ожидаются в центральной части страны, особенно в первой половине дня на западе Видземе, прогнозируют синоптики.

Почувствуют тысячи жителей: людей освобождают от дополнительной платы

Со следующего года, приобретая в аптеках рецептурные лекарства ценой до десяти евро, больше не придется платить 75 центов за работу фармацевта. Соответствующее предложение сегодня поддержало правительство, сообщает LSM+ в программе «Сегодня вечером».

Невдалеке от королевского дворца в Осло прогремел взрыв

Во вторник в центре Осло прогремел взрыв неподалёку от университетского городка, примерно в полукилометре от королевского дворца и посольства Израиля. Пострадавших нет, серьёзных разрушений также не зафиксировано, сообщили власти Норвегии.

Премьер заявила, что госдолг будет расти. Почему?

Рост государственного долга связан с необходимостью финансировать оборону, заявила премьер-министр Эвика Силиня в интервью TV3.

Гамбург должен закрыть двери перед Силиней: Андрей Козлов

"Повышение налога на книги с 5 до 21 процента, которое готовит правительство Латвии под руководством Эвики Силини будет иметь вполне ожидаемые последствия. Ведь это означает, что книги Дикенса, Манна, Гюго станут дороже - а поскольку латвийский народ под чутким руководством нашего правительства и так является одним из самых бедных в ЕС - то и недоступнее, - считает издатель Андрей Козлов. 

Благополучие кур или потребителей? Сейм отложил рассмотрение закона о запрете клеточного содержания несушек

У здания Сейма продолжается акция «Неделя в клетке», во время которой добровольцы по очереди садятся в металлический вольер, имитирующий промышленные условия содержания кур. «Конечно, тяжело. Холодно, тесно, спина болит. Но куры так проводят всю свою жизнь», — рассказала TV3 участница Паулa.

