«Забыть как страшный сон!» Девушка пережила жгучий стыд в больнице

«До сих пор в том моменте я думаю, а что, если что-то еще происходило, пока я не проснулась? Пока я не осознавала, что происходит? Это очень страшно. Потому что нет даже никаких доказательств. Я не могу это никак доказать. Никого рядом нет, камер нет. Это страшно. Это страшно, потому что ты в медицинском учреждении заплатил деньги, чтобы тебе помогли со здоровьем. А в итоге тебе по факту нанесли еще и психологическую травму», — призналась Элина.

В июле этого года Элина делала гастроскопию в Первой Рижской больнице. Процедура проходила под наркозом. После нее девушка отходила в палате в присутствии санитара.

«Вижу у своих ног, что там лежат анализы, пытаюсь встать, посмотреть анализы, попытаться понять, что там написано. Вижу этого санитара и спрашиваю — а вы бы не могли подсказать, что там у меня происходит. Он посмотрел анализы, сказал, что там ничего такого страшного, нужно будет попить таблетки. Я подуспокоилась. И тут дальше происходит диалог, где он говорит: “У вас все будет отлично, вы такая красавица, у вас все будет в порядке”. И в этот момент он начинает меня гладить по спине и говорить: “Да все у вас будет нормально, все у вас получится”. И в моменте я чувствую, что у меня начинает кружиться голова и что мне нужно прилечь. И тут происходит то, что хотелось бы в идеале забыть. В момент, когда я ложусь, происходит действие, которое можно сопоставить с тем, что когда человеку плохо, ты пытаешься его подбодрить и вот так за плечо потрясешь и скажешь: “Все будет хорошо”. Здесь было все ровно то же самое, но не по отношению к плечу, а по отношению к груди.

Меня схватили за грудь и вот так вот начали трясти по ней и говорить: “Все будет у тебя отлично”», — вспоминает Элина.

В шоковом состоянии Элина написала о случившемся друзьям — они ждали ее у больницы, чтобы забрать после процедуры. Они сказали ей быстрее собирать вещи и уходить.

«Я опускаю ноги с кушетки, чтобы обуться. У меня были такие кроссовки, которые, знаете, можно один раз завязать и спокойно их потом надевать как тапочки. Я их быстро надеваю, беру сумку, начинаю выходить, на что он мне говорит: “Подождите, подождите, остановитесь”. Я нехотя останавливаюсь, он говорит: “У вас шнурок развязан”. Я без задней мысли начинаю завязывать свой шнурок, нагибаюсь, и я понимаю, что он прямо максимально стоит сзади меня. На тот момент я чувствовала, что некие границы личные были нарушены.

Я понимаю, что многие могут подумать, почему сразу же не пошли разбираться в администрацию, но когда такое происходит, первое, что хочется — это сбежать оттуда. А второе — просто пойти помыться. Помыться и забыть как страшный сон», — продолжила Элина.

Забыть об этом, конечно, не удалось. Элина опубликовала пост в одной группе на Facebook. Думала, может быть, кто-то еще оказался в подобной ситуации при общении с конкретным санитаром и откликнется. Не дождавшись, Элина сама написала заявление в полицию. Там LSM+ подтвердили, что начата проверка.

В самой Первой Рижской больнице говорят, что провели свою внутреннюю проверку и предоставили полиции все данные о санитаре.

«Санитар категорически отрицает обвинения. До этого момента ни одной жалобы на этого сотрудника не поступало. Больница не получила подтверждения обвинениям, поэтому данный санитар продолжает работать в больнице. Больница готова сотрудничать с правоохранительными органами и реагировать соответствующе, если факт неприемлемого поведения сотрудника подтвердится», — заявили в Рижской Первой больнице.

В Инспекции здравоохранения, которая занимается расследованием нарушений со стороны медиков, в подобных случаях сначала советуют незамедлительно с письменным заявлением обращаться в медицинское учреждение, где произошел инцидент.

«Потому что, помимо этого одного врача-специалиста, одного кабинета — в медицинском учреждении есть и другие сотрудники, включая административный персонал, которому нужно сообщать незамедлительно. Конечно, пациент в такой ситуации может быть очень растерян, поэтому он может обращаться и в Госполицию, или в Инспекцию здравоохранения. И даже если заключение самого медучреждения будет противоположное тому, что говорит пациент, у Инспекции здравоохранения и у Госполиции — у каждой, в рамках своей компетенции, есть обязанность проверить еще раз, нет ли там нарушения», — пояснила руководитель юридического департамента Инспекции здравоохранения Лаура Шаберте.

В Госполиции также призывают не молчать о подобных случаях.

«Всего, не разделяя по профессиям, с января по середину сентября текущего года было возбуждено 74 дела об административных правонарушениях в связи с сексуальными домогательствами. В среднем по стране ежемесячно возбуждается до 10 дел об административных правонарушениях, по 40 делам уже назначено наказание», — сообщила представитель Госполиции Гита Гжибовска.

«Возможно, есть девушки, которые столкнулись с похожей ситуацией. Мне искренне жаль, если это произошло, но я искренне прошу, чтобы они об этом не молчали, говорили. Потому что все-таки это медицинское учреждение, и ты даже не можешь подразумевать, что ты будешь чувствовать себя не в безопасности. Тем более, когда ты под наркозом», — добавила Элина.