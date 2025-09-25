«Сознательно очернял убитого»: Лато Лапса на скамье подсудимых

В декабре 2023 года в книжных магазинах вышла его книга «Банда гиен», а спустя месяц — продолжение «Бизнес-проект гиен». На сотнях страниц Лапса описал жизнь Бункуса, его семьи, а также материалы уголовного дела о заказном убийстве администратора. Теперь именно эти публикации стали предметом уголовного преследования.

18 сентября прокуратура направила дело в суд, предъявив Лапсе обвинения в клевете против трех человек: братьев убитого — Кристапса и Каспарса Бункусов — и еще одного потерпевшего, чье имя не раскрывается. Следствие считает, что публицист намеренно распространял ложные и порочащие сведения, действуя из корыстных интересов и нанося значительный ущерб пострадавшим. Кроме того, он якобы злоупотреблял статусом журналиста и предвзято трактовал данные, полученные в ходе следствия и суда, отметила прокурор Санта Берга.

По словам братьев Бункусов, это не первый случай, когда Лапса разворачивал кампанию против их семьи. Они утверждают, что публицист много лет действует в интересах Михаила Ульмана, признанного виновным в убийстве Мартиньша Бункуса в первой инстанции. По их мнению, Лапса целенаправленно дискредитировал жертву и ее близких, оказывал давление на свидетелей и искажал факты, чтобы повлиять на судебный процесс.

Сам Лапса обвинения отвергает и вину не признает.