«Сознательно очернял убитого»: Лато Лапса на скамье подсудимых

Редакция PRESS 25 сентября, 2025 17:06

ЧП и криминал 0 комментариев

Публицист Лато Лапса окажется на скамье подсудимых по делу о клевете, связанной с его книгами о Мартиньше Бункусе. По версии прокуратуры, он сознательно очернял убитого администратора неплатежеспособности и его родственников, используя статус журналиста, пишет Ir.

В декабре 2023 года в книжных магазинах вышла его книга «Банда гиен», а спустя месяц — продолжение «Бизнес-проект гиен». На сотнях страниц Лапса описал жизнь Бункуса, его семьи, а также материалы уголовного дела о заказном убийстве администратора. Теперь именно эти публикации стали предметом уголовного преследования.

18 сентября прокуратура направила дело в суд, предъявив Лапсе обвинения в клевете против трех человек: братьев убитого — Кристапса и Каспарса Бункусов — и еще одного потерпевшего, чье имя не раскрывается. Следствие считает, что публицист намеренно распространял ложные и порочащие сведения, действуя из корыстных интересов и нанося значительный ущерб пострадавшим. Кроме того, он якобы злоупотреблял статусом журналиста и предвзято трактовал данные, полученные в ходе следствия и суда, отметила прокурор Санта Берга.

По словам братьев Бункусов, это не первый случай, когда Лапса разворачивал кампанию против их семьи. Они утверждают, что публицист много лет действует в интересах Михаила Ульмана, признанного виновным в убийстве Мартиньша Бункуса в первой инстанции. По их мнению, Лапса целенаправленно дискредитировал жертву и ее близких, оказывал давление на свидетелей и искажал факты, чтобы повлиять на судебный процесс.

Сам Лапса обвинения отвергает и вину не признает.

Мерц поддержал кредит Киеву на 140 млрд за счет активов РФ

Важно 19:39

Важно 0 комментариев

Канцлер Германии Фридрих Мерц (Friedrich Merz) призвал предоставить Украине беспроцентный кредит в размере около 140 млрд евро за счет замороженных в Европе активов российского Центробанка. Этот кредит будет погашен, только когда Россия возместит Киеву ущерб, причиненный войной, написал Мерц в статье для газеты The Financial Times в четверг, 25 сентября.

Сам собой починился? Аварийный мост в Риге могут снова открыть

Новости Латвии 19:27

Новости Латвии 0 комментариев

Назначена экспертиза, чтобы выяснить, можно ли временно открыть закрытый путепровод на улице Алтонавас в Риге для проезда легковых автомобилей. Об этом в эфире передачи Rīta panorāma Латвийского телевидения сообщил председатель Рижской думы Виестурс Клейнбергс.

Голосов будет достаточно: кризис в правительстве не угрожает бюджету

Новости Латвии 19:01

Новости Латвии 0 комментариев

Коалиция, формирующая правительство, не сомневается в своей способности принять государственный бюджет на следующий год, но в то же время предполагает, что оппозиция попытается торпедировать принятие государственного бюджета и сопутствующих законопроектов.

Молдавский политик в «черном списке» Латвии: заявление МИД

Новости Латвии 18:52

Новости Латвии 0 комментариев

Министр иностранных дел Байба Браже (СП) включила пророссийского молдавского политика Ирину Влах в список нежелательных для Латвии лиц.

Международный день фармацевта: малоизвестные, но важные факты о профессии

Азбука здоровья 18:46

Азбука здоровья 0 комментариев

Сегодня во всем мире отмечается Международный день фармацевта, который в этом году Международная фармацевтическая федерация (FIP) призывает праздновать под лозунгом «Думай о здоровье, думай о фармацевте!» («Think Health, Think Pharmacist!»). Это послание особенно актуально в Латвии, где именно фармацевт является самым доступным специалистом здравоохранения в повседневной жизни, особенно в регионах, где доступ к семейным врачам и другим специалистам ограничен.

«Во время войны это вредительство!» Слайдиньш против слухов о скором мире

Важно 18:38

Важно 0 комментариев

В передаче TV24 «Актуальное о боевых действиях в Украине» майор НБС и офицер штаба Земессардзе Янис Слайдиньш отметил, что в Украине началась новая волна слухов о «скорой победе и завершении войны», что оказывает негативное влияние на военнослужащих на фронте.

Экс-президент Франции Николя Саркози получил пять лет тюрьмы

Мир 18:34

Мир 0 комментариев

Суд в Париже признал бывшего президента Франции Николя Саркози виновным в участии в преступном сообществе по так называемому «ливийскому делу» — о получении миллионов евро от ливийского диктатора Муаммара Каддафи для финансирования избирательной кампании Саркози 2007 года, сообщает BBC.

