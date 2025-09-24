Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
На русских ли опять переключиться? Ратниексу не дают развернуть широкую охоту на нелегалов (1)

Редакция PRESS 24 сентября, 2025 19:27

Тут, как мы уже сообщали, один очень неплохо живущий на наши налоги вице-мэр, а именно Эдвард Ратниекс (Нацобъединение) анонсировал рейды по поимке нелегальных мигрантов. Но что-то на сей раз пошло не так. Вместо привычных ему лучей добра от соратников по коалиции он вдруг неожиданно был осторожно, но твердо одёрнут. 

Как сообщает LSM+, мэр Риги Виестур Клейнбергс (Прогрессивные) написал в соцсети Х, что после сегодняшней пресс-конференции о нелегальной иммиграции его сбивает с толку неспособность Ратниекса, как вице-мэра, ответственного за безопасность и порядок, конкретно ответить журналистам о целесообразности таких мероприятий.

«Хочу подчеркнуть, что нелегальная иммиграция не является приоритетом работы Рижской муниципальной полиции, и дополнительные ресурсы на это направляться не будут. Муниципальная полиция, Служба государственной безопасности и Министерство внутренних дел уже в рамках своей повседневной рутинной работы проводят проверки и заботятся о безопасности», — пишет Клейнбергс.

Отметим, что ранее начальник Государственной пограничной охраны Гунтис Пуятс заявил, что Ратниекс преувеличивает проблему распространения нелегальных мигрантов в столице. Хотя в этом году Рижская муниципальная полиция задержала 22 нелегальных мигранта, Пуятс обратил внимание, что это ничтожно малая часть от общего числа мигрантов, задержанных в других местах страны, или тех, кому пограничная охрана не позволила пересечь латвийско-белорусскую границу.

Люди, вы чего? Вы зачем ломаете кайф нашему борцу за всеобъемлющую латышскость? Не даете покуражиться борьбе с живыми индусами, как дали на борьбе с мёртвым Барклаем. Специально что ли, чтобы он опять на русских рижан переключился? Добро бы он свою энергию в мирных целях мог использовать, например, для строительства какого моста или путепровода. Но вы же с сами, видимо, прекрасно понимаете, что произойдет с мостом, строительство которого будет курировать Ратниекс, не так ли?  Но тогда другой вопрос: а вы нафига соглашались на такого вице-мэра? 

 

Большинство несчастных случаев на работе можно предотвратить, внедрив соответствующие превентивные меры и обучение, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной инспекции труда (ГИТ).

"Российские беспилотники уже летают над Европой, а операции России распространяются на другие страны", - сказал президент Украины, выступая на Генассамблее ООН. Он призвал Евросоюз помочь Молдове защититься от России.

В Латвии ежегодно 1 октября проводится индексация пенсий. Министерство благосостояния подготовило разъяснения о том, как это произойдёт в этом году.

После плановой гастроскопии рижанке Элине понадобилась помощь психолога. Девушка рассказала LSM+, что стала жертвой домогательств со стороны санитара Первой городской больницы. Она обратилась в полицию, и стражи порядка начали проверку. Санитар обвинения отрицает, а больница после внутреннего расследования нарушений не выявила.

Владельцы транспортных средств смогут не приобретать обязательную страховку гражданской ответственности (OCTA), если транспортное средство будет размещено вне публично доступного места и будут приняты меры, исключающие возможность его использования, предусматривают поправки к Закону об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев наземных транспортных средств, рассмотренные сегодня на заседании Комиссии Сейма по экономическим, аграрным, экологическим и региональным вопросам.

Мы уже писали про случай в Лиепае, где, по утверждению местного жителя, что сотрудник закусочной «Pakistānas Kebabs» пытался познакомиться с его 11-летней дочерью, попросив у нее номер телефона. 

Где собирать грибы? Выкручивать или срезать? Откуда взялся золотистый боровик? Какие грибы самые недооценённые в Латвии? Можно ли есть черной груздь? Эти и другие вопросы портал Bitnews задал члену Латвийского общества микологов Иво Трейде.

