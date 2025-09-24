Как сообщает LSM+, мэр Риги Виестур Клейнбергс (Прогрессивные) написал в соцсети Х, что после сегодняшней пресс-конференции о нелегальной иммиграции его сбивает с толку неспособность Ратниекса, как вице-мэра, ответственного за безопасность и порядок, конкретно ответить журналистам о целесообразности таких мероприятий.

«Хочу подчеркнуть, что нелегальная иммиграция не является приоритетом работы Рижской муниципальной полиции, и дополнительные ресурсы на это направляться не будут. Муниципальная полиция, Служба государственной безопасности и Министерство внутренних дел уже в рамках своей повседневной рутинной работы проводят проверки и заботятся о безопасности», — пишет Клейнбергс.

Отметим, что ранее начальник Государственной пограничной охраны Гунтис Пуятс заявил, что Ратниекс преувеличивает проблему распространения нелегальных мигрантов в столице. Хотя в этом году Рижская муниципальная полиция задержала 22 нелегальных мигранта, Пуятс обратил внимание, что это ничтожно малая часть от общего числа мигрантов, задержанных в других местах страны, или тех, кому пограничная охрана не позволила пересечь латвийско-белорусскую границу.

Люди, вы чего? Вы зачем ломаете кайф нашему борцу за всеобъемлющую латышскость? Не даете покуражиться борьбе с живыми индусами, как дали на борьбе с мёртвым Барклаем. Специально что ли, чтобы он опять на русских рижан переключился? Добро бы он свою энергию в мирных целях мог использовать, например, для строительства какого моста или путепровода. Но вы же с сами, видимо, прекрасно понимаете, что произойдет с мостом, строительство которого будет курировать Ратниекс, не так ли? Но тогда другой вопрос: а вы нафига соглашались на такого вице-мэра?