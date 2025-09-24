Запасаемся попкорном: в четверг Ратниекс начинает борьбу с нелегалами

Как сообщил сегодня на пресс-конференции вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс, это будет не однодневная акция, а регулярная и систематическая работа.

Он призвал рижан, у которых есть информация или подозрения о местах скопления нелегальных мигрантов, сообщать о них в муниципальную полицию.

Ратниекс добавил, что Нацобъединение также продолжит работу по ограничению легальной миграции. По его мнению, необходимо сделать так, чтобы все въезжающие в Латвию мигранты потом уезжали. Если приезжает рабочий, то он должен уехать после завершения работы, а если приезжает студент и через некоторое время прекращает учебу, то и он должен уехать, заявил политик.

Начальник муниципальной полиции Юрис Лукасс напомнил, что важнейшей задачей полиции является обеспечение общественного порядка и безопасности.

Прежде чем начать борьбу с нелегальными мигрантами, полиция встретилась с компетентными органами, обсудила действия и предложила объединениям микрорайонов предоставить информацию о возможных местах нахождения "нелегалов".

Лукасс подчеркнул, что муниципальная полиция не будет вылавливать людей на улицах и требовать документы у туристов. Вместо этого будут проверяться места, где могут собираться нелегальные иммигранты, и лица, которые могут находиться в Латвии нелегально.

Как заявил руководитель комитета Рижской думы по безопасности, порядку и борьбе с коррупцией Гиртс Лапиньш, Нацобъединение считает, что миграция стала проблемой для всего общества, поэтому партия будет работать над изменениями в законодательстве, предложит ввести квоты для мигрантов и бороться за возможность ограничения легальной миграции.