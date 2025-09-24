Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Запасаемся попкорном: в четверг Ратниекс начинает борьбу с нелегалами

Редакция PRESS 24 сентября, 2025 15:25

0 комментариев

LETA

В четверг, 25 сентября, в Риге начнутся рейды по поимке нелегальных мигрантов, инициированные политиками Национального объединения.

Как сообщил сегодня на пресс-конференции вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс, это будет не однодневная акция, а регулярная и систематическая работа.

Он призвал рижан, у которых есть информация или подозрения о местах скопления нелегальных мигрантов, сообщать о них в муниципальную полицию.

Ратниекс добавил, что Нацобъединение также продолжит работу по ограничению легальной миграции. По его мнению, необходимо сделать так, чтобы все въезжающие в Латвию мигранты потом уезжали. Если приезжает рабочий, то он должен уехать после завершения работы, а если приезжает студент и через некоторое время прекращает учебу, то и он должен уехать, заявил политик.

Начальник муниципальной полиции Юрис Лукасс напомнил, что важнейшей задачей полиции является обеспечение общественного порядка и безопасности.

Прежде чем начать борьбу с нелегальными мигрантами, полиция встретилась с компетентными органами, обсудила действия и предложила объединениям микрорайонов предоставить информацию о возможных местах нахождения "нелегалов".

Лукасс подчеркнул, что муниципальная полиция не будет вылавливать людей на улицах и требовать документы у туристов. Вместо этого будут проверяться места, где могут собираться нелегальные иммигранты, и лица, которые могут находиться в Латвии нелегально.

Как заявил руководитель комитета Рижской думы по безопасности, порядку и борьбе с коррупцией Гиртс Лапиньш, Нацобъединение считает, что миграция стала проблемой для всего общества, поэтому партия будет работать над изменениями в законодательстве, предложит ввести квоты для мигрантов и бороться за возможность ограничения легальной миграции.

Генштаб ВСУ заявил об ударах по топливным предприятиям в России

Мир 16:35

Мир 0 комментариев

«Для снижения наступательных возможностей российской армии и усложнения поставок горючего» был нанесен удар по территории нефтеперерабатывающего предприятия «Газпром нефтехим Салават» в Башкирии, говорится в заявлении Генштаба ВСУ.

Залужный назвал слишком высокой цену действий ВСУ в Курской области

Мир 16:33

Мир 0 комментариев

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, занимающий пост посла Украины в Великобритании, впервые прокомментировал вторжение украинских военных в Курскую область. Операция проходила при его приемнике Александре Сырском.

Песков прокомментировал слова Трампа, назвавшего Россию «бумажным тигром»

Мир 16:32

Мир 0 комментариев

Редактор Би-би-си в Москве Стив Розенберг попросил представителя Кремля Дмитрия Пескова во время разговора с журналистами прокомментировать пост президента США, опубликованный накануне: «Дональд Трамп сделал ряд неожиданных заявлений. Он написал, что Россия выглядит бумажным тигром. Потому что бесцельно воюет в Украине».

Шесть лет назад речь Трампа в ООН вызвала смех. В этом году ее слушали в тишине

Важно 16:29

Важно 0 комментариев

Речь Дональда Трампа в Организации Объединенных Наций стала одним из самых ясных изложений его мировоззрения, его идеологии в самой чистой форме. Его сторонники увидят в ней трампизм в самом незамутненном виде, а критики — трампизм, слетевший с катушек.

Кто разрешил!? У Витенбергса пригорело от вида индусов, играющих за сборную Латвии. Сам то чем славен?

Важно 16:19

Важно 0 комментариев

Большая часть жителей Латвии даже не знает, что у нашей страны есть команда по крикету, которая, к тому же, отлично выступила на международных соревнованиях Amber Cup 2025. Но у некоторых стало подгорать, когда они увидели фото команды.

Эстонцы испугались штрафов в рижском аэропорту — МВД Латвии объясняет новые правила

Выбор редакции 16:11

Выбор редакции 0 комментариев

С 1 сентября 2025 года в Латвии вступили в силу новые правила въезда для граждан третьих стран, в том числе России и Беларуси. Теперь, чтобы пересечь границу, необходимо как минимум за 48 часов до въезда подать специальную анкету. Её могут отклонить, и тогда человеку могут отказать во въезде. За нарушение предусмотрен штраф до 2000 евро.

СГБ сделала видеоролик с инструкцией: что делать при теракте

Важно 16:00

Важно 0 комментариев

Служба государственной безопасности (СГБ) подготовила видеоролик для повышения информированности общества о том, как действовать в случае террористического акта, сообщили агентству ЛЕТА в СГБ.

