Интеграционная политика Латвии является скорее неблагоприятной: выводы от Providus

Отчёт Индекса интеграционной политики мигрантов анализирует политику интеграции иммигрантов в странах ЕС. Он оценивает интеграционную политику в восьми сферах: рынок труда, образование, воссоединение семей, право на постоянное проживание, доступ к гражданству, политическое участие, антидискриминация и здравоохранение. Последнее исследование охватывает 27 стран ЕС за период с 2020 года по начало 2024 года.

Показатель Латвии в индексе составил 36 из 100 баллов, что характеризует интеграционную политику страны как скорее неблагоприятную. Результат ниже среднего показателя по ЕС во всех восьми проанализированных сферах, отмечает «Providus».

Например, в сфере образования Латвия получила 26 из 100 баллов. Это свидетельствует о недостатке системной и организованной поддержки для включения детей иммигрантов в образовательную систему, указывает «Providus». В сфере мобильности на рынке труда получено 33 балла, что указывает на отсутствие целенаправленных мер для содействия интеграции приезжих на рынок труда в соответствии с их квалификацией.

В отчёте делается вывод, что меры поддержки в нескольких сферах реализуются эпизодически, а не системно. С 2020 года общий балл Латвии существенно не изменился.

Согласно данным Министерства культуры, на конец 2024 года в Латвии было зарегистрировано 131 709 иностранных граждан. По данным Европейской миграционной сети, число граждан третьих стран с правом на трудоустройство увеличилось с 6609 человек в 2013 году до 19 825 человек в 2024 году.

При сохраняющемся росте миграции возрастает потребность в эффективных интеграционных решениях в области доступа к рынку труда и изучения латышского языка, отмечает «Providus». В противном случае существует риск, что часть новых жителей Латвии столкнётся с трудностями в поиске работы, изучении языка или ориентировании в налоговой системе.

В долгосрочной перспективе это может создать вызовы для сплочённости общества и способствовать социальному напряжению, предупреждает «Providus».

Инструмент разработан «Migration Policy Group» в сотрудничестве с Барселонским центром международных дел.