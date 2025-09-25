Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Интеграционная политика Латвии является скорее неблагоприятной: выводы от Providus

25 сентября, 2025

Новости Латвии 0 комментариев

Интеграционная политика Латвии является скорее неблагоприятной, и без эффективных решений в долгосрочной перспективе существует риск социального напряжения, сообщил агентству LETA центр общественной политики «Providus», ссылаясь на последний индекс интеграции иммигрантов в странах Европейского Союза.

Отчёт Индекса интеграционной политики мигрантов анализирует политику интеграции иммигрантов в странах ЕС. Он оценивает интеграционную политику в восьми сферах: рынок труда, образование, воссоединение семей, право на постоянное проживание, доступ к гражданству, политическое участие, антидискриминация и здравоохранение. Последнее исследование охватывает 27 стран ЕС за период с 2020 года по начало 2024 года.

Показатель Латвии в индексе составил 36 из 100 баллов, что характеризует интеграционную политику страны как скорее неблагоприятную. Результат ниже среднего показателя по ЕС во всех восьми проанализированных сферах, отмечает «Providus».

Например, в сфере образования Латвия получила 26 из 100 баллов. Это свидетельствует о недостатке системной и организованной поддержки для включения детей иммигрантов в образовательную систему, указывает «Providus». В сфере мобильности на рынке труда получено 33 балла, что указывает на отсутствие целенаправленных мер для содействия интеграции приезжих на рынок труда в соответствии с их квалификацией.

В отчёте делается вывод, что меры поддержки в нескольких сферах реализуются эпизодически, а не системно. С 2020 года общий балл Латвии существенно не изменился.

Согласно данным Министерства культуры, на конец 2024 года в Латвии было зарегистрировано 131 709 иностранных граждан. По данным Европейской миграционной сети, число граждан третьих стран с правом на трудоустройство увеличилось с 6609 человек в 2013 году до 19 825 человек в 2024 году.

При сохраняющемся росте миграции возрастает потребность в эффективных интеграционных решениях в области доступа к рынку труда и изучения латышского языка, отмечает «Providus». В противном случае существует риск, что часть новых жителей Латвии столкнётся с трудностями в поиске работы, изучении языка или ориентировании в налоговой системе.

В долгосрочной перспективе это может создать вызовы для сплочённости общества и способствовать социальному напряжению, предупреждает «Providus».

Инструмент разработан «Migration Policy Group» в сотрудничестве с Барселонским центром международных дел.

Мерц поддержал кредит Киеву на 140 млрд за счет активов РФ

19:39

Важно 0 комментариев

Канцлер Германии Фридрих Мерц (Friedrich Merz) призвал предоставить Украине беспроцентный кредит в размере около 140 млрд евро за счет замороженных в Европе активов российского Центробанка. Этот кредит будет погашен, только когда Россия возместит Киеву ущерб, причиненный войной, написал Мерц в статье для газеты The Financial Times в четверг, 25 сентября.

Сам собой починился? Аварийный мост в Риге могут снова открыть

19:27

Новости Латвии 0 комментариев

Назначена экспертиза, чтобы выяснить, можно ли временно открыть закрытый путепровод на улице Алтонавас в Риге для проезда легковых автомобилей. Об этом в эфире передачи Rīta panorāma Латвийского телевидения сообщил председатель Рижской думы Виестурс Клейнбергс.

Голосов будет достаточно: кризис в правительстве не угрожает бюджету

19:01

Новости Латвии 0 комментариев

Коалиция, формирующая правительство, не сомневается в своей способности принять государственный бюджет на следующий год, но в то же время предполагает, что оппозиция попытается торпедировать принятие государственного бюджета и сопутствующих законопроектов.

Молдавский политик в «черном списке» Латвии: заявление МИД

18:52

Новости Латвии 0 комментариев

Министр иностранных дел Байба Браже (СП) включила пророссийского молдавского политика Ирину Влах в список нежелательных для Латвии лиц.

Международный день фармацевта: малоизвестные, но важные факты о профессии

18:46

Азбука здоровья 0 комментариев

Сегодня во всем мире отмечается Международный день фармацевта, который в этом году Международная фармацевтическая федерация (FIP) призывает праздновать под лозунгом «Думай о здоровье, думай о фармацевте!» («Think Health, Think Pharmacist!»). Это послание особенно актуально в Латвии, где именно фармацевт является самым доступным специалистом здравоохранения в повседневной жизни, особенно в регионах, где доступ к семейным врачам и другим специалистам ограничен.

«Во время войны это вредительство!» Слайдиньш против слухов о скором мире

18:38

Важно 0 комментариев

В передаче TV24 «Актуальное о боевых действиях в Украине» майор НБС и офицер штаба Земессардзе Янис Слайдиньш отметил, что в Украине началась новая волна слухов о «скорой победе и завершении войны», что оказывает негативное влияние на военнослужащих на фронте.

Экс-президент Франции Николя Саркози получил пять лет тюрьмы

18:34

Мир 0 комментариев

Суд в Париже признал бывшего президента Франции Николя Саркози виновным в участии в преступном сообществе по так называемому «ливийскому делу» — о получении миллионов евро от ливийского диктатора Муаммара Каддафи для финансирования избирательной кампании Саркози 2007 года, сообщает BBC.

