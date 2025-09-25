Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Грузовики снова поедут по центру Риги: для кого сделали исключение?

© LETA 25 сентября, 2025 17:30

Новости Латвии 0 комментариев

С субботы, 27 сентября, через центр Риги смогут проезжать только грузовики с сельскохозяйственными грузами, зарегистрированные в порту, сообщило агентству LETA Управление внешних коммуникаций Рижской думы.

В Рижском порту введено цифровое решение для регулирования потока автотранспорта в период уборки урожая. Таким образом, с 27 сентября по тем улицам, где сняты ограничения для перевозчиков сельскохозяйственных грузов, смогут передвигаться только те грузовые автомобили, которые зарегистрировались и получили подтверждение в электронной системе подачи заявок «i.rop».

Дополнение к изменениям в организации движения введено для того, чтобы снятыми ограничениями могли пользоваться исключительно перевозчики сельхозпродукции, а самоуправление имело возможность более эффективно контролировать поток грузовиков в городе.

Существующие дорожные знаки будут дополнены табличками: «Кроме зарегистрированных в i.rop визитов в порт для перевозчиков сельскохозяйственных грузов».

В дальнейшем перед поездкой в порт поставщикам сельхозгрузов необходимо будет подать заявку через систему «i.rop», чтобы получить цифровое подтверждение доступа от конкретного портового терминала.

Администрация Рижского свободного порта обеспечит интеграцию данных портовой системы с Рижской муниципальной полицией, которая будет контролировать соблюдение предоставленных послаблений в отношении ограничений движения для сельхозперевозчиков.

Как сообщалось ранее, в этом сезоне зерно в Рижском порту готовы принимать и обрабатывать 15 портовых терминалов. За последние годы объём перегрузки сельскохозяйственных грузов в Рижском порту значительно вырос: в 2024 году перегружено 3,6 млн тонн сельхозпродукции.

В целом в Рижском свободном порту в 2024 году перегружено 18,062 млн тонн грузов, что на 3,9% меньше, чем в 2023 году. По объёмам перегрузки Рижский порт является крупнейшим портом Латвии.

Обновлено: 19:40 25.09.2025
Мерц поддержал кредит Киеву на 140 млрд за счет активов РФ

Важно 19:39

Важно 0 комментариев

Канцлер Германии Фридрих Мерц (Friedrich Merz) призвал предоставить Украине беспроцентный кредит в размере около 140 млрд евро за счет замороженных в Европе активов российского Центробанка. Этот кредит будет погашен, только когда Россия возместит Киеву ущерб, причиненный войной, написал Мерц в статье для газеты The Financial Times в четверг, 25 сентября.

Сам собой починился? Аварийный мост в Риге могут снова открыть

Новости Латвии 19:27

Новости Латвии 0 комментариев

Назначена экспертиза, чтобы выяснить, можно ли временно открыть закрытый путепровод на улице Алтонавас в Риге для проезда легковых автомобилей. Об этом в эфире передачи Rīta panorāma Латвийского телевидения сообщил председатель Рижской думы Виестурс Клейнбергс.

Голосов будет достаточно: кризис в правительстве не угрожает бюджету

Новости Латвии 19:01

Новости Латвии 0 комментариев

Коалиция, формирующая правительство, не сомневается в своей способности принять государственный бюджет на следующий год, но в то же время предполагает, что оппозиция попытается торпедировать принятие государственного бюджета и сопутствующих законопроектов.

Молдавский политик в «черном списке» Латвии: заявление МИД

Новости Латвии 18:52

Новости Латвии 0 комментариев

Министр иностранных дел Байба Браже (СП) включила пророссийского молдавского политика Ирину Влах в список нежелательных для Латвии лиц.

Международный день фармацевта: малоизвестные, но важные факты о профессии

Азбука здоровья 18:46

Азбука здоровья 0 комментариев

Сегодня во всем мире отмечается Международный день фармацевта, который в этом году Международная фармацевтическая федерация (FIP) призывает праздновать под лозунгом «Думай о здоровье, думай о фармацевте!» («Think Health, Think Pharmacist!»). Это послание особенно актуально в Латвии, где именно фармацевт является самым доступным специалистом здравоохранения в повседневной жизни, особенно в регионах, где доступ к семейным врачам и другим специалистам ограничен.

«Во время войны это вредительство!» Слайдиньш против слухов о скором мире

Важно 18:38

Важно 0 комментариев

В передаче TV24 «Актуальное о боевых действиях в Украине» майор НБС и офицер штаба Земессардзе Янис Слайдиньш отметил, что в Украине началась новая волна слухов о «скорой победе и завершении войны», что оказывает негативное влияние на военнослужащих на фронте.

Экс-президент Франции Николя Саркози получил пять лет тюрьмы

Мир 18:34

Мир 0 комментариев

Суд в Париже признал бывшего президента Франции Николя Саркози виновным в участии в преступном сообществе по так называемому «ливийскому делу» — о получении миллионов евро от ливийского диктатора Муаммара Каддафи для финансирования избирательной кампании Саркози 2007 года, сообщает BBC.

