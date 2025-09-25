Грузовики снова поедут по центру Риги: для кого сделали исключение?

В Рижском порту введено цифровое решение для регулирования потока автотранспорта в период уборки урожая. Таким образом, с 27 сентября по тем улицам, где сняты ограничения для перевозчиков сельскохозяйственных грузов, смогут передвигаться только те грузовые автомобили, которые зарегистрировались и получили подтверждение в электронной системе подачи заявок «i.rop».

Дополнение к изменениям в организации движения введено для того, чтобы снятыми ограничениями могли пользоваться исключительно перевозчики сельхозпродукции, а самоуправление имело возможность более эффективно контролировать поток грузовиков в городе.

Существующие дорожные знаки будут дополнены табличками: «Кроме зарегистрированных в i.rop визитов в порт для перевозчиков сельскохозяйственных грузов».

В дальнейшем перед поездкой в порт поставщикам сельхозгрузов необходимо будет подать заявку через систему «i.rop», чтобы получить цифровое подтверждение доступа от конкретного портового терминала.

Администрация Рижского свободного порта обеспечит интеграцию данных портовой системы с Рижской муниципальной полицией, которая будет контролировать соблюдение предоставленных послаблений в отношении ограничений движения для сельхозперевозчиков.

Как сообщалось ранее, в этом сезоне зерно в Рижском порту готовы принимать и обрабатывать 15 портовых терминалов. За последние годы объём перегрузки сельскохозяйственных грузов в Рижском порту значительно вырос: в 2024 году перегружено 3,6 млн тонн сельхозпродукции.

В целом в Рижском свободном порту в 2024 году перегружено 18,062 млн тонн грузов, что на 3,9% меньше, чем в 2023 году. По объёмам перегрузки Рижский порт является крупнейшим портом Латвии.