Не успел! Водитель снова пытался проскочить перед электричкой

По словам представительницы компании Сигиты Пауле, инцидент произошел около 14:29, когда человек на электромотороллере выехал на рельсы, не убедившись в безопасности. Машинист поезда успел включить сигнал и применить экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось.

На место прибыли сотрудники Государственной полиции и Службы неотложной медицинской помощи. Пострадавший был доставлен в больницу.

По данным «Pasažieru vilciens», движение поездов на линии задерживается.