Не корми медведя, чтобы не стать едой самому: эксперты предупреждают!

19 сентября в волости Карки состоялась встреча жителей с экспертами Департамента охраны природы (DAP), Латвийского государственного института лесной науки «Silava» и Департамента охраны природы Эстонии.

Эксперты призвали в первую очередь избегать прямых встреч. Отправляясь в лес, нужно оставаться на тропах, издавать небольшой шум, чтобы медведь заметил человека и сам отошёл. «В большинстве случаев медведь сам выбирает уйти от человека. У него хорошее обоняние и слух, и он нас замечает первым», — пояснила представитель DAP Карина Лаздане.

Опасность возникает тогда, когда люди сознательно приучают зверя к своей близости. Самая серьёзная ошибка: подкармливать медведей. «Медведь — сильное животное с хорошей памятью. Если он привыкает к лёгкой добыче пищи, изменить это очень трудно», — подчеркнул исследователь «Silava» Янис Озолиньш.

Учёные отметили, что рацион медведя в основном растительный: ягоды, орехи, побеги. Мясо составляет лишь малую часть: падаль, немного собственной добычи, а также насекомые и их личинки. Особым лакомством остаётся мёд, поэтому пчеловодам рекомендуют заранее укреплять пасеки. Для защиты хозяйств специалисты советуют использовать электропастухов, сторожевых собак и отпугиватели.

За зафиксированные убытки можно получить компенсации. В 2022 году выплачено более 13 тысяч евро, в 2024 году — почти 8 тысяч евро.

Мониторинг показывает: латвийская популяция сравнительно молода, в ней преобладают самцы. «Наша [медвежья] популяция ещё сравнительно молодая, и в ней в основном встречаются самцы», — напомнила исследовательница «Silava» Гуна Баграде.

В Эстонии ситуация иная: за 20 лет численность бурого медведя почти удвоилась и сейчас превышает 900 особей. В 2024 году зарегистрировано 112 медвежьих семей с медвежатами — рекордный показатель. Поэтому там разрешены регулируемые охоты, хотя споры об их допустимости продолжаются. «Рост численности медведей в Эстонии — это история успеха для охраны природы, но вместе с тем это означает и большую ответственность — как сбалансировать интересы людей и животных», — отметил представитель эстонского ведомства Танел Тирна.

В Латвии охота на медведей не разрешена. Исключение возможно лишь тогда, когда конкретное животное регулярно угрожает людям или хозяйствам, а никакие меры защиты не помогают. В таких случаях решение принимается индивидуально и только как крайняя мера.

Опрос среди участников встречи показал: лишь пятеро из 59 лично встречались с медведем, и все случаи завершились мирно. Эксперты подчеркнули: впечатление общества часто формируется под влиянием фото и видео, однако риск встречи в повседневности невелик.