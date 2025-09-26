Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Не корми медведя, чтобы не стать едой самому: эксперты предупреждают!

Редакция PRESS 26 сентября, 2025 20:26

Для настроения 0 комментариев

В Латвии популяция бурого медведя постепенно растёт и сейчас оценивается примерно в 150 особей. Особенно заметным присутствие зверя становится в Северной Видземе. Осенью, когда в леса отправляются грибники, сборщики ягод и туристы, вопрос о том, как человеку сосуществовать с этим охраняемым животным, становится особенно актуальным.

19 сентября в волости Карки состоялась встреча жителей с экспертами Департамента охраны природы (DAP), Латвийского государственного института лесной науки «Silava» и Департамента охраны природы Эстонии.

Эксперты призвали в первую очередь избегать прямых встреч. Отправляясь в лес, нужно оставаться на тропах, издавать небольшой шум, чтобы медведь заметил человека и сам отошёл. «В большинстве случаев медведь сам выбирает уйти от человека. У него хорошее обоняние и слух, и он нас замечает первым», — пояснила представитель DAP Карина Лаздане.

Опасность возникает тогда, когда люди сознательно приучают зверя к своей близости. Самая серьёзная ошибка: подкармливать медведей. «Медведь — сильное животное с хорошей памятью. Если он привыкает к лёгкой добыче пищи, изменить это очень трудно», — подчеркнул исследователь «Silava» Янис Озолиньш.

Учёные отметили, что рацион медведя в основном растительный: ягоды, орехи, побеги. Мясо составляет лишь малую часть: падаль, немного собственной добычи, а также насекомые и их личинки. Особым лакомством остаётся мёд, поэтому пчеловодам рекомендуют заранее укреплять пасеки. Для защиты хозяйств специалисты советуют использовать электропастухов, сторожевых собак и отпугиватели.

За зафиксированные убытки можно получить компенсации. В 2022 году выплачено более 13 тысяч евро, в 2024 году — почти 8 тысяч евро.

Мониторинг показывает: латвийская популяция сравнительно молода, в ней преобладают самцы. «Наша [медвежья] популяция ещё сравнительно молодая, и в ней в основном встречаются самцы», — напомнила исследовательница «Silava» Гуна Баграде.

В Эстонии ситуация иная: за 20 лет численность бурого медведя почти удвоилась и сейчас превышает 900 особей. В 2024 году зарегистрировано 112 медвежьих семей с медвежатами — рекордный показатель. Поэтому там разрешены регулируемые охоты, хотя споры об их допустимости продолжаются. «Рост численности медведей в Эстонии — это история успеха для охраны природы, но вместе с тем это означает и большую ответственность — как сбалансировать интересы людей и животных», — отметил представитель эстонского ведомства Танел Тирна.

В Латвии охота на медведей не разрешена. Исключение возможно лишь тогда, когда конкретное животное регулярно угрожает людям или хозяйствам, а никакие меры защиты не помогают. В таких случаях решение принимается индивидуально и только как крайняя мера.

Опрос среди участников встречи показал: лишь пятеро из 59 лично встречались с медведем, и все случаи завершились мирно. Эксперты подчеркнули: впечатление общества часто формируется под влиянием фото и видео, однако риск встречи в повседневности невелик.

 

Миериня Шрёдингера: главред журнала IR обратила внимание на одну странность

Главный редактор журнала IR Неллия Лочмеле на своей странице в Твиттере/X назвала спикера Сейма Дайгу Миериню (Крестьянский союз Латвии, СЗК) - Миериней Шрёдингера, имея в виду известный мыслительный эксперимент, когда кот, помещённый в закрытый ящик с устройством из радиоактивного атома, яда и счетчика, одновременно находится в двух состояниях: жив и мёртв, пока ящик не открыт и не произошло наблюдение. Такую аналогию журналист провела, когда увидела, что все депутаты Сейма вчера голосовали по законопроекту о выходе из Стамбульской конвенции, а Миериня - только управляла этим процессом, но свое мнение никак не высказала.

Главный редактор журнала IR Неллия Лочмеле на своей странице в Твиттере/X назвала спикера Сейма Дайгу Миериню (Крестьянский союз Латвии, СЗК) - Миериней Шрёдингера, имея в виду известный мыслительный эксперимент, когда кот, помещённый в закрытый ящик с устройством из радиоактивного атома, яда и счетчика, одновременно находится в двух состояниях: жив и мёртв, пока ящик не открыт и не произошло наблюдение. Такую аналогию журналист провела, когда увидела, что все депутаты Сейма вчера голосовали по законопроекту о выходе из Стамбульской конвенции, а Миериня - только управляла этим процессом, но свое мнение никак не высказала.

Сигнал для других: ЕСПЧ разрешил депортировать гражданина Сирии из Австрии

Европейский суд по правам человека разрешил Австрии депортировать 19-летнего гражданина Сирии, отменив ранее введённый запрет на высылку от самой Австрии. Решение может открыть путь аналогичным действиям и в других странах ЕС.

Европейский суд по правам человека разрешил Австрии депортировать 19-летнего гражданина Сирии, отменив ранее введённый запрет на высылку от самой Австрии. Решение может открыть путь аналогичным действиям и в других странах ЕС.

«Будем ходить по магазинам и проверять ценники» глава бюджетной комиссии о снижении НДС

С 2018 года в Латвии действует сниженная ставка НДС на характерные для страны овощи и фрукты. В бюджете на следующий год льгота планируется также для хлеба, молока, яиц и свежего мяса птицы. При этом ряд сельскохозяйственных организаций предлагает расширить список, включив туда свинину, говядину и другую свежую мясную продукцию.

С 2018 года в Латвии действует сниженная ставка НДС на характерные для страны овощи и фрукты. В бюджете на следующий год льгота планируется также для хлеба, молока, яиц и свежего мяса птицы. При этом ряд сельскохозяйственных организаций предлагает расширить список, включив туда свинину, говядину и другую свежую мясную продукцию.

Массовая драка в Старой Риге: казалось бы, причём тут русские?

В соцсетях появилось видео, на котором запечатлена массовая потасовка в Старой Риге. Выложивший ролик человек провел параллель с недавним выступлением мэра Виестурса Клейнбергса.

В соцсетях появилось видео, на котором запечатлена массовая потасовка в Старой Риге. Выложивший ролик человек провел параллель с недавним выступлением мэра Виестурса Клейнбергса.

От «звезды» комсомола в евродепутаты: как проходила в Европарламент Инесе Вайдере

Биография евродепутата Инесе Вайдере пёстра, как грудь дятла: от «лица» латвийского комсомола до члена национально-консервативной партии, по пути побывав и  «дочерью врага народа». В советское время она 12 лет была членом компартии и сторонницей её идеологии, за что позже получала упрёки с обеих сторон. Карьеру многолетнего депутата Европарламента от Латвии рассмотрел журналист jauns.lv. 

Биография евродепутата Инесе Вайдере пёстра, как грудь дятла: от «лица» латвийского комсомола до члена национально-консервативной партии, по пути побывав и  «дочерью врага народа». В советское время она 12 лет была членом компартии и сторонницей её идеологии, за что позже получала упрёки с обеих сторон. Карьеру многолетнего депутата Европарламента от Латвии рассмотрел журналист jauns.lv. 

Скандал с украинскими матрешками: торговцев выгоняют с Центрального рынка (ВИДЕО)

После того как в социальных сетях разгорелась волна критики в адрес внешнего вида и ассортимента бывшего Овощного павильона Рижского центрального рынка, вице-мэр столицы Эдвардс Ратниекс заявил о наведении порядка и начале борьбы с символикой «страны-агрессора». Однако в результате этих действий пострадали обычные торговцы.

После того как в социальных сетях разгорелась волна критики в адрес внешнего вида и ассортимента бывшего Овощного павильона Рижского центрального рынка, вице-мэр столицы Эдвардс Ратниекс заявил о наведении порядка и начале борьбы с символикой «страны-агрессора». Однако в результате этих действий пострадали обычные торговцы.

