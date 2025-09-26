Миериня Шрёдингера: главред журнала IR обратила внимание на одну странность

"Миериня Шрёдингера! Я не поленилась и посмотрела, как спикер Сейма (и исполняющая обязанности президента страны!) вернула свою депутатскую карточку в систему регистрации сразу после того, как уклонилась от голосования по Стамбульской конвенции. Миериня председательствует на заседании, но её просто нет в списке голосов!", - иронизирует Лочмеле.

"И исполняющая обязанности президента проворачивает такой трюк, пока президент находится на генеральной ассамблее ООН. Где в своей речи декларирует приоритеты Латвии в работе Совета безопасности - в том числе в плане защиты прав женщин. Жонглирующий Крестьянский союз", - напоминает Лочмеле.

Напомним, что вчера партия СЗК, ранее голосовавшая за Стамбульскую конвенцию, решила проголосовать за выход из неё. Свое решение они объяснили тем, что с того времени, как Латвия присоединилась к конвенции, появились инициативы, которые, по мнению партии, противоречат латышским ценностям, например, включение в образовательные программы содержания, не соответствующего семейным ценностям, и различные финансируемые государством исследования, которые прямо противоречат латышским ценностям.