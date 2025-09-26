Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
И студенты теперь ответят? Отношения Индии с Россией вызывают беспокойство

Редакция PRESS 26 сентября, 2025 07:57

Важно 0 комментариев

Премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Присутствие индийских военных на совместных учениях России и Белоруссии стало поводом для обсуждения в Латвии вопроса о том, насколько оправдано продолжать свободную выдачу студенческих виз гражданам этой страны. Политики уже начали говорить о введении квот.

В манёврах «Запад», которые проходили на прошлой неделе и включали сценарии нападения на европейские государства, а также моделирование размещения баллистических ракет у польской границы, участвовали и представители индийских вооружённых сил — всего 65 человек. Решение Индии сотрудничать с Москвой эксперты связывают с напряжёнными отношениями с Соединёнными Штатами, которые ранее ввели для этой страны высокие пошлины на товары. На фоне этих событий в Латвии возник вопрос: стоит ли позволять государству, которое сотрудничает с агрессорами, пользоваться прежними послаблениями в получении студенческих виз?

Министр иностранных дел пока воздержалась от комментариев. Зато журналисты программы 360TV Ziņas обратились за оценкой к главе комиссии Сейма по иностранным делам Инаре Мурниеце. Она отметила: «Это тревожные сигналы, которые сегодня начинают всерьёз обсуждать и в Европейском союзе. Не случайно госпожа Кая Каллас подчеркнула, что такие действия Индии становятся препятствием для углубления сотрудничества с ЕС».

Мурниеце также напомнила, что вопрос об ограничениях поднимается не впервые: «Мы всегда утверждали, что квоты необходимы. Мы не можем бесконечно принимать студентов из третьих стран, не принимая во внимание, о каких именно государствах идёт речь и какие международные процессы в них происходят. Наше предложение рассматривать систему квот существовало и раньше, а теперь, после последних событий, оно становится всё более актуальным».

Индийские студенты в последние годы стали важным источником дохода для латвийских университетов, однако обсуждение возможных ограничений вышло и на уровень оборонной политики. Министр обороны Андрис Спрудс пояснил: «Если речь идёт о странах, которые тем или иным образом участвуют в спорных действиях, это не означает, что мы должны немедленно разрывать дипломатические контакты. Это напрямую не повлияет на наши отношения. Следует помнить, что Индия — крупнейшая демократия мира и важная экономика. Я бы не стал переоценивать последствия одного эпизода. Решение должно принимать правительство, с учётом рекомендаций Министерства иностранных дел. Лично я не думаю, что ситуация коснётся студентов».

По данным Управления по делам гражданства и миграции, в настоящее время в Латвии обучается более трёх тысяч граждан Индии.

26.09.2025
Президент Дональд Трамп заявил в четверг, что с 1 октября введет импортные пошлины в размере 100% на фармацевтические препараты, 50% на кухонные шкафы и столики с раковиной для ванной, 30% на мягкую мебель и 25% на тяжелые грузовики. По словам Трампа, налоги на импортированные кухонные шкафы необходимы «для национальной безопасности и других причин».

Всем зарегистрированным в Юрмале жителям с 1 января планируется предоставить скидка в размере 90% на налог на недвижимость за жильё (квартиры, частные дома), кадастровая стоимость которого не превышает 56 915 евро, сообщает самоуправление города. 

Отметим две премьеры этой недели и первой конечно же...

Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) заблокировал доступ к сайту российской научной электронной библиотеке «cyberleninka.ru» , говорится в сообщении официального издания «Latvijas Vēstnesis».

Найти латвийские яблоки на полках магазинов в этом году непросто. Из-за плохого урожая многие хозяйства могут позволить себе поставки только в школы. Меньше работы и у цехов по выжимке сока — у клиентов попросту нет яблок. Худшая ситуация наблюдается в Латгалии, сообщает LSM+.

В передаче TV24 «Актуальное о боевых действиях в Украине» майор НБС и офицер штаба Земессардзе Янис Слайдиньш отметил, что в Украине началась новая волна слухов о «скорой победе и завершении войны», что оказывает негативное влияние на военнослужащих на фронте.

Фракция Рижской думы «Латвия на первом месте» (LPV) потребовала созвать внеочередное заседание думы, чтобы обсудить соответствие деятельности SIA «Rīgas nami» интересам самоуправления, сообщает агентство LETA со ссылкой на фракцию. LPV предлагает выразить недоверие правлению и совету компании «Rīgas nami».

