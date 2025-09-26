И студенты теперь ответят? Отношения Индии с Россией вызывают беспокойство

В манёврах «Запад», которые проходили на прошлой неделе и включали сценарии нападения на европейские государства, а также моделирование размещения баллистических ракет у польской границы, участвовали и представители индийских вооружённых сил — всего 65 человек. Решение Индии сотрудничать с Москвой эксперты связывают с напряжёнными отношениями с Соединёнными Штатами, которые ранее ввели для этой страны высокие пошлины на товары. На фоне этих событий в Латвии возник вопрос: стоит ли позволять государству, которое сотрудничает с агрессорами, пользоваться прежними послаблениями в получении студенческих виз?

Министр иностранных дел пока воздержалась от комментариев. Зато журналисты программы 360TV Ziņas обратились за оценкой к главе комиссии Сейма по иностранным делам Инаре Мурниеце. Она отметила: «Это тревожные сигналы, которые сегодня начинают всерьёз обсуждать и в Европейском союзе. Не случайно госпожа Кая Каллас подчеркнула, что такие действия Индии становятся препятствием для углубления сотрудничества с ЕС».

Мурниеце также напомнила, что вопрос об ограничениях поднимается не впервые: «Мы всегда утверждали, что квоты необходимы. Мы не можем бесконечно принимать студентов из третьих стран, не принимая во внимание, о каких именно государствах идёт речь и какие международные процессы в них происходят. Наше предложение рассматривать систему квот существовало и раньше, а теперь, после последних событий, оно становится всё более актуальным».

Индийские студенты в последние годы стали важным источником дохода для латвийских университетов, однако обсуждение возможных ограничений вышло и на уровень оборонной политики. Министр обороны Андрис Спрудс пояснил: «Если речь идёт о странах, которые тем или иным образом участвуют в спорных действиях, это не означает, что мы должны немедленно разрывать дипломатические контакты. Это напрямую не повлияет на наши отношения. Следует помнить, что Индия — крупнейшая демократия мира и важная экономика. Я бы не стал переоценивать последствия одного эпизода. Решение должно принимать правительство, с учётом рекомендаций Министерства иностранных дел. Лично я не думаю, что ситуация коснётся студентов».

По данным Управления по делам гражданства и миграции, в настоящее время в Латвии обучается более трёх тысяч граждан Индии.