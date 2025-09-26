За нарушение санкций латвийскому фотографу Мелконову назначили внушительный штраф

Мелконов работал на порталы “Sputnik” и “Baltnews”, принадлежащих медиахолдингу Rossiya Segodnya (RS).
Напомним, уголовный процесс по факту обхода международных санкций был начат 16 января 2020 года Службой государственной безопасности (VDD). Поводом стало сотрудничество ряда жителей Латвии с медиа, связанными с Россией.
Гендиректор RS — Дмитрий Киселёв, близкий соратник Владимира Путина, находится под санкциями ЕС за использование подконтрольных СМИ в интересах агрессивной внешней политики России, включая действия, направленные против территориальной целостности и независимости Украины.
Материалы уголовного дела были переданы в прокуратуру в сентябре 2021 года, после чего начались судебные процессы. Всего по делу проходят 14 человек.