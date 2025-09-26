Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
За нарушение санкций латвийскому фотографу Мелконову назначили внушительный штраф

Редакция PRESS 26 сентября, 2025 16:07

Новости Латвии

Рижский городской суд признал фотографа Сергея Мелконова виновным в нарушении санкций, введённых Латвией и международными организациями. Ему назначен штраф в размере 12 580 евро, сообщает агентство LETA. Решение суда может быть обжаловано в Рижском окружном суде.

Мелконов работал на порталы “Sputnik” и “Baltnews”, принадлежащих медиахолдингу Rossiya Segodnya (RS).

Напомним, уголовный процесс по факту обхода международных санкций был начат 16 января 2020 года Службой государственной безопасности (VDD). Поводом стало сотрудничество ряда жителей Латвии с медиа, связанными с Россией.

Гендиректор RS — Дмитрий Киселёв, близкий соратник Владимира Путина, находится под санкциями ЕС за использование подконтрольных СМИ в интересах агрессивной внешней политики России, включая действия, направленные против территориальной целостности и независимости Украины.

Материалы уголовного дела были переданы в прокуратуру в сентябре 2021 года, после чего начались судебные процессы. Всего по делу проходят 14 человек.

