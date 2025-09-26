Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 26. Сентября Завтра: Gundars, Knuts, Kurts
Доступность

Подарок жителям Юрмалы: вводится скидка 90% для налога на жилье

Редакция PRESS 26 сентября, 2025 10:59

Важно 0 комментариев

Всем зарегистрированным в Юрмале жителям с 1 января планируется предоставить скидка в размере 90% на налог на недвижимость за жильё (квартиры, частные дома), кадастровая стоимость которого не превышает 56 915 евро, сообщает самоуправление города. 

«На протяжении многих лет все жители Юрмалы получают 90-процентную скидку на налог за землю, находящуюся в их собственности. С следующего года жители Юрмалы будут платить налог на недвижимость с 90-процентной скидкой не только за землю, но и за своё жильё. Это стратегическое и важное решение, как муниципалитет мы хотим поддерживать наших жителей и дать им возможность направлять эти средства на уход за своими объектами недвижимости и их восстановление», — подчеркнул председатель Юрмальской думы Гатис Трукснис.

25 сентября Финансовый комитет Юрмальской думы принял решение вынести на общественное обсуждение проект обязательного нормативного акта «Порядок предоставления налоговых льгот на недвижимость в муниципалитете города Юрмала», который предусматривает с 1 января введение новой муниципальной инициативы — предоставление 90-процентной скидки на налог на недвижимость за жильё. Скидка будет применяться к налогу или его части, рассчитанному на жильё с кадастровой стоимостью до 56 915 евро. В следующем году 90-процентная скидка на налог за жильё будет предоставлена всем жителям Юрмалы, которые зарегистрировали своё место жительства в этом жилье до 31 декабря текущего года.

В Юрмале в настоящее время насчитывается 22 тысячи объектов недвижимости, в которых зарегистрированы жители города. В 89% случаев кадастровая стоимость этих объектов не превышает установленную сумму в 56 915 евро, что означает, что для 89% юрмальских домов и квартир налог на жильё будет полностью снижен на 90%. Выиграют все жители Юрмалы, так как даже для тех объектов, кадастровая стоимость которых превышает указанную сумму, на часть налога, рассчитанную до 56 915 евро, будет предоставлена 90-процентная скидка.

Кроме того, нескольким категориям налогоплательщиков 90-процентная скидка на налог на жильё будет предоставляться на весь объект независимо от кадастровой стоимости: малообеспеченным и нуждающимся семьям, политически репрессированным лицам, а также многодетным семьям.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 11:15 26.09.2025
Гендерная дискриминация в зарплате сохраняется. Почему?
Bitnews.lv 4 минуты назад
Больше фруктов, новые названия
Bitnews.lv 14 минут назад
«Троллят по-новому»: рижская полиция начала штрафовать за парковку в Чиекуркалнсе
Bitnews.lv 28 минут назад
Латвия заняла 1,25 млрд евро на международных финансовых рынках
Bitnews.lv 57 минут назад
Эксперт: полёты российских дронов — «проверка нервов» для Европы
Bitnews.lv 1 час назад
Литва: рейтинги всё те же
Sfera.lv 2 часа назад
Латвия: летят самолёты — привет, НАТО!
Sfera.lv 2 часа назад
Европа предупредила Москву: в ответ на нарушения готовы сбивать российские самолеты
Bitnews.lv 2 часа назад

Трамп введет пошлины на импорт лекарств, кухонных шкафов и тяжелых грузовиков

Мир 11:13

Мир 0 комментариев

Президент Дональд Трамп заявил в четверг, что с 1 октября введет импортные пошлины в размере 100% на фармацевтические препараты, 50% на кухонные шкафы и столики с раковиной для ванной, 30% на мягкую мебель и 25% на тяжелые грузовики. По словам Трампа, налоги на импортированные кухонные шкафы необходимы «для национальной безопасности и других причин».

Президент Дональд Трамп заявил в четверг, что с 1 октября введет импортные пошлины в размере 100% на фармацевтические препараты, 50% на кухонные шкафы и столики с раковиной для ванной, 30% на мягкую мебель и 25% на тяжелые грузовики. По словам Трампа, налоги на импортированные кухонные шкафы необходимы «для национальной безопасности и других причин».

Читать

И снова с нами великолепный Леонардо Ди Каприо! Киноафиша 26 сентября — 2 октября

Киноафиша 10:58

Киноафиша 0 комментариев

Отметим две премьеры этой недели и первой конечно же...

Отметим две премьеры этой недели и первой конечно же...

Читать

Угроза нацбезопасности: научная электронная библиотека под запретом

ЧП и криминал 10:51

ЧП и криминал 0 комментариев

Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) заблокировал доступ к сайту российской научной электронной библиотеке «cyberleninka.ru» , говорится в сообщении официального издания «Latvijas Vēstnesis».

Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) заблокировал доступ к сайту российской научной электронной библиотеке «cyberleninka.ru» , говорится в сообщении официального издания «Latvijas Vēstnesis».

Читать

Местных яблок в магазинах не будет: урожай крайне скудный

Важно 10:44

Важно 0 комментариев

Найти латвийские яблоки на полках магазинов в этом году непросто. Из-за плохого урожая многие хозяйства могут позволить себе поставки только в школы. Меньше работы и у цехов по выжимке сока — у клиентов попросту нет яблок. Худшая ситуация наблюдается в Латгалии, сообщает LSM+.

Найти латвийские яблоки на полках магазинов в этом году непросто. Из-за плохого урожая многие хозяйства могут позволить себе поставки только в школы. Меньше работы и у цехов по выжимке сока — у клиентов попросту нет яблок. Худшая ситуация наблюдается в Латгалии, сообщает LSM+.

Читать

«Во время войны это вредительство!» Слайдиньш против слухов о скором мире

Латышские СМИ 10:39

Латышские СМИ 0 комментариев

В передаче TV24 «Актуальное о боевых действиях в Украине» майор НБС и офицер штаба Земессардзе Янис Слайдиньш отметил, что в Украине началась новая волна слухов о «скорой победе и завершении войны», что оказывает негативное влияние на военнослужащих на фронте.

В передаче TV24 «Актуальное о боевых действиях в Украине» майор НБС и офицер штаба Земессардзе Янис Слайдиньш отметил, что в Украине началась новая волна слухов о «скорой победе и завершении войны», что оказывает негативное влияние на военнослужащих на фронте.

Читать

Руководство Центрального рынка в отставку: оппозиция созывает Рижскую думу

Важно 10:28

Важно 0 комментариев

Фракция Рижской думы «Латвия на первом месте» (LPV) потребовала созвать внеочередное заседание думы, чтобы обсудить соответствие деятельности SIA «Rīgas nami» интересам самоуправления, сообщает агентство LETA со ссылкой на фракцию. LPV предлагает выразить недоверие правлению и совету компании «Rīgas nami».

Фракция Рижской думы «Латвия на первом месте» (LPV) потребовала созвать внеочередное заседание думы, чтобы обсудить соответствие деятельности SIA «Rīgas nami» интересам самоуправления, сообщает агентство LETA со ссылкой на фракцию. LPV предлагает выразить недоверие правлению и совету компании «Rīgas nami».

Читать