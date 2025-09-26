Подарок жителям Юрмалы: вводится скидка 90% для налога на жилье

«На протяжении многих лет все жители Юрмалы получают 90-процентную скидку на налог за землю, находящуюся в их собственности. С следующего года жители Юрмалы будут платить налог на недвижимость с 90-процентной скидкой не только за землю, но и за своё жильё. Это стратегическое и важное решение, как муниципалитет мы хотим поддерживать наших жителей и дать им возможность направлять эти средства на уход за своими объектами недвижимости и их восстановление», — подчеркнул председатель Юрмальской думы Гатис Трукснис.

25 сентября Финансовый комитет Юрмальской думы принял решение вынести на общественное обсуждение проект обязательного нормативного акта «Порядок предоставления налоговых льгот на недвижимость в муниципалитете города Юрмала», который предусматривает с 1 января введение новой муниципальной инициативы — предоставление 90-процентной скидки на налог на недвижимость за жильё. Скидка будет применяться к налогу или его части, рассчитанному на жильё с кадастровой стоимостью до 56 915 евро. В следующем году 90-процентная скидка на налог за жильё будет предоставлена всем жителям Юрмалы, которые зарегистрировали своё место жительства в этом жилье до 31 декабря текущего года.

В Юрмале в настоящее время насчитывается 22 тысячи объектов недвижимости, в которых зарегистрированы жители города. В 89% случаев кадастровая стоимость этих объектов не превышает установленную сумму в 56 915 евро, что означает, что для 89% юрмальских домов и квартир налог на жильё будет полностью снижен на 90%. Выиграют все жители Юрмалы, так как даже для тех объектов, кадастровая стоимость которых превышает указанную сумму, на часть налога, рассчитанную до 56 915 евро, будет предоставлена 90-процентная скидка.

Кроме того, нескольким категориям налогоплательщиков 90-процентная скидка на налог на жильё будет предоставляться на весь объект независимо от кадастровой стоимости: малообеспеченным и нуждающимся семьям, политически репрессированным лицам, а также многодетным семьям.