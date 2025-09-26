Европа снова поможет пострадавшим от непогоды латвийским фермерам

Как заявил министр земледелия Арманд Краузе, неблагоприятные погодные условия этого года, в том числе сильные весенние заморозки и продолжительные дожди с мая, полностью или частично уничтожили урожай во многих регионах Латвии, причинив большие убытки фермерам и поставив под угрозу экономическую жизнеспособность сельскохозяйственных предприятий.

Экстренная помощь ЕС в размере 4,2 миллиона евро для фермеров Латвии должна быть выплачена до 30 апреля 2026 года. Минземледелия разработает условия выплаты помощи и начнет переговоры с фермерскими организациями фермеров об условиях и практической реализации помощи.

5 августа Кабинет министров принял решение объявить чрезвычайную ситуацию в сельском хозяйстве на всей территории Латвии до 4 ноября 2025 года.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, количество осадков в мае и июне 2025 года значительно превысило месячную норму, что привело к затоплению сельскохозяйственных угодий в центральной и восточной частях страны.

Неблагоприятная ситуация в сельском хозяйстве из-за продолжительных дождей и затоплений вызвала серьезные опасения относительно способности фермеров выполнять свои обязательства, что может привести к юридическим и финансовым рискам.