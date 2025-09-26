Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Bolt обвинили в выводе из Латвии 12 миллионов евро в год (1)

Редакция PRESS 26 сентября, 2025 15:48

Бизнес 1 комментариев

Во вторник, на заседании подкомиссии Сейма по борьбе с теневой экономикой, депутаты рассмотрели одну из самых противоречивых отраслей — коммерческие пассажирские перевозки. Организация работодателей отрасли легковых такси (LVTNDDO) заявила, что компания Bolt ежегодно переводит около 12 млн евро, заработанных в Латвии, на счета в Эстонии, лишая латвийский бюджет налоговых поступлений, сообщает LVTNDDO в своем пресс-релизе по итогам заседания.

По словам представителей организации, Bolt контролирует до 98% рынка и фактически создала «налоговый вакуум», используя систему «белых номеров» — частных автомобилей, подключённых к платформе.

Таксомоторные компании призывают власти установить единые правила для всех перевозчиков:

"Если отрасль одна — правила должны быть равными для всех. Либо таксометр обязателен для всех, либо он отменяется для всех. Всё остальное — это легализация неравенства и стимулирование теневой экономики под флагом дигитализации", - отмечает руководитель Организации работодателей латвийской отрасли легковых такси Алексей Игнатьев.

Упомянутое заседание комиссии состоялось 23 сентября. И на нем присутствовали представители платформы совместных поездок «Bolt», Министерства финансов, Министерства экономики, Министерства сообщения, Латвийской торгово-промышленной палаты и Латвийской конфедерации работодателей.

Согласно данным исследования «Влияние цифровых платформ такси на теневую экономику в Латвии», ежегодно в секторе такси Латвии из-за теневой экономики недополучается около 12 миллионов евро, говорится в письме «Bolt» в комиссию Сейма.

По мнению «Bolt», одним из наиболее эффективных решений по сокращению теневой экономики является увеличение количества легально работающих водителей и транспортных средств. Однако действующая нормативная база ограничивает возможности легально осуществлять коммерческие пассажирские перевозки, если транспортное средство арендовано на имя частного лица. Это существенно сужает круг доступных водителей.

Чтобы устранить этот барьер и способствовать росту отрасли, необходимо внести соответствующие изменения в Закон о дорожном транспорте, утверждает Bolt, который приветствует начатую Министерством транспорта (МТ) работу над соответствующими поправками.

Агентство LETA уже сообщало, что Министерство юстиции разместило на Портале правовых актов поправки к Закону об автомобильном транспорте, которые предусматривают возможность использования арендованных автомобилей, принадлежащих частным лицам, для коммерческих пассажирских перевозок.

По данным министерства, нехватка водителей и транспортных средств негативно влияет на стоимость и качество услуг. Данные Bolt о необслуженных коммерческих пассажирских перевозках в странах Балтии показывают, что поставщики услуг коммерческого транспорта не имеют возможности обслуживать более 100 000 поездок в месяц. Таким образом, средняя стоимость одной поездки в Латвии выше, чем в соседних странах.

