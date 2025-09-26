Осторожно, автор видео снабдил кадры русским матом.

Kautkāda pelēcība izlīda no aizgalda un sāka kautko šļupstēt par citiem, kamēr paša saimniecībā žurkas pa galdu.

Krievu Vecrīga un masveida kautiņš pirms dažām dienām. https://t.co/USQtU9F52D pic.twitter.com/enyaCAMQPQ — Rabarbarzs ✌️ (@Tuksumsz) September 24, 2025

"Какая-то серость выползла из-за стола и начала бормотать что-то о других, пока у самого в хозяйстве крысы по столу шастают. Русская Старая Рига и массовая драка несколько дней назад", - подписали видео в Твиттере/X.

Rabarbarzs имел в виду комментарий мэра Риги Клейнбергса по поводу выступления его зама - Ратниекса о борьбе с нелегальной иммиграцией.

"После сегодняшней очередной пресс-конференции, посвящённой нелегальной иммиграции, я озадачен неспособностью г-на Ратниекса, как вице-мэра, ответственного за безопасность и порядок, конкретно ответить на вопросы журналистов о целесообразности подобных мер.

Хочу подчеркнуть, что борьба с нелегальной иммиграцией не является приоритетом для Рижской муниципальной полиции, и на неё не будут выделяться дополнительные ресурсы. Муниципальная полиция, Служба государственной безопасности и Министерство внутренних дел уже осуществляют проверки и обеспечивают безопасность в своей повседневной работе", - написал тогда Клеинбергс.