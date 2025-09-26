Осторожно, автор видео снабдил кадры русским матом.
Kautkāda pelēcība izlīda no aizgalda un sāka kautko šļupstēt par citiem, kamēr paša saimniecībā žurkas pa galdu.— Rabarbarzs ✌️ (@Tuksumsz) September 24, 2025
Krievu Vecrīga un masveida kautiņš pirms dažām dienām. https://t.co/USQtU9F52D pic.twitter.com/enyaCAMQPQ
"Какая-то серость выползла из-за стола и начала бормотать что-то о других, пока у самого в хозяйстве крысы по столу шастают. Русская Старая Рига и массовая драка несколько дней назад", - подписали видео в Твиттере/X.
Rabarbarzs имел в виду комментарий мэра Риги Клейнбергса по поводу выступления его зама - Ратниекса о борьбе с нелегальной иммиграцией.
"После сегодняшней очередной пресс-конференции, посвящённой нелегальной иммиграции, я озадачен неспособностью г-на Ратниекса, как вице-мэра, ответственного за безопасность и порядок, конкретно ответить на вопросы журналистов о целесообразности подобных мер.
Хочу подчеркнуть, что борьба с нелегальной иммиграцией не является приоритетом для Рижской муниципальной полиции, и на неё не будут выделяться дополнительные ресурсы. Муниципальная полиция, Служба государственной безопасности и Министерство внутренних дел уже осуществляют проверки и обеспечивают безопасность в своей повседневной работе", - написал тогда Клеинбергс.