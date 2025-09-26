«Будем ходить по магазинам и проверять ценники» глава бюджетной комиссии о снижении НДС

Пока трудно сказать, чем закончится это предложение, отмечает TV3. Даже вокруг уже согласованных решений нет единства в коалиции. В партии «Новое Единство» признают, что речь идёт о политическом компромиссе.

«Мы до конца не можем проконтролировать, снизятся ли цены и кто станет главным выгодополучателем – потребитель или торговец. Это в известной мере эксперимент. Будем смотреть, работает ли он, просто ходя по магазинам и проверяя ценники», – заявила председатель бюджетной комиссии Сейма Анда Чакша («Новое Единство»).

Скепсис звучит и в высказываниях «Прогрессивных». По словам депутата Андриса Шуваева, прошлый опыт со снижением НДС на овощи и фрукты дал противоречивые результаты.

«Я не могу дать однозначного ответа, но верю, что это может быть эффективным инструментом. Если снижение вводится вместе с активной работой Министерства экономики, мы действительно можем наблюдать падение цен. Вопрос – в долгосрочном эффекте», – отметил он.

В свою очередь, Союз зелёных и крестьян заявляет о готовности добиваться расширения льготы при рассмотрении бюджета в Сейме.

«Если супермаркет решит поставить цену на молоко в пять евро, он её поставит независимо от ставки НДС. Но у нас не один ритейлер – есть и другие сети. Важно следить, чтобы не возникали скрытые договорённости и нарушения конкуренции», – подчеркнул депутат Улдис Аугулис (СЗК).



